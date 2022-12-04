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Нельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе риска - РИА Новости Крым, 04.12.2022
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Нельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе риска
Нельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе риска - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Нельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе риска
Раннее начало распространения гриппа, как правило, влечет более тяжелое течение болезни и рост заболеваемости. Как уберечь себя и близких, каким группам граждан РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T08:54
2022-12-04T08:54
общество
здоровье
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Раннее начало распространения гриппа, как правило, влечет более тяжелое течение болезни и рост заболеваемости. Как уберечь себя и близких, каким группам граждан стоит более других беспокоиться о своем здоровье, в комментарии РИА Новости Крым сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.Ученый отметил, что вирус гриппа H1N1 отличается высокой температурой и тяжелой клинической картиной в целом. Он уже выявлен в 55 субъектах РФ, поэтому число заболевших будет расти.Чтобы помочь ослабленной иммунной системе, Онищенко порекомендовал всем привиться. Причем необходимость вакцинации касается не только определенных государством групп повышенного риска (школьников, сотрудников сферы услуг, торговли, соцработников и госслужащих), для которых государство закупило вакцину. Онищенко настоятельно порекомендовал бизнесу закупить вакцину и привить персонал, чтобы избежать простоев и падения объемов производства из-за болезни работников."Дети находятся в двойной группе риска: по возрасту и в силу скученности при обучении. В классах и на переменах идет интенсивный обмен микрофлорой. Заражение происходит гораздо быстрее", – предостерег он и напомнил о необходимости обрабатывать воздух, следить за качеством питания, своевременно выявлять и изолировать заболевших.Старшей возрастной группе также рекомендовано вакцинироваться. Кроме того, родственникам пожилых людей желательно создать условия, при которых последним не придется находиться в местах массового скопления людей. А именно: обеспечить их необходимыми продуктами питания, лекарствами и другими необходимыми мелочами."Также не снимаются рекомендации по соблюдению масочного режима, витаминизации пищи, соблюдения режима труда и отдыха, проветривания помещений", – добавил доктор медицинских наук.Онищенко подчеркнул, что все эти рекомендации выполнять необходимо уже сейчас, так как впереди целый декабрь, а подъем числа заболевших только начинается. Все условия для дальнейшего распространения и подъема заболеваемости присутствуют. А чем раньше начинается подъем гриппа, тем, как правило, тяжелее течение болезни и более высок уровень заболеваемости.
https://crimea.ria.ru/20221130/grozit-li-krymu-epidemiya-svinogo-grippa--mnenie-eksperta-1125603409.html
https://crimea.ria.ru/20221129/popova-potrebovala-zavershit-vaktsinatsiyu-ot-grippa-v-krymu-do-5--dekabrya-1125601966.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
общество, здоровье, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, авторы
Нельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе риска

Онищенко предупредил об опасности H1N1: тяжелое течение и быстрое распространение

08:54 04.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоМедик делает прививку с вакциной против гриппа
Медик делает прививку с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
Старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Раннее начало распространения гриппа, как правило, влечет более тяжелое течение болезни и рост заболеваемости. Как уберечь себя и близких, каким группам граждан стоит более других беспокоиться о своем здоровье, в комментарии РИА Новости Крым сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Ученый отметил, что вирус гриппа H1N1 отличается высокой температурой и тяжелой клинической картиной в целом. Он уже выявлен в 55 субъектах РФ, поэтому число заболевших будет расти.
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"Кроме того, скоро исполнится ровно три года с появления Covid-19. Это был трехлетний марафон хронического стресса, который держал в напряжении всю планету. И популяционная иммунная система пришла в состояние образной усталости", – продолжил профессор.
Чтобы помочь ослабленной иммунной системе, Онищенко порекомендовал всем привиться. Причем необходимость вакцинации касается не только определенных государством групп повышенного риска (школьников, сотрудников сферы услуг, торговли, соцработников и госслужащих), для которых государство закупило вакцину. Онищенко настоятельно порекомендовал бизнесу закупить вакцину и привить персонал, чтобы избежать простоев и падения объемов производства из-за болезни работников.
"Дети находятся в двойной группе риска: по возрасту и в силу скученности при обучении. В классах и на переменах идет интенсивный обмен микрофлорой. Заражение происходит гораздо быстрее", – предостерег он и напомнил о необходимости обрабатывать воздух, следить за качеством питания, своевременно выявлять и изолировать заболевших.
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Старшей возрастной группе также рекомендовано вакцинироваться. Кроме того, родственникам пожилых людей желательно создать условия, при которых последним не придется находиться в местах массового скопления людей. А именно: обеспечить их необходимыми продуктами питания, лекарствами и другими необходимыми мелочами.
"Также не снимаются рекомендации по соблюдению масочного режима, витаминизации пищи, соблюдения режима труда и отдыха, проветривания помещений", – добавил доктор медицинских наук.
Онищенко подчеркнул, что все эти рекомендации выполнять необходимо уже сейчас, так как впереди целый декабрь, а подъем числа заболевших только начинается. Все условия для дальнейшего распространения и подъема заболеваемости присутствуют. А чем раньше начинается подъем гриппа, тем, как правило, тяжелее течение болезни и более высок уровень заболеваемости.
 
ОбществоЗдоровьеКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФАвторы
 
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