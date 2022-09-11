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Правила здоровья: врач назвала противопоказание для прививки от гриппа - РИА Новости Крым, 11.09.2022
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Правила здоровья: врач назвала противопоказание для прививки от гриппа
Правила здоровья: врач назвала противопоказание для прививки от гриппа - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Правила здоровья: врач назвала противопоказание для прививки от гриппа
Чтобы уменьшить риски заболевания гриппом необходимо вакцинироваться, однако, отправляясь на прививку, следует учесть главное правило, которое в эфире радио... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T03:28
2022-09-11T03:28
радио "спутник в крыму"
общество
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Чтобы уменьшить риски заболевания гриппом необходимо вакцинироваться, однако, отправляясь на прививку, следует учесть главное правило, которое в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила врач-методист Центра медицинской профилактики Вера Павлова.По словам Павловой, особенной подготовки к прививке не нужно, однако человек обязательно должен быть здоров:"Если это хроническое заболевание, человек должен находиться в стадии ремиссии, если это какое-то простудное заболевание или, например, бронхит – нужно предварительно пролечиться. С момента выздоровления должно пройти две недели. Если у человека есть аллергия на куриный белок, об этом нужно предупредить: врач пропишет конкретный препарат без содержания этой составляющей", - поясняет специалист.При этом делать прививку от гриппа и от коронавируса разрешается одновременно – это сочетание переносится нормально, продолжает специалист. После прививки может незначительно повыситься температура, возникнуть слабость и сонливость – все это не осложнения, а реакция на вакцинацию. Доктор напомнила, что к основной группе риска относятся люди в организованных коллективах и все, кто много взаимодействует с большим количеством людей, а также назвала главную опасность гриппа:"Грипп – системное вирусное заболевание, оно поражает не только верхние дыхательные пути, но весь организм, вызывают интоксикацию. Если у человека уже есть сбой какой-то системы, и организм до этого сдерживал, то грипп может спровоцировать обострение – так проявятся осложнения, которыми и опасен грипп. Через 3-4 недели после эпидемии медики традиционно отмечают увеличение обострений сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний дыхательных путей, почек, невралгии – все это отдаленные последствия гриппа. Именно поэтому важно предотвратить заболевание путем вакцинации", - говорит медик.Она напомнила, что прививку от гриппа можно получить в составе трудового коллектива, обычно предприятия организовывают общую вакцинации сотрудников, либо самостоятельно, обратившись в поликлинику по месту прикрепления. Если же вы не успели вакцинироваться и заболели, следует обратиться к доктору:"Щадящий режим, обильное питье, безрецептурное жаропонижающее, чай с малиной или медом – все это называется ответственное самолечение до появления врача, к которому все же нужно обратиться", - советует врач.Раннее в минздраве Крыма спрогнозировали вспышку гриппа на фоне низкой иммунизации населения.
https://crimea.ria.ru/20220826/v-krymu-zhdut-vspyshku-grippa-1124301771.html
https://crimea.ria.ru/20220821/vrach-obyasnila-komu-nelzya-delat-privivku-ot-grippa-1124220684.html
https://crimea.ria.ru/20220909/nuzhno-li-vaktsinirovat-rebenka-ot-kovid--vrach-pediatr-1124452926.html
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РИА Новости Крым
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общество, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, совет эксперта
Правила здоровья: врач назвала противопоказание для прививки от гриппа

Врач Вера Павлова назвала главное правило вакцинации от гриппа

03:28 11.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУказатель на одном из пунктов вакцинации Краснодара
Указатель на одном из пунктов вакцинации Краснодара - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Чтобы уменьшить риски заболевания гриппом необходимо вакцинироваться, однако, отправляясь на прививку, следует учесть главное правило, которое в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила врач-методист Центра медицинской профилактики Вера Павлова.
По словам Павловой, особенной подготовки к прививке не нужно, однако человек обязательно должен быть здоров:
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"Если это хроническое заболевание, человек должен находиться в стадии ремиссии, если это какое-то простудное заболевание или, например, бронхит – нужно предварительно пролечиться. С момента выздоровления должно пройти две недели. Если у человека есть аллергия на куриный белок, об этом нужно предупредить: врач пропишет конкретный препарат без содержания этой составляющей", - поясняет специалист.
При этом делать прививку от гриппа и от коронавируса разрешается одновременно – это сочетание переносится нормально, продолжает специалист. После прививки может незначительно повыситься температура, возникнуть слабость и сонливость – все это не осложнения, а реакция на вакцинацию. Доктор напомнила, что к основной группе риска относятся люди в организованных коллективах и все, кто много взаимодействует с большим количеством людей, а также назвала главную опасность гриппа:
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"Грипп – системное вирусное заболевание, оно поражает не только верхние дыхательные пути, но весь организм, вызывают интоксикацию. Если у человека уже есть сбой какой-то системы, и организм до этого сдерживал, то грипп может спровоцировать обострение – так проявятся осложнения, которыми и опасен грипп. Через 3-4 недели после эпидемии медики традиционно отмечают увеличение обострений сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний дыхательных путей, почек, невралгии – все это отдаленные последствия гриппа. Именно поэтому важно предотвратить заболевание путем вакцинации", - говорит медик.
Она напомнила, что прививку от гриппа можно получить в составе трудового коллектива, обычно предприятия организовывают общую вакцинации сотрудников, либо самостоятельно, обратившись в поликлинику по месту прикрепления. Если же вы не успели вакцинироваться и заболели, следует обратиться к доктору:
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"Щадящий режим, обильное питье, безрецептурное жаропонижающее, чай с малиной или медом – все это называется ответственное самолечение до появления врача, к которому все же нужно обратиться", - советует врач.
Раннее в минздраве Крыма спрогнозировали вспышку гриппа на фоне низкой иммунизации населения.
 
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