https://crimea.ria.ru/20221215/test-na-gripp-mozhno-teper-mozhno-proyti-besplatno--postanovlenie-1125897802.html

Тест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановление

Тест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановление - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Тест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановление

Тест на грипп в больницах теперь будут делать бесплатно в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Соответствующее постановление принято... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T11:51

2022-12-15T11:51

2022-12-15T11:51

грипп

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

правительство россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Тест на грипп в больницах теперь будут делать бесплатно в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Соответствующее постановление принято Правительством РФ и опубликовано на официальном сайте кабмина.Как объясняют в кабмине, такое решение было принято из-за того, что число заболеваний гриппом в России растет. Бесплатный тест позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение. Также там заметили, что люди, болеющие гриппом, иногда одновременно заражены коронавирусом. Поэтому, при наличии показаний, одновременно нужно будет сдавать ПЦР-тест.В Крыму текущая ситуация по гриппу остается нормальной. Статистика заболеваемости не превышает показателей других регионов, поэтому рисков для поездок на полуостров на новогодние каникулы нет.Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом.Читайте также на РИА Новости Крым:Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России — РоспотребнадзорКогда в Крыму ждать пика заболеваемости свиным гриппомКакие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грипп, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, правительство россии, новости