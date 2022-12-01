https://crimea.ria.ru/20221201/krymchan-prizvali-privitsya-ot-grippa-i-proyti-dispanserizatsiyu-1125640254.html

Крымчан призвали привиться от гриппа и пройти диспансеризацию

Крымчан призвали привиться от гриппа и пройти диспансеризацию - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Крымчан призвали привиться от гриппа и пройти диспансеризацию

В Крыму план по вакцинации от гриппа выполнен на 82%. Почему так важно успеть вакцинироваться до начала эпидсезона - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T18:58

2022-12-01T18:58

2022-12-01T18:58

радио "спутник в крыму"

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму план по вакцинации от гриппа выполнен на 82%. Почему так важно успеть вакцинироваться до начала эпидсезона - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель.Ранее главный санитарный врач России Анна Попова поручила отстающим по вакцинации регионам завершить прививочную кампанию до 5 декабря.В Крыму можно привиться в любой поликлинике по месту жительства или в мобильной амбулатории. Кроме того, на предприятия по месту работы выезжают бригады медиков для централизованной вакцинации сотрудников.Рубель также напомнила о возможности пройти углубленную диспансеризацию. Это особенно важно в условиях пандемии коронавируса, учитывая то количество разнообразных осложнений, которые вызывает ковид. Для этого также необходимо обратиться в поликлинику по месту регистрации.

https://crimea.ria.ru/20221129/pervyy-sluchay-svinogo-grippa-obnaruzhen-v-krymu-1125602736.html

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2022

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здравоохранение в крыму и севастополе, общество, крым