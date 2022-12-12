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Какие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — власти - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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Какие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — власти
Какие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — власти - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Какие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — власти
Ситуация с заболеваемостью свиным гриппом А (H1N1) в Севастополе ухудшается, в связи с чем в медучреждениях введен "режим повышенной готовности", а жителям из... РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T16:44
2022-12-12T16:57
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Ситуация с заболеваемостью свиным гриппом А (H1N1) в Севастополе ухудшается, в связи с чем в медучреждениях введен "режим повышенной готовности", а жителям из категорий повышенного риска рекомендуют соблюдать масочный режим. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин, суть ограничений он разъяснил РИА Новости Крым.По словам Кулагина, благодаря работе лаборатории, созданной в инфекционной больнице, медики сейчас "высеивают все". Только за минувшие две недели в городе зарегистрировано 24 случая гриппа, из них 2 случая – грипп В и 22 – грипп А. Причем 12 заболевших имеют диагноз А (H1N1) Swine2009, то есть свиной грипп. Почти ввсе заболевшие не были привиты, отметил он, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.Он отметил, что с 6 декабря в связи со сложившейся обстановкой во всех медицинских учреждениях введен "повышенный режим, то есть это обеспечение масочного режима, ограничение посещений, повышенная дезинфекция"."Мы также в организациях и учреждениях образования такой же режим вводим и в общественном транспорте", – добавил Кулагин.В комментарии РИА Новости Крым вице-губернатор пояснил, что масочный режим будет иметь рекомендательный характер и особенно важен для определенных категорий граждан.Он подчеркнул, что к группам риска относятся люди в возрасте старше 65 лет, беременные женщины и дети. И призвал дать рекомендации участковым терапевтам, чтобы те рекомендовали пациентам делать вакцинацию от гриппа."Что касается коронавируса, по словам Кулагина, в Севастополе в данный момент наблюдается "сниженная патогенность". Хотя "прогностические показатели не очень хорошие: Москва "растет", и рост пошел в регионы", – заметил он, добавив, что речь не идет о тяжелом течении заболевания, и показатели госпитализации низкие.Ранее главврач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков рассказал, что вирус типа А (H1N1), который называют "свиным гриппом", опасен развитием пневмонии. А также заявил, что хоть диагностировать болезнь можно только по анализам, определить заболевание помогут и выраженные симптомы. Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникам В РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ классов и групп выросло вдвое
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севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, общество, крым, новости крыма, роспотребнадзор
Какие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — власти

Какие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — власти

16:44 12.12.2022 (обновлено: 16:57 12.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Ситуация с заболеваемостью свиным гриппом А (H1N1) в Севастополе ухудшается, в связи с чем в медучреждениях введен "режим повышенной готовности", а жителям из категорий повышенного риска рекомендуют соблюдать масочный режим. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин, суть ограничений он разъяснил РИА Новости Крым.
По словам Кулагина, благодаря работе лаборатории, созданной в инфекционной больнице, медики сейчас "высеивают все". Только за минувшие две недели в городе зарегистрировано 24 случая гриппа, из них 2 случая – грипп В и 22 – грипп А. Причем 12 заболевших имеют диагноз А (H1N1) Swine2009, то есть свиной грипп. Почти ввсе заболевшие не были привиты, отметил он, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.

"При таком развитии заболеваемости мы можем к новому году быть в достаточно нехорошей ситуации <...> Грипп тяжелый, по стране есть даже смертельные случаи", – сказал он.

Он отметил, что с 6 декабря в связи со сложившейся обстановкой во всех медицинских учреждениях введен "повышенный режим, то есть это обеспечение масочного режима, ограничение посещений, повышенная дезинфекция".
"Мы также в организациях и учреждениях образования такой же режим вводим и в общественном транспорте", – добавил Кулагин.
В комментарии РИА Новости Крым вице-губернатор пояснил, что масочный режим будет иметь рекомендательный характер и особенно важен для определенных категорий граждан.

"Не будет масочного режима в транспорте, там будет повышенная дезинфекция. А масочный режим мы рекомендовали использовать тем, кто находится в зоне повышенного риска, чтобы они пользовались масками, особенно в транспорте,в общественных местах. Но обязательного требования не будет", – сказал Кулагин.

Он подчеркнул, что к группам риска относятся люди в возрасте старше 65 лет, беременные женщины и дети. И призвал дать рекомендации участковым терапевтам, чтобы те рекомендовали пациентам делать вакцинацию от гриппа.
"Что касается коронавируса, по словам Кулагина, в Севастополе в данный момент наблюдается "сниженная патогенность". Хотя "прогностические показатели не очень хорошие: Москва "растет", и рост пошел в регионы", – заметил он, добавив, что речь не идет о тяжелом течении заболевания, и показатели госпитализации низкие.
Ранее главврач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков рассказал, что вирус типа А (H1N1), который называют "свиным гриппом", опасен развитием пневмонии. А также заявил, что хоть диагностировать болезнь можно только по анализам, определить заболевание помогут и выраженные симптомы.
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