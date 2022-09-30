https://crimea.ria.ru/20220930/sezonnyy-gripp-kak-ne-zabolet-i-chem-lechit-1124668139.html
Сезонный грипп: как не заболеть и чем лечить
Сезонный грипп: как не заболеть и чем лечить - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Сезонный грипп: как не заболеть и чем лечить
Носить маски, обрабатывать руки и поверхность гаджетов антисептиком, вести здоровый образ жизни – о мерах профилактики респираторных заболеваний рассказала... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-30T08:41
2022-09-30T08:41
2022-09-29T19:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Носить маски, обрабатывать руки и поверхность гаджетов антисептиком, вести здоровый образ жизни – о мерах профилактики респираторных заболеваний рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора крымского управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.Эксперт напоминает, что в период подъема уровня заболеваемости нужно ограничить посещение мест скопления людей – общественного транспорта, массовых мероприятий, торговых центров в часы их загрузки. Кроме того, важно регулярно использовать средства индивидуальной защиты.Также она отметила, что вирусы гриппа передаются не только воздушно-капельным, но и контактно-бытовым путем. В зависимости от текстуры, они сохраняются на поверхности до 24 часов. В первую очередь в обработке нуждаются гаджеты."Немаловажное значение имеет здоровый образ жизни, он повышает сопротивляемость организма к любым респираторным инфекциям – здоровый сон и питание, пребывание на свежем воздухе, исключение вредных привычек", – резюмировала специалист.При первых симптомах заболевания Гудзь настоятельно рекомендует пропустить поход в школу или на работу, чтобы не допустить заражения окружающих. Она подчеркнула, что обывателю очень трудно определить, чем он заболел – гриппом, ОРВИ или ковидом, поэтому игнорировать симптомы нельзя.Легче всего определить грипп. Вирус достаточно агрессивно воздействует на организм и вызывает резкие проявления."Грипп начинается с резкого подъема температуры, боли в мышцах и глазных яблоках. Как будто бы вас самосвал переехал, иначе не скажешь. Если вы видите у себя такие симптомы, нужно насторожиться и вызвать на дом врача для правильной постановки диагноза. Грипп опасен своими осложнениями, а они возникают у 15-20% населения. Чаще всего это пневмония, отиты, менингиты, увеличивается риск инсультов и инфарктов миокарда. У маленьких детей часто возникают симптомы обструктивной пневмонии", – предупредила специалист Роспотребнадзора.Ранее врач-методист Центра медицинской профилактики назвала главное правило вакцинации от гриппа.
https://crimea.ria.ru/20220910/v-rossii-snova-vyroslo-chislo-smertey-ot-koronavirusa-1124463744.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, совет эксперта
Сезонный грипп: как не заболеть и чем лечить
Эксперт Роспотребнадзора дала рекомендации по профилактике и лечению гриппа
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Носить маски, обрабатывать руки и поверхность гаджетов антисептиком, вести здоровый образ жизни – о мерах профилактики респираторных заболеваний рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора крымского управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.
Эксперт напоминает, что в период подъема уровня заболеваемости нужно ограничить посещение мест скопления людей – общественного транспорта, массовых мероприятий, торговых центров в часы их загрузки. Кроме того, важно регулярно использовать средства индивидуальной защиты.
"Если есть возможность не ехать на работу на общественном транспорте – пройдитесь пешком по свежему воздуху. В местах скопления людей рекомендовано использовать маски, если нет возможности помыть руки – обрабатывать их антисептиком", – советовала эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
Также она отметила, что вирусы гриппа передаются не только воздушно-капельным, но и контактно-бытовым путем. В зависимости от текстуры, они сохраняются на поверхности до 24 часов. В первую очередь в обработке нуждаются гаджеты.
"Немаловажное значение имеет здоровый образ жизни, он повышает сопротивляемость организма к любым респираторным инфекциям – здоровый сон и питание, пребывание на свежем воздухе, исключение вредных привычек", – резюмировала специалист.
При первых симптомах заболевания Гудзь настоятельно рекомендует пропустить поход в школу или на работу, чтобы не допустить заражения окружающих. Она подчеркнула, что обывателю очень трудно определить, чем он заболел – гриппом, ОРВИ или ковидом, поэтому игнорировать симптомы нельзя.
"Человек заразен за два дня до заболевания и в течение 7-10 дней после проявления клинических симптомов, – пояснила она, – Больного нужно изолировать в отдельную комнату, носить маски, в первую очередь заболевшему человеку, как бы ему не было тяжело, но это более эффективно. Проводить влажную уборку, проветривать помещения".
Легче всего определить грипп. Вирус достаточно агрессивно воздействует на организм и вызывает резкие проявления.
"Грипп начинается с резкого подъема температуры, боли в мышцах и глазных яблоках. Как будто бы вас самосвал переехал, иначе не скажешь. Если вы видите у себя такие симптомы, нужно насторожиться и вызвать на дом врача для правильной постановки диагноза. Грипп опасен своими осложнениями, а они возникают у 15-20% населения. Чаще всего это пневмония, отиты, менингиты, увеличивается риск инсультов и инфарктов миокарда. У маленьких детей часто возникают симптомы обструктивной пневмонии", – предупредила специалист Роспотребнадзора.
Ранее врач-методист Центра медицинской профилактики назвала главное правило вакцинации от гриппа
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