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В Севастополь дополнительно поступили пять тысяч доз вакцин от гриппа

В Севастополь дополнительно поступили пять тысяч доз вакцин от гриппа - РИА Новости Крым, 17.12.2022

В Севастополь дополнительно поступили пять тысяч доз вакцин от гриппа

В Севастополь дополнительно поступили пять тысяч доз вакцин от гриппа. Об этом журналистам сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента... РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T12:39

2022-12-17T12:39

2022-12-17T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополь дополнительно поступили пять тысяч доз вакцин от гриппа. Об этом журналистам сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга.Люди попросилиВакцинация от гриппа завершилась в городе в начале декабря. Однако горожане попросили продлить кампанию в связи с ростом числа заболеваний ОРВИ в регионе и гриппом по стране."В настоящий момент в город поступило пять тысяч доз трехвалентной вакцины совигрипп. Это дополнительная поставка – сверхнормативная – после обращения граждан с просьбой продлить вакцинацию. В настоящий момент, согласно всем законодательным документам, вакцинация против гриппа протекает в течение тех месяцев – с 1 сентября по 1 декабря, то есть все желающие должны были привиться в этот период. Почему люди сидели и ждали, пока что-то начнет происходить, для меня остается загадкой", - сказал специалист.Где привитьсяГрыга отметил, что привиться от гриппа можно во всех поликлиниках города и в мобильном пункте в торговом центре "Муссон". При этом эпидемиолог уточняет, что в целом эпидемиологическая ситуация в городе пока остается стабильной, однако эпидпороги уже превышены."По ковиду ситуация пока стабильная и за последние несколько месяцев она не изменяется – остается 10-30 человек в день. По ОРВИ и гриппу заболеваемость растет, но это обычная ситуация в осенне-зимний период. Единственное, что в этом году процесс несколько более усиленный и ускоренный. Если мы ожидали обычно такой уровень заболеваемости гриппом ко второй половине января-февралю, то в этом году в декабре мы уже видим такой уровень заболеваемости гриппом", - сказал он.Есть ли еще время При этом время на выработку коллективного иммунитета есть, заверил специалист."В настоящий момент достаточно времени для того, чтобы выработать иммунитет после прививки. Выработка иммунитета после вакцины составляет две-три недели, максимальный уровень наступает после трех недель. Естественно, через несколько дней уже начинается процесс выработки иммунитета и даже если человек столкнется с вирусом, болезнь будет протекать в более легкой форме", - пояснил Сергей Грыга.Он добавил, что на сегодняшний день в Севастополе усилили мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости. Так, сохраняется масочный режим в медицинских учреждениях как для персонала, так и для посетителей, вводятся ограничения по посещению стационаров и усилен дезрежим.В России вакцинацию от гриппа завершили 5 декабря. В Крыму впервые прививали четырехвалентной вакциной. План был выполнен на 80%.Читайте также на РИА Новости Крым:Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 17 декабряПочему люди умирают от гриппаТест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановление

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https://crimea.ria.ru/20221212/kakie-ogranicheniya-iz-za-svinogo-grippa-vvedut-v-sevastopole--vlasti-1125823831.html

https://crimea.ria.ru/20221212/karantin-v-krymu-chislo-zakrytykh-iz-za-orvi-klassov-i-grupp-vyroslo-vdvoe-1125817548.html

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