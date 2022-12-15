https://crimea.ria.ru/20221215/rezkiy-rost-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1125897469.html

Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 72 новых случая COVID-19, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 47 человек и была... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T11:08

2022-12-15T11:08

2022-12-15T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 72 новых случая COVID-19, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 47 человек и была зафиксирована одна смерть.Данные по коронавирусу в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 221 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Летальных исходов не зафиксировано. Всего же с начала пандемии в регионе умерли 5412 пациентов с подтвержденным диагнозом.Сводка по COVID-19 в СевастополеВ Севастополе зарегистрированы 38 новых случаев заболевания COVID-19, скончались два человека в возрасте 77 и 88 лет.В городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего за весь период в Севастополе заболели ковидом 96 914 человек, выздоровели 94 129.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 14 декабряСитуация напряженная: в РФ растет заболеваемость COVID и гриппомСвиной грипп в Крыму: можно ли ехать в регион на праздники - Онищенко

https://crimea.ria.ru/20221213/svinoy-gripp-vyyavili-uzhe-v-82-regionakh-rossii--rospotrebnadzor-1125846669.html

https://crimea.ria.ru/20221212/kakie-ogranicheniya-iz-za-svinogo-grippa-vvedut-v-sevastopole--vlasti-1125823831.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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