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В Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садах - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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В Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садах
В Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садах - РИА Новости Крым, 07.12.2022
В Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садах
В Крыму на карантин по ОРВИ закрыты 27 групп в детских садах и 18 школьных классов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства образования... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T12:03
2022-12-07T12:03
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. В Крыму на карантин по ОРВИ закрыты 27 групп в детских садах и 18 школьных классов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства образования республики.В условиях сохранения рисков распространения гриппа и COVID-19 проводится ежедневный мониторинг учебных учреждений, закрытых на карантин полностью или имеющих закрытые классы.В минобразования подчеркнули, что в образовательных учреждениях обеспечена работа "утренних фильтров" при входе в здание, обязательная термометрия, регулярная уборка с дезсредствами, проветривание помещений и другие противоэпидемические меры.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о подъеме заболеваемости гриппом и COVID-19 и посоветовал носить маски. По данным Роспотребнадзора, в субъектах циркулируют риновирусы и другие подвиды, а также грипп H1N1 (свиной грипп). Последний выявлен уже в 74 российских регионах, в том числе в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20221204/nelzya-nedootsenivat-opasnost-grippa-n1n1-kto-v-gruppe-riska-1125623337.html
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здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе, общество, крым, орви, здоровье, министерство образования крыма
В Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садах

В Крыму на карантин по ОРВИ закрыты 27 групп в садах и 18 школьных классов

12:03 07.12.2022
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВ школах Забайкалья прекращены занятия после выявления в регионе коронавируса
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© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. В Крыму на карантин по ОРВИ закрыты 27 групп в детских садах и 18 школьных классов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства образования республики.
"По информации, предоставленной администрациями муниципальных образований Республики Крым, по состоянию на 7 декабря по ОРВИ закрыты 27 групп дошкольных образовательных организаций в пяти муниципалитетах и 18 классов общеобразовательных организаций в трех муниципальных образованиях", - сообщили в ведомстве.
В условиях сохранения рисков распространения гриппа и COVID-19 проводится ежедневный мониторинг учебных учреждений, закрытых на карантин полностью или имеющих закрытые классы.
В минобразования подчеркнули, что в образовательных учреждениях обеспечена работа "утренних фильтров" при входе в здание, обязательная термометрия, регулярная уборка с дезсредствами, проветривание помещений и другие противоэпидемические меры.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о подъеме заболеваемости гриппом и COVID-19 и посоветовал носить маски. По данным Роспотребнадзора, в субъектах циркулируют риновирусы и другие подвиды, а также грипп H1N1 (свиной грипп). Последний выявлен уже в 74 российских регионах, в том числе в Крыму.
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