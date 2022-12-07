https://crimea.ria.ru/20221207/v-krymu-na-karantin-zakryty-desyatki-klassov-i-grupp-v-sadakh-1125730819.html

В Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садах

В Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садах - РИА Новости Крым, 07.12.2022

В Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садах

В Крыму на карантин по ОРВИ закрыты 27 групп в детских садах и 18 школьных классов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства образования... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T12:03

2022-12-07T12:03

2022-12-07T12:03

здравоохранение в крыму и севастополе

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. В Крыму на карантин по ОРВИ закрыты 27 групп в детских садах и 18 школьных классов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства образования республики.В условиях сохранения рисков распространения гриппа и COVID-19 проводится ежедневный мониторинг учебных учреждений, закрытых на карантин полностью или имеющих закрытые классы.В минобразования подчеркнули, что в образовательных учреждениях обеспечена работа "утренних фильтров" при входе в здание, обязательная термометрия, регулярная уборка с дезсредствами, проветривание помещений и другие противоэпидемические меры.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о подъеме заболеваемости гриппом и COVID-19 и посоветовал носить маски. По данным Роспотребнадзора, в субъектах циркулируют риновирусы и другие подвиды, а также грипп H1N1 (свиной грипп). Последний выявлен уже в 74 российских регионах, в том числе в Крыму.

https://crimea.ria.ru/20221204/nelzya-nedootsenivat-opasnost-grippa-n1n1-kto-v-gruppe-riska-1125623337.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе, общество, крым, орви, здоровье, министерство образования крыма