https://crimea.ria.ru/20220930/sezonnyy-gripp-kak-ne-zabolet-i-chem-lechit-1124668139.html

Сезонный грипп: как не заболеть и чем лечить

Сезонный грипп: как не заболеть и чем лечить - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Сезонный грипп: как не заболеть и чем лечить

Носить маски, обрабатывать руки и поверхность гаджетов антисептиком, вести здоровый образ жизни – о мерах профилактики респираторных заболеваний рассказала... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-30T08:41

2022-09-30T08:41

2022-09-29T19:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Носить маски, обрабатывать руки и поверхность гаджетов антисептиком, вести здоровый образ жизни – о мерах профилактики респираторных заболеваний рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора крымского управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.Эксперт напоминает, что в период подъема уровня заболеваемости нужно ограничить посещение мест скопления людей – общественного транспорта, массовых мероприятий, торговых центров в часы их загрузки. Кроме того, важно регулярно использовать средства индивидуальной защиты.Также она отметила, что вирусы гриппа передаются не только воздушно-капельным, но и контактно-бытовым путем. В зависимости от текстуры, они сохраняются на поверхности до 24 часов. В первую очередь в обработке нуждаются гаджеты."Немаловажное значение имеет здоровый образ жизни, он повышает сопротивляемость организма к любым респираторным инфекциям – здоровый сон и питание, пребывание на свежем воздухе, исключение вредных привычек", – резюмировала специалист.При первых симптомах заболевания Гудзь настоятельно рекомендует пропустить поход в школу или на работу, чтобы не допустить заражения окружающих. Она подчеркнула, что обывателю очень трудно определить, чем он заболел – гриппом, ОРВИ или ковидом, поэтому игнорировать симптомы нельзя.Легче всего определить грипп. Вирус достаточно агрессивно воздействует на организм и вызывает резкие проявления."Грипп начинается с резкого подъема температуры, боли в мышцах и глазных яблоках. Как будто бы вас самосвал переехал, иначе не скажешь. Если вы видите у себя такие симптомы, нужно насторожиться и вызвать на дом врача для правильной постановки диагноза. Грипп опасен своими осложнениями, а они возникают у 15-20% населения. Чаще всего это пневмония, отиты, менингиты, увеличивается риск инсультов и инфарктов миокарда. У маленьких детей часто возникают симптомы обструктивной пневмонии", – предупредила специалист Роспотребнадзора.Ранее врач-методист Центра медицинской профилактики назвала главное правило вакцинации от гриппа.

https://crimea.ria.ru/20220910/v-rossii-snova-vyroslo-chislo-smertey-ot-koronavirusa-1124463744.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, совет эксперта