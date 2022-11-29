https://crimea.ria.ru/20221129/popova-potrebovala-zavershit-vaktsinatsiyu-ot-grippa-v-krymu-do-5--dekabrya-1125601966.html

Попова потребовала завершить вакцинацию от гриппа в Крыму до 5 декабря

Попова потребовала завершить вакцинацию от гриппа в Крыму до 5 декабря - РИА Новости Крым, 29.11.2022

Попова потребовала завершить вакцинацию от гриппа в Крыму до 5 декабря

Регионы, в которых темпы вакцинации от гриппа отстают, включая Крым и Севастополь, обязаны завершить прививочную кампанию до 5 декабря. Такое поручение дала... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T16:36

2022-11-29T16:36

2022-11-29T17:16

роспотребнадзор

здравоохранение в россии

здравоохранение в крыму и севастополе

безопасность республики крым и севастополя

общество

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1b/1124637445_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6ff23def6ef9ff72d734a9e78a29db87.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Регионы, в которых темпы вакцинации от гриппа отстают, включая Крым и Севастополь, обязаны завершить прививочную кампанию до 5 декабря. Такое поручение дала главный санитарный врач Анна Попова в ходе селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора.По информации пресс-службы ведомства, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в России, по сравнению с минувшей неделей, вырос на 18,5%, причем в 43 субъектах он превысил среднероссийский."Среди находок вирусов гриппа сегодня преобладает штамм А(H1N1)-2009, так называемый "свиной грипп", выявленный уже в 55 субъектах РФ", – говорится в отчете.При этом, по информации ведомства, на фоне роста активности вирусов гриппа и ОРВИ сегодня в России привито от инфекции 66,5 млн человек, что составляет меньше половины (45,5%) численности населения страны.Заслушав отчеты о текущей эпидситуации и вакцинации против гриппа в регионах, Попова поручила не снижать темпы вакцинации и усилить информационно-разъяснительную кампанию для населения. А в "отстающих" регионах распорядилась ускориться и завершить прививочную кампанию в течение ближайшей недели.При этом региональным управлениям Роспотребнадзора поручено взять на особый контроль детские оздоровительные учреждения, в первую очередь "Артек" и "Орленок".

https://crimea.ria.ru/20221121/pervaya-volna-grippa-v-krymu--prognoz-rospotrebnadzora-1125458017.html

https://crimea.ria.ru/20221126/svinoy-gripp-nastupaet--minzdrav-rf-1125555511.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, безопасность республики крым и севастополя, общество, здоровье