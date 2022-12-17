https://crimea.ria.ru/20221217/operativno-o-koronaviruse-v-krymu-i-sevastopole-dannye-na-17-dekabrya-1125952736.html

Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 17 декабря

Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 17 декабря - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 17 декабря

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 67 новых случаев COVID-19, летальных исходов не зафиксировано. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 72... РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T11:04

2022-12-17T11:04

2022-12-17T11:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 67 новых случаев COVID-19, летальных исходов не зафиксировано. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 72 пациентов, скончался один человек.Ситуация с COVID-19 в КрымуЗа минувшие сутки в Республики Крым зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19. Общее число выявленных больных с начала пандемии коронавируса составило 210 295 человек."Госпитализировано 15 человек, за все время лечение в условиях стационара потребовалось 62 557 пациентам. Число выздоровевших за сутки также составило 15 человек, за весь период ковид побороли 202 917 пациента", – сообщили в республиканском минздраве.Летальных исходов не зафиксировано. Всего же с начала пандемии не смогли справиться с болезнью 5412 человек с подтвержденным диагнозом.Ситуация с COVID-19 в СевастополеВ городе выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19, смертей не зафиксировано."В ковидные стационары были госпитализированы четыре человека, двое выписаны. В настоящее время в больницах находятся 57 пациентов, у 47 из них подтверждена коронавирусная инфекция", – уточнили в правительстве города.В четырех больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 972 человека, выздоровели 94 170.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и СевастополюСитуация напряженная: в РФ растет заболеваемость COVID и гриппомСмертность 80%: в США создали новый штамм коронавируса

https://crimea.ria.ru/20221215/test-na-gripp-mozhno-teper-mozhno-proyti-besplatno--postanovlenie-1125897802.html

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крым, севастополь, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, новости крыма