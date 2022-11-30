Грозит ли Крыму эпидемия "свиного гриппа" – мнение эксперта
Эпидемиолог Листопад рассказала об опасности гриппа H1N1 для Крыма
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛечение от Covid-19 пациентов в педиатрическом университете Минздрава
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Относить штамм гриппа А (H1N1) к категории особо опасных не стоит, поскольку он протекает с разной симптоматикой и не всегда требует госпитализации. Такое мнение РИА Новости Крым высказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.
Во вторник в ведомстве сообщили о выявлении на полуострове первого случая заболевания гриппом H1N1, известного как "свиной грипп". В целом по стране штамм обнаружен уже в 55 субъектах.
"Я бы не стала выделять этот штамм, как особо опасный. Пациенты не нуждаются в изоляции, лечение проходит по общим правилам. Если человек находится в таком состоянии, что может получать лечение на дому, то так и происходит. Госпитализация происходит только по клиническим показаниям и состоянию больного", – пояснила Листопад.
Эксперт отметила, что для постановки диагноза "грипп", в том числе типа H1N1, нужны лабораторные исследования. В то же время многие в принципе не обращаются за помощью врачей или им ставят диагноз "ОРВИ" без дополнительных анализов. Однако грипп все же можно отличить по более тяжелому течению заболевания и выраженным симптомам.
"Сегодня задача населения и профилактических служб в принятии всех мер для снижения рисков заболевания респираторными инфекциями, в первую очередь гриппом", – подчеркнула Листопад, а также призвала население активно вакцинироваться от сезонных инфекций и не создавать ажиотаж вокруг выявления первого случая.
Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила о невысоких темпах вакцинации в Крыму и призвала завершить прививочную компанию до 5 декабря.