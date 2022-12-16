https://crimea.ria.ru/20221216/operativno-o-koronaviruse-v-krymu-i-sevastopole-dannye-na-16-dekabrya-1125928734.html

Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 16 декабря

Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 16 декабря - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 16 декабря

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 65 новых случаев заражения COVID-19, днем ранее медики диагностировали заболевание у 72 человек и были зафиксированы две... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T10:29

2022-12-16T10:29

2022-12-16T10:32

крым

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распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 65 новых случаев заражения COVID-19, днем ранее медики диагностировали заболевание у 72 человек и были зафиксированы две смерти.Ситуация с COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 259 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зафиксировано. Всего же с начала пандемии в регионе умерли 5412 пациентов с подтвержденным диагнозом.Ситуация с COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрированы 27 новых случаев заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 84 лет.В четырех больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 941 человек, выздоровели 94 139.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и СевастополюПочему люди умирают от гриппаСитуация напряженная: в РФ растет заболеваемость COVID и гриппом

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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