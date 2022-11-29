https://crimea.ria.ru/20221129/pervyy-sluchay-svinogo-grippa-obnaruzhen-v-krymu-1125602736.html

Первый случай "свиного гриппа" обнаружен в Крыму

Первый случай "свиного гриппа" обнаружен в Крыму - РИА Новости Крым, 29.11.2022

Первый случай "свиного гриппа" обнаружен в Крыму

В Крыму зафиксировали первый случай заболевания вирусом гриппа А, известного как "свиной грипп". Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T17:21

2022-11-29T17:21

2022-11-29T17:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. В Крыму зафиксировали первый случай заболевания вирусом гриппа А, известного как "свиной грипп". Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.Листопад напомнила, что до пандемии COVID-19 массовое распространение гриппа среди всех возрастных групп в Крыму наблюдалось после Нового года – с середины января до марта. Сегодня так называемая первая волна прогнозируется уже к концу декабря."С сентября мы прогнозируем развитие эпидсезона и циркуляцию определенных штаммов гриппа типа А и Б, а также не гриппозных вирусов. На уровень заболеваемости также влияют погодные условия в течение эпидсезона. В Крыму нет значительного прироста, в течение последних пяти недель мы отмечали достаточно низкий уровень заболеваемости, не превышающий порогов", – отметила эксперт.У крымчан остается еще две недели для вакцинации, подчеркнула эпидемиолог и напомнила о мерах профилактики респираторных заболеваний."Еще раз призываю пройти иммунизацию до подъема и широкого распространения вирусов гриппа, чтобы защититься в том числе от тех штаммов, которые протекают тяжелее других. Кроме того, следует соблюдать элементарные меры профилактики на рабочих местах – частое проветривание, влажная уборка, применение антисептиков. Больше находиться на воздухе, меньше – в закрытых помещениях без нужды. Рекомендуем также принимать витамины, возможно, иммуномодуляторы", – резюмировала Листопад.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила завершить вакцинацию от гриппа в регионах до 5 декабря.

https://crimea.ria.ru/20221126/svinoy-gripp-nastupaet--minzdrav-rf-1125555511.html

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здравоохранение в крыму и севастополе, крым, здоровье, роспотребнадзор