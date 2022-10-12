https://crimea.ria.ru/20221012/v-rospotrebnadzore-rasskazali-o-situatsii-s-orvi-v-regionakh-1124825494.html
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионах
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионах - РИА Новости Крым, 12.10.2022
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионах
Уровень заболеваемости ОРВИ в субъектах России постепенно снижается, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T08:46
2022-10-12T08:46
2022-10-12T08:46
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118858406_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_545cc84c52b588ef2a1bcf07b816a7ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ в субъектах России постепенно снижается, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.По данным ведомства, заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии – парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими.Вместе с тем, вакцинацию от гриппа прошли более 30 миллионов человек, что составляет 20,7% численности населения России.Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о необходимости прививаться против гриппа ввиду превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в большинстве регионов РФ.
https://crimea.ria.ru/20221011/riski-veliki-onischenko-prizval-poluchat-privivki-ot-grippa-1124804889.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118858406_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_05c5f3258b111ddec4b4c185c28ebf03.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роспотребнадзор, здравоохранение в россии, здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионах
Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в регионах продолжает снижаться
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ в субъектах России постепенно снижается, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"В период с 03.10 по 09.10 2022 года на территории Российской Федерации продолжается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, как в целом среди всего населения, так и среди всех возрастных групп", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии – парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими.
Вместе с тем, вакцинацию от гриппа прошли более 30 миллионов человек, что составляет 20,7% численности населения России.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предупредил
о необходимости прививаться против гриппа ввиду превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в большинстве регионов РФ.