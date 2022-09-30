Рейтинг@Mail.ru
Сезонный грипп: как не заболеть и чем лечить - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220930/sezonnyy-gripp-kak-ne-zabolet-i-chem-lechit-1124668139.html
Сезонный грипп: как не заболеть и чем лечить
Сезонный грипп: как не заболеть и чем лечить - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Сезонный грипп: как не заболеть и чем лечить
Носить маски, обрабатывать руки и поверхность гаджетов антисептиком, вести здоровый образ жизни – о мерах профилактики респираторных заболеваний рассказала... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-30T08:41
2022-09-29T19:44
радио "спутник в крыму"
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1d/1124665543_0:158:1620:1069_1920x0_80_0_0_63dde8286bf2f175f51b73f6a2edcb1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Носить маски, обрабатывать руки и поверхность гаджетов антисептиком, вести здоровый образ жизни – о мерах профилактики респираторных заболеваний рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора крымского управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.Эксперт напоминает, что в период подъема уровня заболеваемости нужно ограничить посещение мест скопления людей – общественного транспорта, массовых мероприятий, торговых центров в часы их загрузки. Кроме того, важно регулярно использовать средства индивидуальной защиты.Также она отметила, что вирусы гриппа передаются не только воздушно-капельным, но и контактно-бытовым путем. В зависимости от текстуры, они сохраняются на поверхности до 24 часов. В первую очередь в обработке нуждаются гаджеты."Немаловажное значение имеет здоровый образ жизни, он повышает сопротивляемость организма к любым респираторным инфекциям – здоровый сон и питание, пребывание на свежем воздухе, исключение вредных привычек", – резюмировала специалист.При первых симптомах заболевания Гудзь настоятельно рекомендует пропустить поход в школу или на работу, чтобы не допустить заражения окружающих. Она подчеркнула, что обывателю очень трудно определить, чем он заболел – гриппом, ОРВИ или ковидом, поэтому игнорировать симптомы нельзя.Легче всего определить грипп. Вирус достаточно агрессивно воздействует на организм и вызывает резкие проявления."Грипп начинается с резкого подъема температуры, боли в мышцах и глазных яблоках. Как будто бы вас самосвал переехал, иначе не скажешь. Если вы видите у себя такие симптомы, нужно насторожиться и вызвать на дом врача для правильной постановки диагноза. Грипп опасен своими осложнениями, а они возникают у 15-20% населения. Чаще всего это пневмония, отиты, менингиты, увеличивается риск инсультов и инфарктов миокарда. У маленьких детей часто возникают симптомы обструктивной пневмонии", – предупредила специалист Роспотребнадзора.Ранее врач-методист Центра медицинской профилактики назвала главное правило вакцинации от гриппа.
https://crimea.ria.ru/20220910/v-rossii-snova-vyroslo-chislo-smertey-ot-koronavirusa-1124463744.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1d/1124665543_125:0:1565:1080_1920x0_80_0_0_6a28f83772a48868b6577f27f4f1e730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, совет эксперта
Сезонный грипп: как не заболеть и чем лечить

Эксперт Роспотребнадзора дала рекомендации по профилактике и лечению гриппа

08:41 30.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Носить маски, обрабатывать руки и поверхность гаджетов антисептиком, вести здоровый образ жизни – о мерах профилактики респираторных заболеваний рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора крымского управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.
Эксперт напоминает, что в период подъема уровня заболеваемости нужно ограничить посещение мест скопления людей – общественного транспорта, массовых мероприятий, торговых центров в часы их загрузки. Кроме того, важно регулярно использовать средства индивидуальной защиты.

"Если есть возможность не ехать на работу на общественном транспорте – пройдитесь пешком по свежему воздуху. В местах скопления людей рекомендовано использовать маски, если нет возможности помыть руки – обрабатывать их антисептиком", – советовала эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".

Также она отметила, что вирусы гриппа передаются не только воздушно-капельным, но и контактно-бытовым путем. В зависимости от текстуры, они сохраняются на поверхности до 24 часов. В первую очередь в обработке нуждаются гаджеты.
"Немаловажное значение имеет здоровый образ жизни, он повышает сопротивляемость организма к любым респираторным инфекциям – здоровый сон и питание, пребывание на свежем воздухе, исключение вредных привычек", – резюмировала специалист.
При первых симптомах заболевания Гудзь настоятельно рекомендует пропустить поход в школу или на работу, чтобы не допустить заражения окружающих. Она подчеркнула, что обывателю очень трудно определить, чем он заболел – гриппом, ОРВИ или ковидом, поэтому игнорировать симптомы нельзя.

"Человек заразен за два дня до заболевания и в течение 7-10 дней после проявления клинических симптомов, – пояснила она, – Больного нужно изолировать в отдельную комнату, носить маски, в первую очередь заболевшему человеку, как бы ему не было тяжело, но это более эффективно. Проводить влажную уборку, проветривать помещения".

Легче всего определить грипп. Вирус достаточно агрессивно воздействует на организм и вызывает резкие проявления.
В ковидном госпитале - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 12:23
В России снова выросло число смертей от коронавируса
"Грипп начинается с резкого подъема температуры, боли в мышцах и глазных яблоках. Как будто бы вас самосвал переехал, иначе не скажешь. Если вы видите у себя такие симптомы, нужно насторожиться и вызвать на дом врача для правильной постановки диагноза. Грипп опасен своими осложнениями, а они возникают у 15-20% населения. Чаще всего это пневмония, отиты, менингиты, увеличивается риск инсультов и инфарктов миокарда. У маленьких детей часто возникают симптомы обструктивной пневмонии", – предупредила специалист Роспотребнадзора.
Ранее врач-методист Центра медицинской профилактики назвала главное правило вакцинации от гриппа.
 
Радио "Спутник в Крыму"ЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:23ВСУ ударили по колонне машин с мирными гражданами – есть жертвы
09:12Более 30 человек погибли при взрыве в образовательном центре Кабула – СМИ
09:02Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен
08:42Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей
08:41Сезонный грипп: как не заболеть и чем лечить
08:36Когда Зеленский сбежит из Украины – эксперт
08:22Почему партнер изменяет – психотерапевт
07:55В ЕС близится хаос на фоне газовых проблем – египетский эксперт
07:35Призванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготы
07:24От скифов до героев ВОВ: Крым поможет возродить историю Новороссии
07:01Рост зарплат и прозрачные вклады: что ждет россиян в октябре
03:32Эксперт оценил вероятность изменения статуса спецоперации
00:01По-летнему тепло: прогноз погоды для Крыма на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 30 сентября
22:19В США планируют выделить Украине 12,4 млрд долларов
22:05Главные события и заявления дня: 29 сентября
21:59Мозг засыпает – просыпается подсознание: о чем говорят наши сны
21:38У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию
21:25О чем говорили по телефону Путин и Эрдоган – главное
21:17В российских школах вводят новый предмет
Лента новостейМолния