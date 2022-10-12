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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионах - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионах
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионах - РИА Новости Крым, 12.10.2022
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионах
Уровень заболеваемости ОРВИ в субъектах России постепенно снижается, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T08:46
2022-10-12T08:46
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ в субъектах России постепенно снижается, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.По данным ведомства, заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии – парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими.Вместе с тем, вакцинацию от гриппа прошли более 30 миллионов человек, что составляет 20,7% численности населения России.Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о необходимости прививаться против гриппа ввиду превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в большинстве регионов РФ.
https://crimea.ria.ru/20221011/riski-veliki-onischenko-prizval-poluchat-privivki-ot-grippa-1124804889.html
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роспотребнадзор, здравоохранение в россии, здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионах

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в регионах продолжает снижаться

08:46 12.10.2022
 
© Depositphotos Deagreez1Мужчина чихает
Мужчина чихает - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Depositphotos Deagreez1
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ в субъектах России постепенно снижается, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"В период с 03.10 по 09.10 2022 года на территории Российской Федерации продолжается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, как в целом среди всего населения, так и среди всех возрастных групп", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии – парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими.
Вместе с тем, вакцинацию от гриппа прошли более 30 миллионов человек, что составляет 20,7% численности населения России.
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 07:38
Риски велики: Онищенко призвал получать прививки от гриппа
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о необходимости прививаться против гриппа ввиду превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в большинстве регионов РФ.
 
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