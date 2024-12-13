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Взрывы гремят по всей Украине - поражены важные военные объекты - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Взрывы гремят по всей Украине - поражены важные военные объекты
Взрывы гремят по всей Украине - поражены важные военные объекты - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Взрывы гремят по всей Украине - поражены важные военные объекты
Взрывы прозвучали в пятницу в Харьковской, Одесской, Киевской областях Украины, Павлодаре и Мирнограде. Как пишет РИА Новости, в результате ударов повреждены... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T08:11
2024-12-13T08:29
удары по украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Взрывы прозвучали в пятницу в Харьковской, Одесской, Киевской областях Украины, Павлодаре и Мирнограде. Как пишет РИА Новости, в результате ударов повреждены вражеские объекты ВПК.Со ссылкой на данные пророссийского николаевского сопротивления сообщается о взрыве в юго-западной части Переяслава Киевской области, который прогремел около 4 часов утра. Предварительно, в направлении СТО VAG-Service, где производится ремонт военных пикапов, переоборудование и установка турелей для стрельбы по дронам.Также, по данным подполья, серия взрывов прогремела в направлении химического производства в Павлограде Днепропетровской области, где производят кассетную начинку для ракет РСЗО, в районе складов и железной дороги в Борисполе под Киевом, аэродрома в Мирнограде в подконтрольной Киеву части Донбасса.Со ссылкой на украинские СМИ сообщается об утренних взрывах в Харьковской и Одесской областях.В Киеве в ночь на пятницу также поражен закрытый военный аэродром, где проходят обучение пилоты, а также авиационный завод Skyline, сообщал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила авиацией и БПЛА по военным аэродромам на УкраинеУдары по Украине сегодня – разбита инфраструктураНа Украине горят военные аэродромы и объекты энергетики
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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удары по украине, украина, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
Взрывы гремят по всей Украине - поражены важные военные объекты

Массированный удар по Украине - взрывы прогремели в пятницу в разных областях страны

08:11 13.12.2024 (обновлено: 08:29 13.12.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Взрывы прозвучали в пятницу в Харьковской, Одесской, Киевской областях Украины, Павлодаре и Мирнограде. Как пишет РИА Новости, в результате ударов повреждены вражеские объекты ВПК.
Со ссылкой на данные пророссийского николаевского сопротивления сообщается о взрыве в юго-западной части Переяслава Киевской области, который прогремел около 4 часов утра. Предварительно, в направлении СТО VAG-Service, где производится ремонт военных пикапов, переоборудование и установка турелей для стрельбы по дронам.
Также, по данным подполья, серия взрывов прогремела в направлении химического производства в Павлограде Днепропетровской области, где производят кассетную начинку для ракет РСЗО, в районе складов и железной дороги в Борисполе под Киевом, аэродрома в Мирнограде в подконтрольной Киеву части Донбасса.
Со ссылкой на украинские СМИ сообщается об утренних взрывах в Харьковской и Одесской областях.
В Киеве в ночь на пятницу также поражен закрытый военный аэродром, где проходят обучение пилоты, а также авиационный завод Skyline, сообщал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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