Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о масочном режиме в Крыму
В Роспотребнадзоре оценили риск введения обязательного масочного режима в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Оснований для введения обязательного масочного режима в Крыму на данный момент нет, однако крымчанам и гостям полуострова рекомендуется носить средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.
На фоне новой волны заболеваемости в ряде регионов России вернули обязательный масочный режим и другие антиковидные ограничения. В Крыму также фиксируется рост по COVID-19, однако пока ношение масок является исключительно рекомендацией.
"Будет ли введен масочный режим в обязательном порядке – зависит от ряда факторов. Во-первых, это иммунизация, уровень заболеваемости, тяжесть течения заболевания и летальность. На сегодняшний день оснований для введения обязательного масочного режима нет. Дополнительно хочу сказать, что в указе главы РК прописано, что масочный режим не отменен, он носит рекомендательный характер", - отметила она.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в Крыму и Севастополе в течение последних пяти недель фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, однако в большинстве случаев COVID-19 протекает в форме ОРВИ и не требует введения более жестких ограничительных мер.
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