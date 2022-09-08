https://crimea.ria.ru/20220908/glava-rospotrebnadzora-otvetila-na-vopros-o-masochnom-rezhime-v-krymu-1124430005.html

Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о масочном режиме в Крыму

Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о масочном режиме в Крыму - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о масочном режиме в Крыму

Оснований для введения обязательного масочного режима в Крыму на данный момент нет, однако крымчанам и гостям полуострова рекомендуется носить средства... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T03:35

2022-09-08T03:35

2022-09-08T03:35

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

роспотребнадзор

крым

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Оснований для введения обязательного масочного режима в Крыму на данный момент нет, однако крымчанам и гостям полуострова рекомендуется носить средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.На фоне новой волны заболеваемости в ряде регионов России вернули обязательный масочный режим и другие антиковидные ограничения. В Крыму также фиксируется рост по COVID-19, однако пока ношение масок является исключительно рекомендацией.Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в Крыму и Севастополе в течение последних пяти недель фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, однако в большинстве случаев COVID-19 протекает в форме ОРВИ и не требует введения более жестких ограничительных мер.

https://crimea.ria.ru/20220830/rezkiy-rost-smertnosti-opershtab-soobschil-o-situatsii-s-covid-19-1124340810.html

крым

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе