https://crimea.ria.ru/20241213/vzryvy-gremyat-po-vsey-ukraine---porazheny-vazhnye-voennye-obekty-1142591250.html

Взрывы гремят по всей Украине - поражены важные военные объекты

Взрывы гремят по всей Украине - поражены важные военные объекты - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Взрывы гремят по всей Украине - поражены важные военные объекты

Взрывы прозвучали в пятницу в Харьковской, Одесской, Киевской областях Украины, Павлодаре и Мирнограде. Как пишет РИА Новости, в результате ударов повреждены... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T08:11

2024-12-13T08:11

2024-12-13T08:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Взрывы прозвучали в пятницу в Харьковской, Одесской, Киевской областях Украины, Павлодаре и Мирнограде. Как пишет РИА Новости, в результате ударов повреждены вражеские объекты ВПК.Со ссылкой на данные пророссийского николаевского сопротивления сообщается о взрыве в юго-западной части Переяслава Киевской области, который прогремел около 4 часов утра. Предварительно, в направлении СТО VAG-Service, где производится ремонт военных пикапов, переоборудование и установка турелей для стрельбы по дронам.Также, по данным подполья, серия взрывов прогремела в направлении химического производства в Павлограде Днепропетровской области, где производят кассетную начинку для ракет РСЗО, в районе складов и железной дороги в Борисполе под Киевом, аэродрома в Мирнограде в подконтрольной Киеву части Донбасса.Со ссылкой на украинские СМИ сообщается об утренних взрывах в Харьковской и Одесской областях.В Киеве в ночь на пятницу также поражен закрытый военный аэродром, где проходят обучение пилоты, а также авиационный завод Skyline, сообщал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила авиацией и БПЛА по военным аэродромам на УкраинеУдары по Украине сегодня – разбита инфраструктураНа Украине горят военные аэродромы и объекты энергетики

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины)