https://crimea.ria.ru/20220907/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-skolko-novykh-sluchaev-1124426561.html
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев - РИА Новости Крым, 07.09.2022
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев
На территории Республики Крым зарегистрировано 516 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 197 978 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T10:13
2022-09-07T10:13
2022-09-07T10:13
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119073529_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9f08785b222ff4d5565fecc126bfac95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 516 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 197 978 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.От осложнений болезни скончался еще один пациент. Таким образом, число жертв пандемии достигло 5366.В Севастополе выявлено 139 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 84 лет."В ковидные стационары за сутки госпитализированы 15 человек, выписаны 25. На данный момент в больницах находятся 163 пациента, из них 139 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 91 049 человек, выздоровели - 86 664.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119073529_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c8b65afc8eba4802d01589005d734604.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев
В Крыму и Севастополе зарегистрировали 655 новых случаев COVID-19, умерли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 516 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 197 978 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализирован 41 пациент, за все время на стационарном лечении находились 60 955 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 501 человек, за весь период – 188 226", - говорится в сообщении.
От осложнений болезни скончался еще один пациент. Таким образом, число жертв пандемии достигло 5366.
В Севастополе выявлено 139 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 84 лет.
"В ковидные стационары за сутки госпитализированы 15 человек, выписаны 25. На данный момент в больницах находятся 163 пациента, из них 139 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.
Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 91 049 человек, выздоровели - 86 664.