https://crimea.ria.ru/20221214/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-na-14-dekabrya-1125871678.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 14 декабря

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 14 декабря - РИА Новости Крым, 14.12.2022

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 14 декабря

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 59 пациентов. РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T10:46

2022-12-14T10:46

2022-12-14T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 59 пациентов.Коронавирусная сводка по Крыму"За истекшие сутки госпитализированы шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 515 человек. Выздоровели за сутки 27 человек, за весь период – 202 849", - проинформировали в республиканском минздраве.Жертвами пандемии в регионе стали 5412 пациентов.Оперативные данные по COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрировано 10 новых случаев заболевания, умер один человек в возрасте 74 лет."В ковидные стационары госпитализированы девять человек, выписаны восемь. На данный момент в больницах находятся 57 пациентов, из них 48 - с подтвержденным COVID-19", - сообщили в правительстве Севастополя.В четырех горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего с начала пандемии в регионе диагноз подтвердили у 96 876 человек, выздоровели - 94 096.Рост заболеваемости в РоссииКоличество выявленных случаев COVID-19 в России за неделю выросло на 11% и составило 48 тысяч. Рост заболеваемости фиксируется в 52 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. По данным оперштаба по борьбе с распространением ковида на 13 декабря, только за день в стационары попали 1 640 человек, что в полтора раза больше показателя предыдущих суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России — РоспотребнадзорИнфекционист назвал самые страшные последствия гриппаКакие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — власт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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