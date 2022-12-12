https://crimea.ria.ru/20221212/karantin-v-krymu-chislo-zakrytykh-iz-za-orvi-klassov-i-grupp-vyroslo-vdvoe-1125817548.html

Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ классов и групп выросло вдвое

Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ классов и групп выросло вдвое - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ классов и групп выросло вдвое

В Крыму на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыты 89 школьных классов и групп в детских садах, что вдвое больше показателя прошлой недели. По данным... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T13:27

2022-12-12T13:27

2022-12-12T13:27

эксклюзивы риа новости крым

новости крыма

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

образование в крыму и севастополе

орви

грипп

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/81/1117548152_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_8deab27360e7a65014512ebaf4ed2e09.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыты 89 школьных классов и групп в детских садах, что вдвое больше показателя прошлой недели. По данным на 7 декабря образовательный процесс был приостановлен в 27 группах и 18 школьных классах.Сколько классов закрыли в школах КрымаПо состоянию на утро понедельника на карантин закрыты 39 классов общеобразовательных школ.В соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора, учебный процесс приостанавливается в классах, где из-за болезни отсутствует 20% учащихся. В таком случае детей рекомендовано переводить на дистанционное образование.Сколько групп закрыли из-за ОРВИ в детских садахВ дошкольных образовательных организациях Крыма на фоне роста заболеваемости закрыты 50 детских групп."На карантин закрыты группы в семи муниципалитетах. Это Симферопольский, Нижнегорский, Красногвардейский и Раздольненский районы, а также города Феодосия, Керчь, Алушта", - уточнили в минобразе.Меры профилактики в школах и садах КрымаВ условиях сохранения рисков распространения гриппа и COVID-19 проводится ежедневный мониторинг учебных учреждений, закрытых на карантин полностью или имеющих закрытые классы. Также в образовательных учреждениях региона обеспечена работа "утренних фильтров" при входе в здание, обязательная термометрия, регулярная уборка с дезсредствами, проветривание помещений. Кроме того, с целью недопущения распространения вирусов и инфекций действует запрет на посещение школ и садов посторонними лицами.Ранее директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в стране. По оценкам эксперта, он достигнет своего пика к новогодним праздникам. Сейчас в России одновременно циркулируют несколько штаммов гриппа, доминирует вирус типа H1N1, так называемый "свиной".Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленкуКрымчан призвали привиться от гриппа и пройти диспансеризациюРиски велики: Онищенко призвал получать прививки от гриппа

https://crimea.ria.ru/20221208/svinoy-gripp-a-h1n1-chem-opasen-i-kak-diagnostirovat-1125744385.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе, орви, грипп, здоровье