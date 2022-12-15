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Свиной грипп в Крыму: можно ли ехать в регион на праздники - Онищенко
Свиной грипп в Крыму: можно ли ехать в регион на праздники - Онищенко - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Свиной грипп в Крыму: можно ли ехать в регион на праздники - Онищенко
Текущая ситуация по гриппу в Крыму не критична, статистика заболеваемости не превышает показателей других регионов, поэтому рисков для поездок на полуостров на... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-15T03:27
2022-12-15T03:27
2022-12-14T17:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Текущая ситуация по гриппу в Крыму не критична, статистика заболеваемости не превышает показателей других регионов, поэтому рисков для поездок на полуостров на новогодние каникулы нет. Так эпидемиологическую обстановку в регионе оценил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Запретов на Крым нетПо словам ученого, самая высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ в России сейчас отмечается в Тюмени, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на Чукотке, в Бурятии, Коми, Астрахани, Костроме, Волгоградской области и в Якутии. А вот на юге ситуация гораздо более спокойная"Пока нет никаких данных о том, что мы должны закрыть Крым и никого туда не пускать. Ехать можно. Если это пансионат, если там есть все условия - почему бы нет? Особенно если все в семье заранее привились", - сказал Онищенко в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".При этом он отметил, что риски заражения растут при перемещении из пункта проживания к месту отдыха - поскольку проще всего подхватить вирусную инфекцию в дороге. То же касается городского общественного транспорта, передвижений в котором особенно важно избегать людям старшего возраста.Меры профилактикиЛучшим сценарием новогодних каникул, по мнению Онищенко, станет время, проведенное в кругу семьи и близких людей. Тем, кто собирается провести праздничные выходные на курорте, профессор рекомендует отказаться от участия в массовых мероприятиях, которые обычно предлагают отели и пансионаты.Без паники!"Страшное название "свиной" грипп только нагнетает панику. Это давно известный нам штамм H1N1. Он есть в составе вакцины. Поэтому никакой паники не нужно. Сейчас некоторые нагнетают ее искусственно, пишут: "Заболеваемость за неделю выросла на 35%" - звучит страшно. Но это спекуляция. Заболеваемость за неделю может увеличиться и в сто раз: было три случая, а стало 300. Но разве это цифра для большого региона?" - поясняет ученый.По его словам, в этом году статистика заболеваемости гриппом, действительно, опережает цифры прошлых лет, однако это естественное явление - из года в год грипп проявляет себя волнообразно, самые "высокие" волны случаются примерно раз в 8-10 лет, и текущий год как раз оказался пиковым.Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом. Читайте также на РИА Новости Крым:Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России — РоспотребнадзорКогда в Крыму ждать пика заболеваемости свиным гриппомКакие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — власти
https://crimea.ria.ru/20221212/kogda-v-krymu-zhdat-pika-zabolevaemosti-svinym-grippom-1125829262.html
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новости крыма, крым, грипп, свиной грипп, геннадий онищенко, совет эксперта, здравоохранение в россии, туризм в крыму, здоровье, общество
Свиной грипп в Крыму: можно ли ехать в регион на праздники - Онищенко
Онищенко: ситуация по гриппу позволяет провести новогодние каникулы в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Текущая ситуация по гриппу в Крыму не критична, статистика заболеваемости не превышает показателей других регионов, поэтому рисков для поездок на полуостров на новогодние каникулы нет. Так эпидемиологическую обстановку в регионе оценил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Запретов на Крым нет
По словам ученого, самая высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ в России сейчас отмечается в Тюмени, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на Чукотке, в Бурятии, Коми, Астрахани, Костроме, Волгоградской области и в Якутии. А вот на юге ситуация гораздо более спокойная
"Пока нет никаких данных о том, что мы должны закрыть Крым и никого туда не пускать. Ехать можно. Если это пансионат, если там есть все условия - почему бы нет? Особенно если все в семье заранее привились", - сказал Онищенко в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".
При этом он отметил, что риски заражения растут при перемещении из пункта проживания к месту отдыха - поскольку проще всего подхватить вирусную инфекцию в дороге. То же касается городского общественного транспорта, передвижений в котором особенно важно избегать людям старшего возраста.
Меры профилактики
Лучшим сценарием новогодних каникул, по мнению Онищенко, станет время, проведенное в кругу семьи и близких людей. Тем, кто собирается провести праздничные выходные на курорте, профессор рекомендует отказаться от участия в массовых мероприятиях, которые обычно предлагают отели и пансионаты.
"Гулять можно, но не массово. Этого не надо. Лучше поехать за город, побыть с семьей. Важен питьевой режим, нормальное питание и хороший сон, не забывайте одеваться по погоде и включать в рацион витамины", - настаивает Онищенко.
Без паники!
"Страшное название "свиной" грипп только нагнетает панику. Это давно известный нам штамм H1N1. Он есть в составе вакцины. Поэтому никакой паники не нужно. Сейчас некоторые нагнетают ее искусственно, пишут: "Заболеваемость за неделю выросла на 35%" - звучит страшно. Но это спекуляция. Заболеваемость за неделю может увеличиться и в сто раз: было три случая, а стало 300. Но разве это цифра для большого региона?" - поясняет ученый.
По его словам, в этом году статистика заболеваемости гриппом, действительно, опережает цифры прошлых лет, однако это естественное явление - из года в год грипп проявляет себя волнообразно, самые "высокие" волны случаются примерно раз в 8-10 лет, и текущий год как раз оказался пиковым.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация
в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом.
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