https://crimea.ria.ru/20221130/grozit-li-krymu-epidemiya-svinogo-grippa--mnenie-eksperta-1125603409.html

Грозит ли Крыму эпидемия "свиного гриппа" – мнение эксперта

Грозит ли Крыму эпидемия "свиного гриппа" – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Грозит ли Крыму эпидемия "свиного гриппа" – мнение эксперта

Относить штамм гриппа А (H1N1) к категории особо опасных не стоит, поскольку он протекает с разной симптоматикой и не всегда требует госпитализации. Такое... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T07:59

2022-11-30T07:59

2022-11-30T07:59

роспотребнадзор

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Относить штамм гриппа А (H1N1) к категории особо опасных не стоит, поскольку он протекает с разной симптоматикой и не всегда требует госпитализации. Такое мнение РИА Новости Крым высказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.Во вторник в ведомстве сообщили о выявлении на полуострове первого случая заболевания гриппом H1N1, известного как "свиной грипп". В целом по стране штамм обнаружен уже в 55 субъектах.Эксперт отметила, что для постановки диагноза "грипп", в том числе типа H1N1, нужны лабораторные исследования. В то же время многие в принципе не обращаются за помощью врачей или им ставят диагноз "ОРВИ" без дополнительных анализов. Однако грипп все же можно отличить по более тяжелому течению заболевания и выраженным симптомам."Сегодня задача населения и профилактических служб в принятии всех мер для снижения рисков заболевания респираторными инфекциями, в первую очередь гриппом", – подчеркнула Листопад, а также призвала население активно вакцинироваться от сезонных инфекций и не создавать ажиотаж вокруг выявления первого случая.Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила о невысоких темпах вакцинации в Крыму и призвала завершить прививочную компанию до 5 декабря.

https://crimea.ria.ru/20221002/rospotrebnadzor-v-2022-godu-velik-risk-razvitiya-pandemii-grippa-1124688371.html

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2022

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Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, здоровье