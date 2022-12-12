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Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ классов и групп выросло вдвое - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ классов и групп выросло вдвое
Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ классов и групп выросло вдвое - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ классов и групп выросло вдвое
В Крыму на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыты 89 школьных классов и групп в детских садах, что вдвое больше показателя прошлой недели. По данным... РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T13:27
2022-12-12T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыты 89 школьных классов и групп в детских садах, что вдвое больше показателя прошлой недели. По данным на 7 декабря образовательный процесс был приостановлен в 27 группах и 18 школьных классах.Сколько классов закрыли в школах КрымаПо состоянию на утро понедельника на карантин закрыты 39 классов общеобразовательных школ.В соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора, учебный процесс приостанавливается в классах, где из-за болезни отсутствует 20% учащихся. В таком случае детей рекомендовано переводить на дистанционное образование.Сколько групп закрыли из-за ОРВИ в детских садахВ дошкольных образовательных организациях Крыма на фоне роста заболеваемости закрыты 50 детских групп."На карантин закрыты группы в семи муниципалитетах. Это Симферопольский, Нижнегорский, Красногвардейский и Раздольненский районы, а также города Феодосия, Керчь, Алушта", - уточнили в минобразе.Меры профилактики в школах и садах КрымаВ условиях сохранения рисков распространения гриппа и COVID-19 проводится ежедневный мониторинг учебных учреждений, закрытых на карантин полностью или имеющих закрытые классы. Также в образовательных учреждениях региона обеспечена работа "утренних фильтров" при входе в здание, обязательная термометрия, регулярная уборка с дезсредствами, проветривание помещений. Кроме того, с целью недопущения распространения вирусов и инфекций действует запрет на посещение школ и садов посторонними лицами.Ранее директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в стране. По оценкам эксперта, он достигнет своего пика к новогодним праздникам. Сейчас в России одновременно циркулируют несколько штаммов гриппа, доминирует вирус типа H1N1, так называемый "свиной".Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленкуКрымчан призвали привиться от гриппа и пройти диспансеризациюРиски велики: Онищенко призвал получать прививки от гриппа
https://crimea.ria.ru/20221208/svinoy-gripp-a-h1n1-chem-opasen-i-kak-diagnostirovat-1125744385.html
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новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе, орви, грипп, здоровье
Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ классов и групп выросло вдвое

В Крыму на карантин закрыты 89 школьных классов и групп в детских садах

13:27 12.12.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчебный класс. Архивное фото
Учебный класс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыты 89 школьных классов и групп в детских садах, что вдвое больше показателя прошлой недели. По данным на 7 декабря образовательный процесс был приостановлен в 27 группах и 18 школьных классах.
Сколько классов закрыли в школах Крыма
По состоянию на утро понедельника на карантин закрыты 39 классов общеобразовательных школ.
"39 классов в девяти муниципальных образованиях. Это - Симферопольский, Белогорский, Нижнегорский, Красногвардейский районы, города Феодосия, Симферополь, Керчь, Алушта, Евпатория", - сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе министерства образования республики.
В соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора, учебный процесс приостанавливается в классах, где из-за болезни отсутствует 20% учащихся. В таком случае детей рекомендовано переводить на дистанционное образование.
Сколько групп закрыли из-за ОРВИ в детских садах
В дошкольных образовательных организациях Крыма на фоне роста заболеваемости закрыты 50 детских групп.
"На карантин закрыты группы в семи муниципалитетах. Это Симферопольский, Нижнегорский, Красногвардейский и Раздольненский районы, а также города Феодосия, Керчь, Алушта", - уточнили в минобразе.
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В условиях сохранения рисков распространения гриппа и COVID-19 проводится ежедневный мониторинг учебных учреждений, закрытых на карантин полностью или имеющих закрытые классы. Также в образовательных учреждениях региона обеспечена работа "утренних фильтров" при входе в здание, обязательная термометрия, регулярная уборка с дезсредствами, проветривание помещений. Кроме того, с целью недопущения распространения вирусов и инфекций действует запрет на посещение школ и садов посторонними лицами.
Ранее директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в стране. По оценкам эксперта, он достигнет своего пика к новогодним праздникам. Сейчас в России одновременно циркулируют несколько штаммов гриппа, доминирует вирус типа H1N1, так называемый "свиной".
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