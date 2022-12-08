https://crimea.ria.ru/20221208/v-rf-prishel-samyy-sereznyy-gripp-kogda-shkoly-budut-ukhodit-na-udalenku-1125748477.html

В РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку

В РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку - РИА Новости Крым, 08.12.2022

В РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку

Пришедший в Россию вариант гриппа А (H1N1) наносит самый серьезный ущерб здоровью, он опасен осложнениями. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T11:15

2022-12-08T11:15

2022-12-08T11:15

россия

здравоохранение в россии

общество

роспотребнадзор

анна попова

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Пришедший в Россию вариант гриппа А (H1N1) наносит самый серьезный ущерб здоровью, он опасен осложнениями. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости."Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического девятого года, первый раз в 2009 году он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию девятого-десятого годов", — рассказала она.Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что свиной грипп вызывает большое количество осложнений, у людей с ослабленным здоровьем – вплоть до летальных исходов. Однако в России все необходимые меры принимаются в полном объеме, система здравоохранения готова к приему большого количества пациентов с таким диагнозом, заверила она. Кроме того, подготовлено новое методическое письмо для школ.К первым симптомам этого варианта гриппа относятся слабость, повышение температуры, общее недомогание, неприятные ощущения в носу и горле. Минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный — семь дней. Однако из-за схожести симптомов пациенты могут спутать его с коронавирусом, поэтому Попова посоветовала сразу же обращаться к врачу, чтобы определить, грипп это или COVID-19.Как сообщалось, специалисты Роспотребнадзора зафиксировали свиной грипп в 74 регионах России. В Крыму первый случай был выявлен в конце ноября.Еще по теме:"Свиной грипп" А (H1N1): чем опасен и как диагностироватьВ Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садахГрозит ли Крыму эпидемия "свиного гриппа" – мнение эксперта

https://crimea.ria.ru/20221208/svinoy-gripp-v-krymu-nuzhny-li-vaktsinatsiya-i-maski-1125741554.html

https://crimea.ria.ru/20221204/nelzya-nedootsenivat-opasnost-grippa-n1n1-kto-v-gruppe-riska-1125623337.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здравоохранение в россии, общество, роспотребнадзор, анна попова, образование в россии