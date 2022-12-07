В Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садах
В Крыму на карантин по ОРВИ закрыты 27 групп в садах и 18 школьных классов
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВ школах Забайкалья прекращены занятия после выявления в регионе коронавируса
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. В Крыму на карантин по ОРВИ закрыты 27 групп в детских садах и 18 школьных классов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства образования республики.
"По информации, предоставленной администрациями муниципальных образований Республики Крым, по состоянию на 7 декабря по ОРВИ закрыты 27 групп дошкольных образовательных организаций в пяти муниципалитетах и 18 классов общеобразовательных организаций в трех муниципальных образованиях", - сообщили в ведомстве.
В условиях сохранения рисков распространения гриппа и COVID-19 проводится ежедневный мониторинг учебных учреждений, закрытых на карантин полностью или имеющих закрытые классы.
В минобразования подчеркнули, что в образовательных учреждениях обеспечена работа "утренних фильтров" при входе в здание, обязательная термометрия, регулярная уборка с дезсредствами, проветривание помещений и другие противоэпидемические меры.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о подъеме заболеваемости гриппом и COVID-19 и посоветовал носить маски. По данным Роспотребнадзора, в субъектах циркулируют риновирусы и другие подвиды, а также грипп H1N1 (свиной грипп). Последний выявлен уже в 74 российских регионах, в том числе в Крыму.
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