Рейтинг@Mail.ru
В РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221208/v-rf-prishel-samyy-sereznyy-gripp-kogda-shkoly-budut-ukhodit-na-udalenku-1125748477.html
В РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку
В РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку - РИА Новости Крым, 08.12.2022
В РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку
Пришедший в Россию вариант гриппа А (H1N1) наносит самый серьезный ущерб здоровью, он опасен осложнениями. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T11:15
2022-12-08T11:15
россия
здравоохранение в россии
общество
роспотребнадзор
анна попова
образование в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07/73/077309_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f6b0eef081be4147b448c2fe0bafb6f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Пришедший в Россию вариант гриппа А (H1N1) наносит самый серьезный ущерб здоровью, он опасен осложнениями. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости."Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического девятого года, первый раз в 2009 году он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию девятого-десятого годов", — рассказала она.Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что свиной грипп вызывает большое количество осложнений, у людей с ослабленным здоровьем – вплоть до летальных исходов. Однако в России все необходимые меры принимаются в полном объеме, система здравоохранения готова к приему большого количества пациентов с таким диагнозом, заверила она. Кроме того, подготовлено новое методическое письмо для школ.К первым симптомам этого варианта гриппа относятся слабость, повышение температуры, общее недомогание, неприятные ощущения в носу и горле. Минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный — семь дней. Однако из-за схожести симптомов пациенты могут спутать его с коронавирусом, поэтому Попова посоветовала сразу же обращаться к врачу, чтобы определить, грипп это или COVID-19.Как сообщалось, специалисты Роспотребнадзора зафиксировали свиной грипп в 74 регионах России. В Крыму первый случай был выявлен в конце ноября.Еще по теме:"Свиной грипп" А (H1N1): чем опасен и как диагностироватьВ Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садахГрозит ли Крыму эпидемия "свиного гриппа" – мнение эксперта
https://crimea.ria.ru/20221208/svinoy-gripp-v-krymu-nuzhny-li-vaktsinatsiya-i-maski-1125741554.html
https://crimea.ria.ru/20221204/nelzya-nedootsenivat-opasnost-grippa-n1n1-kto-v-gruppe-riska-1125623337.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07/73/077309_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46b78595ffde4bc5b28d6813d8fc9205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здравоохранение в россии, общество, роспотребнадзор, анна попова, образование в россии
В РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку

Глава Роспотребнадзора Попова: грипп А (H1N1) наносит самый серьезный вред здоровью

11:15 08.12.2022
 
© РИА Новости . Денис Гуков / Перейти в фотобанкЭпидемия гриппа
Эпидемия гриппа - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости . Денис Гуков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Пришедший в Россию вариант гриппа А (H1N1) наносит самый серьезный ущерб здоровью, он опасен осложнениями. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.
"Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического девятого года, первый раз в 2009 году он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию девятого-десятого годов", — рассказала она.
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
07:54
Свиной грипп в Крыму: нужны ли вакцинация и маски
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что свиной грипп вызывает большое количество осложнений, у людей с ослабленным здоровьем – вплоть до летальных исходов. Однако в России все необходимые меры принимаются в полном объеме, система здравоохранения готова к приему большого количества пациентов с таким диагнозом, заверила она. Кроме того, подготовлено новое методическое письмо для школ.
"Если в классе, тем более в школе, не приходят на занятия больше 20 процентов учеников, то этот класс нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать. Чтобы дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались", — отметила Попова.
К первым симптомам этого варианта гриппа относятся слабость, повышение температуры, общее недомогание, неприятные ощущения в носу и горле. Минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный — семь дней. Однако из-за схожести симптомов пациенты могут спутать его с коронавирусом, поэтому Попова посоветовала сразу же обращаться к врачу, чтобы определить, грипп это или COVID-19.
Медик делает прививку с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 08:54
Нельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе риска
Как сообщалось, специалисты Роспотребнадзора зафиксировали свиной грипп в 74 регионах России. В Крыму первый случай был выявлен в конце ноября.
Еще по теме:
"Свиной грипп" А (H1N1): чем опасен и как диагностировать
В Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садах
Грозит ли Крыму эпидемия "свиного гриппа" – мнение эксперта
 
РоссияЗдравоохранение в РоссииОбществоРоспотребнадзорАнна ПоповаОбразование в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:23Крымчанин задушил свою бабушку и ее сестру ради 200 тысяч рублей
12:13Аквариум в Севастополе "просят на выход" – подключились власти
12:10Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода
11:46Где в Крыму в четверг не будет воды - адреса
11:15В РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку
10:56Неработающим мамам в Крыму упростили оформление детского пособия
10:31В Севастополе арестовали шпионов СБУ
10:16Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
10:02Керченская переправа 8 декабря: как ходят паромы
09:53Чемпионат России по рукопашному бою выиграла спортсменка из Севастополя
09:31В России выросло число коррупционных преступлений в оборонной сфере - СК
09:20В Севастополе над акваторией сбили беспилотник
09:13Восстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление Зеленского
09:03Военнослужащего с тяжелой травмой лица спасли врачи в Севастополе
08:46Какой стаж уменьшит пенсию
08:21Медиков будут учить вежливости в разговоре с пациентами
07:54Свиной грипп в Крыму: нужны ли вакцинация и маски
07:36Белорусы просят крымчан уделить внимание бюджетным курортам
07:25В Росприроднадзоре предложили ввести должность омбудсмена по делам зверей
07:01"Свиной грипп" А (H1N1): чем опасен и как диагностировать
Лента новостейМолния