https://crimea.ria.ru/20221201/krymchan-prizvali-privitsya-ot-grippa-i-proyti-dispanserizatsiyu-1125640254.html
Крымчан призвали привиться от гриппа и пройти диспансеризацию
Крымчан призвали привиться от гриппа и пройти диспансеризацию - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Крымчан призвали привиться от гриппа и пройти диспансеризацию
В Крыму план по вакцинации от гриппа выполнен на 82%. Почему так важно успеть вакцинироваться до начала эпидсезона - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T18:58
2022-12-01T18:58
2022-12-01T18:58
радио "спутник в крыму"
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму план по вакцинации от гриппа выполнен на 82%. Почему так важно успеть вакцинироваться до начала эпидсезона - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель.Ранее главный санитарный врач России Анна Попова поручила отстающим по вакцинации регионам завершить прививочную кампанию до 5 декабря.В Крыму можно привиться в любой поликлинике по месту жительства или в мобильной амбулатории. Кроме того, на предприятия по месту работы выезжают бригады медиков для централизованной вакцинации сотрудников.Рубель также напомнила о возможности пройти углубленную диспансеризацию. Это особенно важно в условиях пандемии коронавируса, учитывая то количество разнообразных осложнений, которые вызывает ковид. Для этого также необходимо обратиться в поликлинику по месту регистрации.
https://crimea.ria.ru/20221129/pervyy-sluchay-svinogo-grippa-obnaruzhen-v-krymu-1125602736.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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здравоохранение в крыму и севастополе, общество, крым
Крымчан призвали привиться от гриппа и пройти диспансеризацию
Рубель: в Крыму план по вакцинации от гриппа выполнен на 82%.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму план по вакцинации от гриппа выполнен на 82%. Почему так важно успеть вакцинироваться до начала эпидсезона - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель.
Ранее главный санитарный врач России Анна Попова поручила отстающим по вакцинации регионам завершить прививочную кампанию до 5 декабря.
"Мы уже выполнили план по вакцинации на 82%. Это неплохой предварительный результат и, тем не менее, желательно успеть сделать прививку до 5 декабря. Это важно, потому что вакцина не начинает действовать в первые дни, необходимо время для выработки иммунитета. Поэтому вакцинацию заканчивают примерно за месяц до начала эпидемии гриппа и разгула ОРВИ", – пояснила она.
В Крыму можно привиться в любой поликлинике по месту жительства или в мобильной амбулатории. Кроме того, на предприятия по месту работы выезжают бригады медиков для централизованной вакцинации сотрудников.
Рубель также напомнила о возможности пройти углубленную диспансеризацию. Это особенно важно в условиях пандемии коронавируса, учитывая то количество разнообразных осложнений, которые вызывает ковид. Для этого также необходимо обратиться в поликлинику по месту регистрации.