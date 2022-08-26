https://crimea.ria.ru/20220826/v-krymu-zhdut-vspyshku-grippa-1124301771.html
В Крыму ждут вспышку гриппа
В Крыму ждут вспышку гриппа - РИА Новости Крым, 26.08.2022
В Крыму ждут вспышку гриппа
Вспышка гриппа возможна в Крыму на фоне низкой иммунизации населения, такое мнение озвучил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T12:56
2022-08-26T12:56
2022-08-26T12:56
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Вспышка гриппа возможна в Крыму на фоне низкой иммунизации населения, такое мнение озвучил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, для формирования коллективного иммунитета к вирусной инфекции гриппа необходима вакцинация 60% взрослого и детского населения, то есть 1,1 миллиона человек, из которых порядка 300 тысяч детей.Лясковский отметил, что в последнее время в республике не фиксируют летальных случаев заболевания, однако грипп не менее опасен, чем новая коронавирусная инфекция. Болезнь протекает тяжело и сопровождается различными осложнениями.Он отметил, что в регион поступило более 300 тысяч доз вакцин от гриппа, в том числе порядка 90 тысяч детской вакцины. Вскоре она будет распределена по всем медицинским организациям региона.Ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю рассказали, кому противопоказана вакцинация от гриппа.
https://crimea.ria.ru/20220821/vrach-obyasnila-komu-nelzya-delat-privivku-ot-grippa-1124220684.html
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
В Крыму ждут вспышку гриппа
В минздраве Крыма прогнозируют вспышку гриппа на фоне низкой иммунизации населения
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Вспышка гриппа возможна в Крыму на фоне низкой иммунизации населения, такое мнение озвучил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По его словам, для формирования коллективного иммунитета к вирусной инфекции гриппа необходима вакцинация 60% взрослого и детского населения, то есть 1,1 миллиона человек, из которых порядка 300 тысяч детей.
"В прошлом году был очень слабый отклик, от гриппа вакцинировали менее 50% всего населения. Мы конечно же опасаемся, что если в этом году будет такая же ситуация, то мы можем ожидать каких-то новых серьезных осложнений, в том числе по вспышкам гриппа", – сказал он.
Лясковский отметил, что в последнее время в республике не фиксируют летальных случаев заболевания, однако грипп не менее опасен, чем новая коронавирусная инфекция. Болезнь протекает тяжело и сопровождается различными осложнениями.
Он отметил, что в регион поступило более 300 тысяч доз вакцин от гриппа, в том числе порядка 90 тысяч детской вакцины. Вскоре она будет распределена по всем медицинским организациям региона.
Ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю рассказали
, кому противопоказана вакцинация от гриппа.