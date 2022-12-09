https://crimea.ria.ru/20221209/infektsionist-nazval-samye-strashnye-posledstviya-grippa-1125749018.html

Инфекционист назвал самые страшные последствия гриппа

Инфекционист назвал самые страшные последствия гриппа - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Инфекционист назвал самые страшные последствия гриппа

Коварство гриппа заключается в том, что он может спровоцировать опасные заболевания и даже привести к смерти. Об этом предупредил доцент кафедры инфекционных... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T07:55

2022-12-09T07:55

2022-12-09T07:55

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грипп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Коварство гриппа заключается в том, что он может спровоцировать опасные заболевания и даже привести к смерти. Об этом предупредил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов.Потенциальные рискиПо его словам, часто после перенесенного гриппа могут развиться инфаркты, инсульты и тромбоз. При этом летальный исход возможен не только на фоне протекания острой инфекции, но и после выздоровления."Больные после гриппа чаще всего умирают от пневмонии, инфарктов и инсультов, которые без предшествующей вирусной инфекции не возникли бы. Также грипп обостряет течение других хронических заболеваний", – цитируют специалиста "Аргументы и Факты".Как предотвратитьКоновалов провел параллель с коронавирусом, после которого у переболевших людей в течение многих месяцев сохраняется повышенный риск образования тромбов, что и влечет инфаркты, инсульты, а также тромбоэмболии. Грипп, по его словам, оставляет похожие последствия в организме. Поэтому врач настоятельно рекомендует после болезни проверить показатели свертываемости крови, чтобы исключить повышенный риск тромбоза.Но самым эффективным способом обезопасить себя по-прежнему является вакцинация, заключил Коновалов.Еще по теме:Нельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе рискаВ РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленкуКрымчан призвали привиться от гриппа и пройти диспансеризацию

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здоровье, совет эксперта, общество, здравоохранение в россии, грипп