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COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 14 декабря - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 14 декабря
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 14 декабря - РИА Новости Крым, 14.12.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 14 декабря
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 59 пациентов. РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T10:46
2022-12-14T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 59 пациентов.Коронавирусная сводка по Крыму"За истекшие сутки госпитализированы шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 515 человек. Выздоровели за сутки 27 человек, за весь период – 202 849", - проинформировали в республиканском минздраве.Жертвами пандемии в регионе стали 5412 пациентов.Оперативные данные по COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрировано 10 новых случаев заболевания, умер один человек в возрасте 74 лет."В ковидные стационары госпитализированы девять человек, выписаны восемь. На данный момент в больницах находятся 57 пациентов, из них 48 - с подтвержденным COVID-19", - сообщили в правительстве Севастополя.В четырех горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего с начала пандемии в регионе диагноз подтвердили у 96 876 человек, выздоровели - 94 096.Рост заболеваемости в РоссииКоличество выявленных случаев COVID-19 в России за неделю выросло на 11% и составило 48 тысяч. Рост заболеваемости фиксируется в 52 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. По данным оперштаба по борьбе с распространением ковида на 13 декабря, только за день в стационары попали 1 640 человек, что в полтора раза больше показателя предыдущих суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России — РоспотребнадзорИнфекционист назвал самые страшные последствия гриппаКакие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — власт
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новости крыма, крым, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, севастополь, здоровье, общество
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 14 декабря

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 47 новых случаев COVID-19, умер один человек

10:46 14.12.2022
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВ Крыму и Севастополе за сутки выявили 47 новых случаев COVID-19, умер один человек
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 47 новых случаев COVID-19, умер один человек - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 59 пациентов.

Коронавирусная сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 37 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 187 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 515 человек. Выздоровели за сутки 27 человек, за весь период – 202 849", - проинформировали в республиканском минздраве.
Жертвами пандемии в регионе стали 5412 пациентов.

Оперативные данные по COVID-19 в Севастополе

В городе зарегистрировано 10 новых случаев заболевания, умер один человек в возрасте 74 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы девять человек, выписаны восемь. На данный момент в больницах находятся 57 пациентов, из них 48 - с подтвержденным COVID-19", - сообщили в правительстве Севастополя.
В четырех горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего с начала пандемии в регионе диагноз подтвердили у 96 876 человек, выздоровели - 94 096.
Больница
12 декабря, 20:52Радио "Спутник в Крыму"
Когда в Крыму ждать пика заболеваемости свиным гриппом

Рост заболеваемости в России

Количество выявленных случаев COVID-19 в России за неделю выросло на 11% и составило 48 тысяч. Рост заболеваемости фиксируется в 52 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. По данным оперштаба по борьбе с распространением ковида на 13 декабря, только за день в стационары попали 1 640 человек, что в полтора раза больше показателя предыдущих суток.
Кроме того, в рост пошли грипп и ОРВИ. За неделю число заболевших выросло на треть. С учетом сложной эпидобстановки регионам поставлена задача усилить информационную кампанию по защитным мерам от сезонных заболеваний, чтобы снизить уровень распространения вирусов перед новогодними праздниками.
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