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Попова потребовала завершить вакцинацию от гриппа в Крыму до 5 декабря - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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Попова потребовала завершить вакцинацию от гриппа в Крыму до 5 декабря
Попова потребовала завершить вакцинацию от гриппа в Крыму до 5 декабря - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Попова потребовала завершить вакцинацию от гриппа в Крыму до 5 декабря
Регионы, в которых темпы вакцинации от гриппа отстают, включая Крым и Севастополь, обязаны завершить прививочную кампанию до 5 декабря. Такое поручение дала... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T16:36
2022-11-29T17:16
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
здравоохранение в крыму и севастополе
безопасность республики крым и севастополя
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Регионы, в которых темпы вакцинации от гриппа отстают, включая Крым и Севастополь, обязаны завершить прививочную кампанию до 5 декабря. Такое поручение дала главный санитарный врач Анна Попова в ходе селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора.По информации пресс-службы ведомства, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в России, по сравнению с минувшей неделей, вырос на 18,5%, причем в 43 субъектах он превысил среднероссийский."Среди находок вирусов гриппа сегодня преобладает штамм А(H1N1)-2009, так называемый "свиной грипп", выявленный уже в 55 субъектах РФ", – говорится в отчете.При этом, по информации ведомства, на фоне роста активности вирусов гриппа и ОРВИ сегодня в России привито от инфекции 66,5 млн человек, что составляет меньше половины (45,5%) численности населения страны.Заслушав отчеты о текущей эпидситуации и вакцинации против гриппа в регионах, Попова поручила не снижать темпы вакцинации и усилить информационно-разъяснительную кампанию для населения. А в "отстающих" регионах распорядилась ускориться и завершить прививочную кампанию в течение ближайшей недели.При этом региональным управлениям Роспотребнадзора поручено взять на особый контроль детские оздоровительные учреждения, в первую очередь "Артек" и "Орленок".
https://crimea.ria.ru/20221121/pervaya-volna-grippa-v-krymu--prognoz-rospotrebnadzora-1125458017.html
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роспотребнадзор, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, безопасность республики крым и севастополя, общество, здоровье
Попова потребовала завершить вакцинацию от гриппа в Крыму до 5 декабря

Глава Роспотребнадзора поручила завершить вакцинацию от гриппа в регионах до 5 декабря

16:36 29.11.2022 (обновлено: 17:16 29.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрививка от гриппа
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Регионы, в которых темпы вакцинации от гриппа отстают, включая Крым и Севастополь, обязаны завершить прививочную кампанию до 5 декабря. Такое поручение дала главный санитарный врач Анна Попова в ходе селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора.
По информации пресс-службы ведомства, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в России, по сравнению с минувшей неделей, вырос на 18,5%, причем в 43 субъектах он превысил среднероссийский.
"Среди находок вирусов гриппа сегодня преобладает штамм А(H1N1)-2009, так называемый "свиной грипп", выявленный уже в 55 субъектах РФ", – говорится в отчете.
При этом, по информации ведомства, на фоне роста активности вирусов гриппа и ОРВИ сегодня в России привито от инфекции 66,5 млн человек, что составляет меньше половины (45,5%) численности населения страны.
Прививка - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 07:26Радио "Спутник в Крыму"
Первая волна гриппа в Крыму – прогноз Роспотребнадзора
Заслушав отчеты о текущей эпидситуации и вакцинации против гриппа в регионах, Попова поручила не снижать темпы вакцинации и усилить информационно-разъяснительную кампанию для населения. А в "отстающих" регионах распорядилась ускориться и завершить прививочную кампанию в течение ближайшей недели.
"Главный санитарный врач РФ потребовала от регионов, где вакцинация отстает от сроков, завершить работу до 5 декабря", – говорится в сообщении ведомства.
При этом региональным управлениям Роспотребнадзора поручено взять на особый контроль детские оздоровительные учреждения, в первую очередь "Артек" и "Орленок".
Врач скорой медицинской помощи во время вакцинации против гриппа - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 11:05
Свиной грипп наступает – Минздрав РФ
 
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