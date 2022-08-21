https://crimea.ria.ru/20220821/vrach-obyasnila-komu-nelzya-delat-privivku-ot-grippa-1124220684.html

Врач объяснила, кому нельзя делать прививку от гриппа

Врач объяснила, кому нельзя делать прививку от гриппа - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Врач объяснила, кому нельзя делать прививку от гриппа

Прививки от гриппа противопоказаны очень маленькому числу людей с индивидуальной непереносимостью к компонентам вакцины или очень редкими заболеваниями, при... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T08:02

2022-08-21T08:02

2022-08-21T08:02

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Прививки от гриппа противопоказаны очень маленькому числу людей с индивидуальной непереносимостью к компонентам вакцины или очень редкими заболеваниями, при которых вообще запрещена любая вакцинация. Остальные граждане могут иммунизироваться без всяких опасений - вреда для здоровья не будет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад.Остальные, по ее словам, должны вакцинироваться. Особенно важно это для людей, перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Также в группе риска беременные женщины, дети в коллективах и педагоги, медработники."Никакой специальной подготовки не нужно, - продолжает Листопад. - Главное, чтобы человек на момент вакцинации был здоров. Поэтому перед прививкой необходим осмотр врача. После иммунизации вероятны непродолжительные симптомы заболевания - это нормальная реакция организма на введение чужеродного белка, так организм вырабатывает антитела. Но если у человека после прививки нет симптомов - это не значит, что она не сработала. Это все индивидуально", - поясняет специалист.Она также подчеркнул, что в последние несколько лет сезон гриппа в России начинается раньше обычного. Поэтому прививки нужно делать уже в конце августа - начале сентября, чтобы организм успел выработать устойчивый иммунитет к моменту, когда вирус гриппа начнет активную циркуляцию. По словам Листопад, первый транш вакцины поступит в медучреждения Крыма уже в ближайшие дни, второй - в сентябре. Прививки можно сделать в детских и взрослых поликлиниках, также в этом году будут работать выездные бригады.Ранее иммунолога Николай Крючков рассказал, чем опасен грипп после перенесенного COVID-19. Если ковид протекал тяжело, то и грипп может серьезно дестабилизировать состояние организма.

https://crimea.ria.ru/20220217/chem-opasen-gripp-posle-perenesennogo-covid-19-1122394337.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе