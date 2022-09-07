https://crimea.ria.ru/20220907/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-skolko-novykh-sluchaev-1124426561.html

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев - РИА Новости Крым, 07.09.2022

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев

На территории Республики Крым зарегистрировано 516 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 197 978 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T10:13

2022-09-07T10:13

2022-09-07T10:13

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119073529_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9f08785b222ff4d5565fecc126bfac95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 516 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 197 978 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.От осложнений болезни скончался еще один пациент. Таким образом, число жертв пандемии достигло 5366.В Севастополе выявлено 139 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 84 лет."В ковидные стационары за сутки госпитализированы 15 человек, выписаны 25. На данный момент в больницах находятся 163 пациента, из них 139 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 91 049 человек, выздоровели - 86 664.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе