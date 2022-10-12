https://crimea.ria.ru/20221012/v-rospotrebnadzore-rasskazali-o-situatsii-s-orvi-v-regionakh-1124825494.html

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионах

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионах - РИА Новости Крым, 12.10.2022

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионах

Уровень заболеваемости ОРВИ в субъектах России постепенно снижается, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T08:46

2022-10-12T08:46

2022-10-12T08:46

роспотребнадзор

здравоохранение в россии

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ в субъектах России постепенно снижается, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.По данным ведомства, заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии – парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими.Вместе с тем, вакцинацию от гриппа прошли более 30 миллионов человек, что составляет 20,7% численности населения России.Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о необходимости прививаться против гриппа ввиду превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в большинстве регионов РФ.

https://crimea.ria.ru/20221011/riski-veliki-onischenko-prizval-poluchat-privivki-ot-grippa-1124804889.html

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роспотребнадзор, здравоохранение в россии, здоровье