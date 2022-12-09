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Инфекционист назвал самые страшные последствия гриппа - РИА Новости Крым, 09.12.2022
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Инфекционист назвал самые страшные последствия гриппа
Инфекционист назвал самые страшные последствия гриппа - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Инфекционист назвал самые страшные последствия гриппа
Коварство гриппа заключается в том, что он может спровоцировать опасные заболевания и даже привести к смерти. Об этом предупредил доцент кафедры инфекционных... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T07:55
2022-12-09T07:55
здоровье
совет эксперта
общество
здравоохранение в россии
грипп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Коварство гриппа заключается в том, что он может спровоцировать опасные заболевания и даже привести к смерти. Об этом предупредил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов.Потенциальные рискиПо его словам, часто после перенесенного гриппа могут развиться инфаркты, инсульты и тромбоз. При этом летальный исход возможен не только на фоне протекания острой инфекции, но и после выздоровления."Больные после гриппа чаще всего умирают от пневмонии, инфарктов и инсультов, которые без предшествующей вирусной инфекции не возникли бы. Также грипп обостряет течение других хронических заболеваний", – цитируют специалиста "Аргументы и Факты".Как предотвратитьКоновалов провел параллель с коронавирусом, после которого у переболевших людей в течение многих месяцев сохраняется повышенный риск образования тромбов, что и влечет инфаркты, инсульты, а также тромбоэмболии. Грипп, по его словам, оставляет похожие последствия в организме. Поэтому врач настоятельно рекомендует после болезни проверить показатели свертываемости крови, чтобы исключить повышенный риск тромбоза.Но самым эффективным способом обезопасить себя по-прежнему является вакцинация, заключил Коновалов.Еще по теме:Нельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе рискаВ РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленкуКрымчан призвали привиться от гриппа и пройти диспансеризацию
https://crimea.ria.ru/20221208/svinoy-gripp-a-h1n1-chem-opasen-i-kak-diagnostirovat-1125744385.html
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здоровье, совет эксперта, общество, здравоохранение в россии, грипп
Инфекционист назвал самые страшные последствия гриппа

Эксперт: наиболее частые последствия гриппа – инфаркты и инсульты

07:55 09.12.2022
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкОперация по имплантации сердечного клапана в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
Операция по имплантации сердечного клапана в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Коварство гриппа заключается в том, что он может спровоцировать опасные заболевания и даже привести к смерти. Об этом предупредил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов.
Потенциальные риски
По его словам, часто после перенесенного гриппа могут развиться инфаркты, инсульты и тромбоз. При этом летальный исход возможен не только на фоне протекания острой инфекции, но и после выздоровления.
"Больные после гриппа чаще всего умирают от пневмонии, инфарктов и инсультов, которые без предшествующей вирусной инфекции не возникли бы. Также грипп обостряет течение других хронических заболеваний", – цитируют специалиста "Аргументы и Факты".
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Коновалов провел параллель с коронавирусом, после которого у переболевших людей в течение многих месяцев сохраняется повышенный риск образования тромбов, что и влечет инфаркты, инсульты, а также тромбоэмболии. Грипп, по его словам, оставляет похожие последствия в организме. Поэтому врач настоятельно рекомендует после болезни проверить показатели свертываемости крови, чтобы исключить повышенный риск тромбоза.
Но самым эффективным способом обезопасить себя по-прежнему является вакцинация, заключил Коновалов.
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