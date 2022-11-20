Рейтинг@Mail.ru
Какой вирус может вытеснить COVID в Крыму – эксперт - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20221120/kakoy-virus-mozhet-vytesnit-covid-v-krymu--ekspert-1125457729.html
Какой вирус может вытеснить COVID в Крыму – эксперт
Какой вирус может вытеснить COVID в Крыму – эксперт - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Какой вирус может вытеснить COVID в Крыму – эксперт
В течение нескольких месяцев в Крыму регистрируется низкий уровень заболеваемости COVID-19, что может повлиять на распространение вирусов гриппа среди населения РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T16:03
2022-11-20T16:03
радио "спутник в крыму"
роспотребнадзор
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009928_0:123:2367:1454_1920x0_80_0_0_ce4c3a7b0d7e001e7fea1882e2e743f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В течение нескольких месяцев в Крыму регистрируется низкий уровень заболеваемости COVID-19, что может повлиять на распространение вирусов гриппа среди населения и привести к новой пандемии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.По ее словам, фиксируемые сегодня в Крыму показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией приблизились к значениям 2020 года, когда ковид только набирал обороты."Эпидемиологический процесс по коронавирусу в республике сейчас достаточно благоприятный. За весь период мониторинга сегодня мы регистрируем низкий уровень заболеваемости. Среднесуточный показатель ниже в 4-5 раз, то есть порядка 30-35 случаев в сутки", – констатировала эксперт и добавила, что при этом специалисты не ослабили мониторинг заболеваемости и показатель выявляемости ковида близок к 100%.Вместе с тем Листопад предупредила, что в своем время ковид заместил многие другие респираторные инфекции и теперь, когда уровень заболеваемости снижается, они снова могут напомнить о себе в более агрессивной форме.Эксперт напомнила, что одним из прогнозируемых к циркуляции в этом эпидемиологическом сезоне штаммов является вирус Н1N1, развитие которого привело к пандемии гриппа в 2009 году."Он достаточно агрессивный и интенсивный, поэтому пока еще есть время себя защитить, я убедительно призываю сделать это всеми возможными специфическими и не специфическими способами, чтобы исключить последствия", – предупредила эпидемиолог.Ранее в Минздраве республики рассказали, сколько человек должно привиться в Крыму для достижения планового показателя иммунизации населения против гриппа.
https://crimea.ria.ru/20221011/riski-veliki-onischenko-prizval-poluchat-privivki-ot-grippa-1124804889.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009928_134:0:2234:1575_1920x0_80_0_0_71ffd59eb54a613057c7b8fb583f25dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, общество
Какой вирус может вытеснить COVID в Крыму – эксперт

Эксперт Роспотребнадзора рассказала, пандемию какого вируса ждут в Крыму после ковида

16:03 20.11.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В течение нескольких месяцев в Крыму регистрируется низкий уровень заболеваемости COVID-19, что может повлиять на распространение вирусов гриппа среди населения и привести к новой пандемии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.
По ее словам, фиксируемые сегодня в Крыму показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией приблизились к значениям 2020 года, когда ковид только набирал обороты.
"Эпидемиологический процесс по коронавирусу в республике сейчас достаточно благоприятный. За весь период мониторинга сегодня мы регистрируем низкий уровень заболеваемости. Среднесуточный показатель ниже в 4-5 раз, то есть порядка 30-35 случаев в сутки", – констатировала эксперт и добавила, что при этом специалисты не ослабили мониторинг заболеваемости и показатель выявляемости ковида близок к 100%.
Вместе с тем Листопад предупредила, что в своем время ковид заместил многие другие респираторные инфекции и теперь, когда уровень заболеваемости снижается, они снова могут напомнить о себе в более агрессивной форме.
"Ниша никогда не бывает пустой, и возможно именно в этом эпидсезоне мы все-таки встретимся с циркуляцией вирусов гриппа, как это уже отмечается в более северных регионах, – сказала она. – Два сезона мы не то чтобы не замечали и не фиксировали грипп, он был незначительным, ковид его вытеснил. И это скорее отрицательный момент, потому что за это время организм его подзабыл".
Эксперт напомнила, что одним из прогнозируемых к циркуляции в этом эпидемиологическом сезоне штаммов является вирус Н1N1, развитие которого привело к пандемии гриппа в 2009 году.
"Он достаточно агрессивный и интенсивный, поэтому пока еще есть время себя защитить, я убедительно призываю сделать это всеми возможными специфическими и не специфическими способами, чтобы исключить последствия", – предупредила эпидемиолог.
Ранее в Минздраве республики рассказали, сколько человек должно привиться в Крыму для достижения планового показателя иммунизации населения против гриппа.
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 07:38
Риски велики: Онищенко призвал получать прививки от гриппа
 
Радио "Спутник в Крыму"РоспотребнадзорЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровьеОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41В центре Москвы горит склад, спасатели эвакуируют людей
16:03Какой вирус может вытеснить COVID в Крыму – эксперт
15:32Украинский военный с оружием незаконно пересек белорусскую границу
15:07Медведев объяснил бессмысленность "возврата" Крыма
14:41"Вы играете с огнем": МАГАТЭ призывает остановить обстрелы ЗАЭС
14:34ВС РФ подавили бригаду ВСУ, обстреливающую Белгородскую область
14:12ВКС уничтожили цех "Мотор-Сич"по сборке авиадвигателей для ВСУ
13:31Массированный удар по ЗАЭС: в "Росэнергоатоме" рассказали о повреждениях
13:17Кадыров высказался насчет очередных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
12:53Сербия и Косово будут договариваться
12:40Число пострадавших от обстрела в Белгородской области выросло
12:24В Сочи высадят полторы тысячи розовых кусов из крымского питомника НБС
11:31Власти Херсонщины разъяснили порядок вывоза спецтехники и грузовиков
11:11Завтра землю накроет магнитная буря
10:42Симферополь без воды - отключения пройдут в воскресенье и понедельник
10:25Коронавирус в Крыму и Севастополе - заболеваемость растет
10:13Белгородская область снова под огнем: ранена женщина, есть разрушения
10:06Как возрождают Мариуполь и когда завершат работы - Хуснуллин
09:59Рок-певица Мара спела для бойцов в Крыму и Севастополе
09:36Президентские выборы в Казахстане: обстановка на участках и явка
Лента новостейМолния