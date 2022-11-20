https://crimea.ria.ru/20221120/kakoy-virus-mozhet-vytesnit-covid-v-krymu--ekspert-1125457729.html

Какой вирус может вытеснить COVID в Крыму – эксперт

Какой вирус может вытеснить COVID в Крыму – эксперт - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Какой вирус может вытеснить COVID в Крыму – эксперт

В течение нескольких месяцев в Крыму регистрируется низкий уровень заболеваемости COVID-19, что может повлиять на распространение вирусов гриппа среди населения РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T16:03

2022-11-20T16:03

2022-11-20T16:03

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В течение нескольких месяцев в Крыму регистрируется низкий уровень заболеваемости COVID-19, что может повлиять на распространение вирусов гриппа среди населения и привести к новой пандемии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.По ее словам, фиксируемые сегодня в Крыму показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией приблизились к значениям 2020 года, когда ковид только набирал обороты."Эпидемиологический процесс по коронавирусу в республике сейчас достаточно благоприятный. За весь период мониторинга сегодня мы регистрируем низкий уровень заболеваемости. Среднесуточный показатель ниже в 4-5 раз, то есть порядка 30-35 случаев в сутки", – констатировала эксперт и добавила, что при этом специалисты не ослабили мониторинг заболеваемости и показатель выявляемости ковида близок к 100%.Вместе с тем Листопад предупредила, что в своем время ковид заместил многие другие респираторные инфекции и теперь, когда уровень заболеваемости снижается, они снова могут напомнить о себе в более агрессивной форме.Эксперт напомнила, что одним из прогнозируемых к циркуляции в этом эпидемиологическом сезоне штаммов является вирус Н1N1, развитие которого привело к пандемии гриппа в 2009 году."Он достаточно агрессивный и интенсивный, поэтому пока еще есть время себя защитить, я убедительно призываю сделать это всеми возможными специфическими и не специфическими способами, чтобы исключить последствия", – предупредила эпидемиолог.Ранее в Минздраве республики рассказали, сколько человек должно привиться в Крыму для достижения планового показателя иммунизации населения против гриппа.

https://crimea.ria.ru/20221011/riski-veliki-onischenko-prizval-poluchat-privivki-ot-grippa-1124804889.html

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роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, общество