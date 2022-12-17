https://crimea.ria.ru/20221217/bolnykh-s-simptomami-prostudy-budut-testirovat-na-covid-19-i-gripp-1125955253.html
Больных с симптомами простуды будут тестировать на COVID-19 и грипп
Больных с симптомами простуды будут тестировать на COVID-19 и грипп - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Больных с симптомами простуды будут тестировать на COVID-19 и грипп
Всех больных с диагностированными острыми респираторными вирусными инфекциями проверят также на COVID-19 и грипп. Это следует из новых методических... РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T15:05
2022-12-17T15:05
2022-12-17T15:06
россия
общество
здравоохранение в россии
распространение коронавируса в рф
грипп
минздрав рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Всех больных с диагностированными острыми респираторными вирусными инфекциями проверят также на COVID-19 и грипп. Это следует из новых методических рекомендаций, разработанных минздравом России.В новой версии документа актуализирована информация с учетом известных циркулирующих штаммов коронавирусной инфекции их особенностей, в том числе штамма BQ1 "цербер". Также уточнены рекомендации по диагностике и лечению гриппа в период продолжающейся пандемии ковида и сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.В тоже время пациенты, проходящие лечение амбулаторно, кроме ПЦР-теста будут сдавать анализ на грипп.Также актуализированы критерии назначения противовоспалительных препаратов и внесены обновления в разделы по ведению особых групп пациентов и основных принципов лечения неотложных состояний при COVID.Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом. Число выявляемых новых случаев COVID-19 увеличивается на 10-11%, рост ОРВИ и гриппа, неделя к неделе составляет 30-35%.Читайте также на РИА Новости Крым:Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России — РоспотребнадзорКакой вирус может вытеснить COVID в Крыму – экспертСезонный грипп: как не заболеть и чем лечить
https://crimea.ria.ru/20221217/v-sevastopol-dopolnitelno-postupili-pyat-tysyach-doz-vaktsin-ot-grippa-1125953437.html
https://crimea.ria.ru/20221215/test-na-gripp-mozhno-teper-mozhno-proyti-besplatno--postanovlenie-1125897802.html
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россия, общество, здравоохранение в россии, распространение коронавируса в рф, грипп, минздрав рф
Больных с симптомами простуды будут тестировать на COVID-19 и грипп
Всех пациентов с ОРВИ в России начнут проверять на COVID-19 и грипп
15:05 17.12.2022 (обновлено: 15:06 17.12.2022)