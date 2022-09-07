https://crimea.ria.ru/20220907/pochemu-v-krymu-ne-vvodyat-novye-ogranicheniya-protiv-covid-19-1124427456.html

Почему в Крыму не вводят новые ограничения против COVID-19

Почему в Крыму не вводят новые ограничения против COVID-19 - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Почему в Крыму не вводят новые ограничения против COVID-19

В Крыму и Севастополе в течение последних пяти недель фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, однако в большинстве случаев COVID-19 протекает в форме... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T11:49

2022-09-07T11:49

2022-09-07T11:56

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здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе в течение последних пяти недель фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, однако в большинстве случаев COVID-19 протекает в форме ОРВИ и не требует введения более жестких ограничительных мер. Об этом заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.На данный момент в Крыму остались требования соблюдения дезинфекции, работа входных фильтров в учебных учреждениях и рекомендация соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей.Как сообщалось, на территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 516 случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе – 139. В каждом из регионов от осложнений болезни скончались по одному пациенту.

https://crimea.ria.ru/20220907/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-skolko-novykh-sluchaev-1124426561.html

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2022

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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии