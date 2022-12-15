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Тест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановление - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Тест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановление
Тест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановление - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Тест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановление
Тест на грипп в больницах теперь будут делать бесплатно в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Соответствующее постановление принято... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T11:51
2022-12-15T11:51
грипп
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
правительство россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Тест на грипп в больницах теперь будут делать бесплатно в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Соответствующее постановление принято Правительством РФ и опубликовано на официальном сайте кабмина.Как объясняют в кабмине, такое решение было принято из-за того, что число заболеваний гриппом в России растет. Бесплатный тест позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение. Также там заметили, что люди, болеющие гриппом, иногда одновременно заражены коронавирусом. Поэтому, при наличии показаний, одновременно нужно будет сдавать ПЦР-тест.В Крыму текущая ситуация по гриппу остается нормальной. Статистика заболеваемости не превышает показателей других регионов, поэтому рисков для поездок на полуостров на новогодние каникулы нет.Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом.Читайте также на РИА Новости Крым:Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России — РоспотребнадзорКогда в Крыму ждать пика заболеваемости свиным гриппомКакие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — власти
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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грипп, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, правительство россии, новости
Тест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановление

Правительство утвердило бесплатное прохождение теста на грипп в больницах

11:51 15.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Тест на грипп в больницах теперь будут делать бесплатно в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Соответствующее постановление принято Правительством РФ и опубликовано на официальном сайте кабмина.

"В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", — сообщают в Правительстве.

Как объясняют в кабмине, такое решение было принято из-за того, что число заболеваний гриппом в России растет. Бесплатный тест позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение. Также там заметили, что люди, болеющие гриппом, иногда одновременно заражены коронавирусом. Поэтому, при наличии показаний, одновременно нужно будет сдавать ПЦР-тест.
В Крыму текущая ситуация по гриппу остается нормальной. Статистика заболеваемости не превышает показателей других регионов, поэтому рисков для поездок на полуостров на новогодние каникулы нет.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом.
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ГриппКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФПравительство РоссииНовости
 
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