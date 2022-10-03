https://crimea.ria.ru/20221003/kak-vaktsinirovatsya-ot-covid-19-i-grippa--rospotrebnadzor-1124688488.html
Как вакцинироваться от COVID-19 и гриппа – Роспотребнадзор
Как вакцинироваться от COVID-19 и гриппа – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Как вакцинироваться от COVID-19 и гриппа – Роспотребнадзор
Вакцинироваться против COVID-19 и гриппа можно в один день или же с интервалом в один месяц. Об этом рассказала главный специалист-эксперт отдела... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T03:22
2022-10-03T03:22
2022-10-03T03:22
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коронавирус в крыму
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Вакцинироваться против COVID-19 и гриппа можно в один день или же с интервалом в один месяц. Об этом рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора крымского управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.Гудзь напомнила, что в России идет кампания по иммунизации населения от вирусов гриппа. На фоне развития сезонных заболеваний актуальной остается и защита от новой коронавирусной инфекции. При этом, прививки не являются взаимозаменяемыми – каждая введенная вакцина защищает от определенного заболевания.Она отметила, что прививаться от любой острой инфекции можно через две-четыре недели после перенесенного заболевания. При этом важно учитывать наличие осложнений.Вакцинация взрослого населения проводится один раз в год, детей от 6 месяцев до 6 лет – два раза в год."Чтобы защитить ребенка в возрасте до шести месяцев, необходимо вакцинировать всех взрослых в окружении, создав таким образом иммунную защиту", – подчеркнула она.В случае вакцинации от COVID-19, повторная иммунизация рекомендована раз в полгода-год. Взрослое население может получить вакцину в поликлинике по месту жительства или организованно в трудовом коллективе после вызова мобильной медицинской бригады. Детей школьного возраста массово прививают в школах с разрешения родителей, напомнила специалист.Ранее глава Роспотребнадзора оценила риск введения обязательного масочного режима в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20221002/rospotrebnadzor-v-2022-godu-velik-risk-razvitiya-pandemii-grippa-1124688371.html
https://crimea.ria.ru/20220909/kogda-v-rossii-poyavitsya-edinaya-vaktsina-ot-grippa-i-kovid-1124454169.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здравоохранение в крыму и севастополе, коронавирус в крыму
Как вакцинироваться от COVID-19 и гриппа – Роспотребнадзор
Эксперт Роспотребнадзора: вакцинироваться от ковида и гриппа можно в один день
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Вакцинироваться против COVID-19 и гриппа можно в один день или же с интервалом в один месяц. Об этом рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора крымского управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.
Гудзь напомнила, что в России идет кампания по иммунизации населения от вирусов гриппа. На фоне развития сезонных заболеваний актуальной остается и защита от новой коронавирусной инфекции. При этом, прививки не являются взаимозаменяемыми – каждая введенная вакцина защищает от определенного заболевания.
"Иммунизацию против ковида на фоне вакцинальной кампании против гриппа никто не отменял, и на сегодняшний день по методическим рекомендациям министерства здравоохранения РФ эти две вакцинации можно совмещать в один день, вакцины вводятся в разные места", – сказала Гудзь в эфире радио "Спутник в Крыму".
Она отметила, что прививаться от любой острой инфекции можно через две-четыре недели после перенесенного заболевания. При этом важно учитывать наличие осложнений.
Вакцинация взрослого населения проводится один раз в год, детей от 6 месяцев до 6 лет – два раза в год.
"Чтобы защитить ребенка в возрасте до шести месяцев, необходимо вакцинировать всех взрослых в окружении, создав таким образом иммунную защиту", – подчеркнула она.
В случае вакцинации от COVID-19, повторная иммунизация рекомендована раз в полгода-год. Взрослое население может получить вакцину в поликлинике по месту жительства или организованно в трудовом коллективе после вызова мобильной медицинской бригады. Детей школьного возраста массово прививают в школах с разрешения родителей, напомнила специалист.