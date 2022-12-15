https://crimea.ria.ru/20221215/test-na-gripp-mozhno-teper-mozhno-proyti-besplatno--postanovlenie-1125897802.html
Тест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановление
Тест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановление - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Тест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановление
Тест на грипп в больницах теперь будут делать бесплатно в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Соответствующее постановление принято... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T11:51
2022-12-15T11:51
2022-12-15T11:51
грипп
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
правительство россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Тест на грипп в больницах теперь будут делать бесплатно в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Соответствующее постановление принято Правительством РФ и опубликовано на официальном сайте кабмина.Как объясняют в кабмине, такое решение было принято из-за того, что число заболеваний гриппом в России растет. Бесплатный тест позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение. Также там заметили, что люди, болеющие гриппом, иногда одновременно заражены коронавирусом. Поэтому, при наличии показаний, одновременно нужно будет сдавать ПЦР-тест.В Крыму текущая ситуация по гриппу остается нормальной. Статистика заболеваемости не превышает показателей других регионов, поэтому рисков для поездок на полуостров на новогодние каникулы нет.Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом.Читайте также на РИА Новости Крым:Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России — РоспотребнадзорКогда в Крыму ждать пика заболеваемости свиным гриппомКакие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — власти
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грипп, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, правительство россии, новости
Тест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановление
Правительство утвердило бесплатное прохождение теста на грипп в больницах