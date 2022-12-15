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Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 72 новых случая COVID-19, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 47 человек и была... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T11:08
2022-12-15T11:08
2022-12-15T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 72 новых случая COVID-19, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 47 человек и была зафиксирована одна смерть.Данные по коронавирусу в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 221 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Летальных исходов не зафиксировано. Всего же с начала пандемии в регионе умерли 5412 пациентов с подтвержденным диагнозом.Сводка по COVID-19 в СевастополеВ Севастополе зарегистрированы 38 новых случаев заболевания COVID-19, скончались два человека в возрасте 77 и 88 лет.В городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего за весь период в Севастополе заболели ковидом 96 914 человек, выздоровели 94 129.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 14 декабряСитуация напряженная: в РФ растет заболеваемость COVID и гриппомСвиной грипп в Крыму: можно ли ехать в регион на праздники - Онищенко
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, новости крыма
Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 72 новых случая COVID-19, умерли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым.
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 72 новых случая COVID-19, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали
заболевание у 47 человек и была зафиксирована одна смерть.
Данные по коронавирусу в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 221 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 17 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 532 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 19 человек, за весь период – 202 868", - говорится в сообщении.
Летальных исходов не зафиксировано. Всего же с начала пандемии в регионе умерли 5412 пациентов с подтвержденным диагнозом.
Сводка по COVID-19 в Севастополе
В Севастополе зарегистрированы 38 новых случаев заболевания COVID-19, скончались два человека в возрасте 77 и 88 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны семь. На данный момент в больницах находится 58 пациентов, из них 49 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.
В городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего за весь период в Севастополе заболели ковидом 96 914 человек, выздоровели 94 129.
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