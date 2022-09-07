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Почему в Крыму не вводят новые ограничения против COVID-19 - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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Почему в Крыму не вводят новые ограничения против COVID-19
Почему в Крыму не вводят новые ограничения против COVID-19 - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Почему в Крыму не вводят новые ограничения против COVID-19
В Крыму и Севастополе в течение последних пяти недель фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, однако в большинстве случаев COVID-19 протекает в форме... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T11:49
2022-09-07T11:56
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе в течение последних пяти недель фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, однако в большинстве случаев COVID-19 протекает в форме ОРВИ и не требует введения более жестких ограничительных мер. Об этом заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.На данный момент в Крыму остались требования соблюдения дезинфекции, работа входных фильтров в учебных учреждениях и рекомендация соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей.Как сообщалось, на территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 516 случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе – 139. В каждом из регионов от осложнений болезни скончались по одному пациенту.
https://crimea.ria.ru/20220907/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-skolko-novykh-sluchaev-1124426561.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
Почему в Крыму не вводят новые ограничения против COVID-19

Роспотребнадзор Крыма: рост по COVID продолжается 5 недель, но новые ограничения не нужны

11:49 07.09.2022 (обновлено: 11:56 07.09.2022)
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе в течение последних пяти недель фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, однако в большинстве случаев COVID-19 протекает в форме ОРВИ и не требует введения более жестких ограничительных мер. Об этом заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Растет и Севастополь, и Крым. Только за неделю у нас уровень заболевших такой, какой был за целый апрель. Это много. Но дополнительные ограничительные меры не вводятся по нескольким причинам. Заболевание в 96 % случаев протекает в виде ОРВИ, мы видим это по уровню госпитализации, по тяжести течения заболевания и уровню летальности. Сейчас он в 20 раз ниже, чем когда мы регистрировали такие цифры", - сказала она.
На данный момент в Крыму остались требования соблюдения дезинфекции, работа входных фильтров в учебных учреждениях и рекомендация соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей.
Как сообщалось, на территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 516 случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе – 139. В каждом из регионов от осложнений болезни скончались по одному пациенту.
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