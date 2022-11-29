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Первый случай "свиного гриппа" обнаружен в Крыму - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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Первый случай "свиного гриппа" обнаружен в Крыму
Первый случай "свиного гриппа" обнаружен в Крыму - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Первый случай "свиного гриппа" обнаружен в Крыму
В Крыму зафиксировали первый случай заболевания вирусом гриппа А, известного как "свиной грипп". Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T17:21
2022-11-29T17:21
здравоохранение в крыму и севастополе
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. В Крыму зафиксировали первый случай заболевания вирусом гриппа А, известного как "свиной грипп". Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.Листопад напомнила, что до пандемии COVID-19 массовое распространение гриппа среди всех возрастных групп в Крыму наблюдалось после Нового года – с середины января до марта. Сегодня так называемая первая волна прогнозируется уже к концу декабря."С сентября мы прогнозируем развитие эпидсезона и циркуляцию определенных штаммов гриппа типа А и Б, а также не гриппозных вирусов. На уровень заболеваемости также влияют погодные условия в течение эпидсезона. В Крыму нет значительного прироста, в течение последних пяти недель мы отмечали достаточно низкий уровень заболеваемости, не превышающий порогов", – отметила эксперт.У крымчан остается еще две недели для вакцинации, подчеркнула эпидемиолог и напомнила о мерах профилактики респираторных заболеваний."Еще раз призываю пройти иммунизацию до подъема и широкого распространения вирусов гриппа, чтобы защититься в том числе от тех штаммов, которые протекают тяжелее других. Кроме того, следует соблюдать элементарные меры профилактики на рабочих местах – частое проветривание, влажная уборка, применение антисептиков. Больше находиться на воздухе, меньше – в закрытых помещениях без нужды. Рекомендуем также принимать витамины, возможно, иммуномодуляторы", – резюмировала Листопад.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила завершить вакцинацию от гриппа в регионах до 5 декабря.
https://crimea.ria.ru/20221126/svinoy-gripp-nastupaet--minzdrav-rf-1125555511.html
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здравоохранение в крыму и севастополе, крым, здоровье, роспотребнадзор
Первый случай "свиного гриппа" обнаружен в Крыму

В Крыму зарегистрировали первого заболевшего вирусом гриппа А (H1N1)

17:21 29.11.2022
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВ школах Забайкалья прекращены занятия после выявления в регионе коронавируса
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© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. В Крыму зафиксировали первый случай заболевания вирусом гриппа А, известного как "свиной грипп". Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.
"В Крыму зарегистрирован единственный случай заболевания гриппом, который был идентифицирован как H1N1. Это один из штаммов вируса гриппа, которые прогнозировались к циркуляции в текущем эпидсезоне. Заболевший – житель нашего региона, поэтому назвать вирус завозным нельзя", – сказала Листопад.
Листопад напомнила, что до пандемии COVID-19 массовое распространение гриппа среди всех возрастных групп в Крыму наблюдалось после Нового года – с середины января до марта. Сегодня так называемая первая волна прогнозируется уже к концу декабря.
"С сентября мы прогнозируем развитие эпидсезона и циркуляцию определенных штаммов гриппа типа А и Б, а также не гриппозных вирусов. На уровень заболеваемости также влияют погодные условия в течение эпидсезона. В Крыму нет значительного прироста, в течение последних пяти недель мы отмечали достаточно низкий уровень заболеваемости, не превышающий порогов", – отметила эксперт.
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У крымчан остается еще две недели для вакцинации, подчеркнула эпидемиолог и напомнила о мерах профилактики респираторных заболеваний.
"Еще раз призываю пройти иммунизацию до подъема и широкого распространения вирусов гриппа, чтобы защититься в том числе от тех штаммов, которые протекают тяжелее других. Кроме того, следует соблюдать элементарные меры профилактики на рабочих местах – частое проветривание, влажная уборка, применение антисептиков. Больше находиться на воздухе, меньше – в закрытых помещениях без нужды. Рекомендуем также принимать витамины, возможно, иммуномодуляторы", – резюмировала Листопад.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила завершить вакцинацию от гриппа в регионах до 5 декабря.
 
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