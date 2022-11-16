https://crimea.ria.ru/20221116/kogda-v-krymu-ustanovitsya-kollektivnyy-immunitet-protiv-grippa--minzdrav-1125399126.html
Когда в Крыму установится коллективный иммунитет против гриппа – минздрав
Когда в Крыму установится коллективный иммунитет против гриппа – минздрав - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Когда в Крыму установится коллективный иммунитет против гриппа – минздрав
Более полумиллиона человек должно привиться от гриппа в Крыму для достижения планового показателя иммунизации населения. Об этом сообщил министр здравоохранения РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T21:44
2022-11-16T21:44
2022-11-16T21:44
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Более полумиллиона человек должно привиться от гриппа в Крыму для достижения планового показателя иммунизации населения. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.По словам министра по состоянию на вторник, 16 ноября, от гриппа вакцинировались 592 009 крымчан, из них 155 335 детей и 436 674 взрослых.Кроме того, он напомнил, что для вакцинации от гриппа в регионе используются три препарата: "Ультрикс" для детей и беременных, "Совигрипп" для детей и взрослых, а также "Гриппол квадривалент" для детей с 6 лет и взрослых.Ранее в Роспортебнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221114/v-krymu-mozhno-privitsya-nazalnoy-vaktsinoy-protiv-covid-19--1125361559.html
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здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
Когда в Крыму установится коллективный иммунитет против гриппа – минздрав
Скорупский: против гриппа в Крыму должны привиться еще более 500 тыс. человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Более полумиллиона человек должно привиться от гриппа в Крыму для достижения планового показателя иммунизации населения. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.
По словам министра по состоянию на вторник, 16 ноября, от гриппа вакцинировались 592 009 крымчан, из них 155 335 детей и 436 674 взрослых.
"Плановый показатель иммунизации от гриппа в регионе составляет 60% населения – это 1 159 166 человек, из которых 283 002 детей и 876 164 взрослых", - приводит слова Скорупского пресс-служба минздрава.
Кроме того, он напомнил, что для вакцинации от гриппа в регионе используются три препарата: "Ультрикс" для детей и беременных, "Совигрипп" для детей и взрослых, а также "Гриппол квадривалент" для детей с 6 лет и взрослых.
Ранее в Роспортебнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионах
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