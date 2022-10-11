https://crimea.ria.ru/20221011/riski-veliki-onischenko-prizval-poluchat-privivki-ot-grippa-1124804889.html

Риски велики: Онищенко призвал получать прививки от гриппа

Риски велики: Онищенко призвал получать прививки от гриппа - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Риски велики: Онищенко призвал получать прививки от гриппа

В большинстве регионов РФ превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ, в этой связи необходимо получить прививку от гриппа, лучше сделать это до начала... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T07:38

2022-10-11T07:38

2022-10-11T07:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В большинстве регионов РФ превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ, в этой связи необходимо получить прививку от гриппа, лучше сделать это до начала "высокого сезона" по этому заболеванию. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центра "Россия Сегодня".Он подчеркнул, что прививки, сделанные в прошлых сезонах, в этом уже не сработают, поскольку каждый год циркулируют новые штаммы вируса. Отечественные вакцины, которыми прививают россиян, ежегодно обновляются. Также доктор развеял миф о том, что прививка может провоцировать заболевание:"Басни о том, что привьешься и заболеешь, слушать не надо. Цельновирионных, и тем более живых гриппозных вакцин у нас нет. Вся гриппозная вакцина у нас генно-инженерная, там даже теоритической возможности заболеть нет. Да, может быть температурная реакция - это свидетельство того, что ваша иммунная система отреагировала на чужеродный белок, который мы ввели с помощью инъекции. Но нужно учесть, что иммунитет вырабатывается через 7-10 дней, и может произойти такое, что сегодня вы привились и сразу заразились в троллейбусе, или уже были заражены, но симптомы пока не проявлялись - это не исключается", - пояснил профессор.По его словам, для формирования устойчивого коллективного иммунитета необходимо привить 60-70 млн россиян. При этом сегодня привиты только 24% от подлежащих контингентов - это школьники, старшее поколение, те, кто по роду профессии много взаимодействует с другими людьми и пациенты с хроническими заболеваниями - прежде всего эндокринными и сердечно-сосудистыми патологиями.Ранее эксперты Роспотребнадзора посоветовали вакцинироваться против COVID-19 и гриппа в один день или же с интервалом в один месяц.

https://crimea.ria.ru/20221003/v-evrope-fiksiruyut-samuyu-krupnuyu-v-istorii-vspyshku-ptichego-grippa-1124700356.html

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здравоохранение в россии, здоровье, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф