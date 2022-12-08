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В РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку
В РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку - РИА Новости Крым, 08.12.2022
В РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку
Пришедший в Россию вариант гриппа А (H1N1) наносит самый серьезный ущерб здоровью, он опасен осложнениями. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T11:15
2022-12-08T11:15
2022-12-08T11:15
россия
здравоохранение в россии
общество
роспотребнадзор
анна попова
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Пришедший в Россию вариант гриппа А (H1N1) наносит самый серьезный ущерб здоровью, он опасен осложнениями. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости."Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического девятого года, первый раз в 2009 году он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию девятого-десятого годов", — рассказала она.Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что свиной грипп вызывает большое количество осложнений, у людей с ослабленным здоровьем – вплоть до летальных исходов. Однако в России все необходимые меры принимаются в полном объеме, система здравоохранения готова к приему большого количества пациентов с таким диагнозом, заверила она. Кроме того, подготовлено новое методическое письмо для школ.К первым симптомам этого варианта гриппа относятся слабость, повышение температуры, общее недомогание, неприятные ощущения в носу и горле. Минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный — семь дней. Однако из-за схожести симптомов пациенты могут спутать его с коронавирусом, поэтому Попова посоветовала сразу же обращаться к врачу, чтобы определить, грипп это или COVID-19.Как сообщалось, специалисты Роспотребнадзора зафиксировали свиной грипп в 74 регионах России. В Крыму первый случай был выявлен в конце ноября.Еще по теме:"Свиной грипп" А (H1N1): чем опасен и как диагностироватьВ Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садахГрозит ли Крыму эпидемия "свиного гриппа" – мнение эксперта
https://crimea.ria.ru/20221208/svinoy-gripp-v-krymu-nuzhny-li-vaktsinatsiya-i-maski-1125741554.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, здравоохранение в россии, общество, роспотребнадзор, анна попова, образование в россии
В РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку
Глава Роспотребнадзора Попова: грипп А (H1N1) наносит самый серьезный вред здоровью
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым
. Пришедший в Россию вариант гриппа А (H1N1
) наносит самый серьезный ущерб здоровью, он опасен осложнениями. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.
"Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического девятого года, первый раз в 2009 году он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию девятого-десятого годов", — рассказала она.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что свиной грипп вызывает большое количество осложнений, у людей с ослабленным здоровьем – вплоть до летальных исходов. Однако в России все необходимые меры принимаются в полном объеме, система здравоохранения готова к приему большого количества пациентов с таким диагнозом, заверила она. Кроме того, подготовлено новое методическое письмо для школ.
"Если в классе, тем более в школе, не приходят на занятия больше 20 процентов учеников, то этот класс нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать. Чтобы дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались", — отметила Попова.
К первым симптомам этого варианта гриппа относятся слабость, повышение температуры, общее недомогание, неприятные ощущения в носу и горле. Минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный — семь дней. Однако из-за схожести симптомов пациенты могут спутать его с коронавирусом, поэтому Попова посоветовала сразу же обращаться к врачу, чтобы определить, грипп это или COVID-19.
Как сообщалось, специалисты Роспотребнадзора зафиксировали свиной грипп в 74 регионах России
. В Крыму первый случай был выявлен в конце ноября.