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В Крыму план Трампа по Украине назвали сигналом к эвакуации Зеленского - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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В Крыму план Трампа по Украине назвали сигналом к эвакуации Зеленского
В Крыму план Трампа по Украине назвали сигналом к эвакуации Зеленского - РИА Новости Крым, 10.12.2024
В Крыму план Трампа по Украине назвали сигналом к эвакуации Зеленского
План будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине может стать прямым сигналом к эвакуации для Владимира Зеленского, не исключил РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T08:52
2024-12-10T08:57
украина
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владимир константинов
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. План будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине может стать прямым сигналом к эвакуации для Владимира Зеленского, не исключил глава крымского парламента Владимир Константинов.Он пояснил, что на Украине наступит мир только после уничтожения террористического режима, а также при условии гуманитарной и информационной свободы для населения.Константинов также отметил, что итогом мирного урегулирования на Украине станет самораспад страны.Команда Трампа планирует "заморозить" конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия. Взамен на это Киев должен взять на себя обязательство не вступать в НАТО в течение 20 лет, писал СМИ. По информации источников, советники Трампа хотят создать демилитаризованную зону по текущей линии фронта, куда США не будут отправлять свои миротворческие силы, но участие Европы не исключается. В заявлении Трампа также говорится, что Киев должен будет отказаться от территорий в пользу России.После встречи Трампа в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским американский политик также подчеркнул, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВОМое сердце разрывается: лидер Pink Floyd оценил происходящее на УкраинеДемилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на Украину
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РИА Новости Крым
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украина, крым, владимир константинов, владимир зеленский, сша, дональд трамп, политика, в мире, мнения
В Крыму план Трампа по Украине назвали сигналом к эвакуации Зеленского

План Трампа по Украине станет сигналом к эвакуации Зеленского - Константинов

08:52 10.12.2024 (обновлено: 08:57 10.12.2024)
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, 27 сентября 2024 года
Дональд Трамп с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, 27 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. План будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине может стать прямым сигналом к эвакуации для Владимира Зеленского, не исключил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Если концепция Трампа рассчитана на справедливый мир на Украине, с учетом российских геополитических интересов, то наступление такого мира для режима Зеленского - это сигнал к эвакуации", - сказал Константинов РИА Новости.
Он пояснил, что на Украине наступит мир только после уничтожения террористического режима, а также при условии гуманитарной и информационной свободы для населения.
Константинов также отметил, что итогом мирного урегулирования на Украине станет самораспад страны.
Команда Трампа планирует "заморозить" конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия. Взамен на это Киев должен взять на себя обязательство не вступать в НАТО в течение 20 лет, писал СМИ. По информации источников, советники Трампа хотят создать демилитаризованную зону по текущей линии фронта, куда США не будут отправлять свои миротворческие силы, но участие Европы не исключается. В заявлении Трампа также говорится, что Киев должен будет отказаться от территорий в пользу России.
После встречи Трампа в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским американский политик также подчеркнул, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров.
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