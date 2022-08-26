https://crimea.ria.ru/20220826/v-krymu-zhdut-vspyshku-grippa-1124301771.html

В Крыму ждут вспышку гриппа

В Крыму ждут вспышку гриппа - РИА Новости Крым, 26.08.2022

В Крыму ждут вспышку гриппа

Вспышка гриппа возможна в Крыму на фоне низкой иммунизации населения, такое мнение озвучил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T12:56

2022-08-26T12:56

2022-08-26T12:56

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Вспышка гриппа возможна в Крыму на фоне низкой иммунизации населения, такое мнение озвучил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, для формирования коллективного иммунитета к вирусной инфекции гриппа необходима вакцинация 60% взрослого и детского населения, то есть 1,1 миллиона человек, из которых порядка 300 тысяч детей.Лясковский отметил, что в последнее время в республике не фиксируют летальных случаев заболевания, однако грипп не менее опасен, чем новая коронавирусная инфекция. Болезнь протекает тяжело и сопровождается различными осложнениями.Он отметил, что в регион поступило более 300 тысяч доз вакцин от гриппа, в том числе порядка 90 тысяч детской вакцины. Вскоре она будет распределена по всем медицинским организациям региона.Ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю рассказали, кому противопоказана вакцинация от гриппа.

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2022

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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество