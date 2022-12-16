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Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 16 декабря - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 16 декабря
Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 16 декабря - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 16 декабря
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 65 новых случаев заражения COVID-19, днем ранее медики диагностировали заболевание у 72 человек и были зафиксированы две... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T10:29
2022-12-16T10:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 65 новых случаев заражения COVID-19, днем ранее медики диагностировали заболевание у 72 человек и были зафиксированы две смерти.Ситуация с COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 259 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зафиксировано. Всего же с начала пандемии в регионе умерли 5412 пациентов с подтвержденным диагнозом.Ситуация с COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрированы 27 новых случаев заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 84 лет.В четырех больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 941 человек, выздоровели 94 139.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и СевастополюПочему люди умирают от гриппаСитуация напряженная: в РФ растет заболеваемость COVID и гриппом
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 16 декабря

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 65 новых случаев COVID-19, умер один человек

10:29 16.12.2022 (обновлено: 10:32 16.12.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 65 новых случаев заражения COVID-19, днем ранее медики диагностировали заболевание у 72 человек и были зафиксированы две смерти.
Ситуация с COVID-19 в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 259 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 10 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 542 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 34 человека, за весь период – 202 902", - проинформировали в минздраве республики.
Летальных исходов не зафиксировано. Всего же с начала пандемии в регионе умерли 5412 пациентов с подтвержденным диагнозом.
Ситуация с COVID-19 в Севастополе
В городе зарегистрированы 27 новых случаев заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 84 лет.
"В ковидные стационары госпитализирован один пациент, выписаны четыре. На данный момент в больницах находится 56 пациентов, из них 47 - с подтвержденным COVID-19", - сообщили в правительстве города.
В четырех больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 941 человек, выздоровели 94 139.
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