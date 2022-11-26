https://crimea.ria.ru/20221126/smertnost-80-v-ssha-sozdali-novyy-shtamm-koronavirusa-1125559225.html

Смертность 80%: в США создали новый штамм коронавируса

Смертность 80%: в США создали новый штамм коронавируса - РИА Новости Крым, 26.11.2022

Смертность 80%: в США создали новый штамм коронавируса

В США создан вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% подопытных животных. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T17:18

2022-11-26T17:18

2022-11-26T17:18

сша

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В США создан вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% подопытных животных. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, искусственной возбудитель коронавирусной инфекции был создан в Бостонском университете в октябре на основе исходного "уханьского" варианта и штамма омикрон. Испытание проводилось на мышах."Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин", – добавил он.Несмотря на высокие биологические риски, исследование провели на средства госбюджета США без одобрения национального регулятора по биобезопасности, акцентировали в МО.В ведомстве также подчеркнули: проведение "бостонского эксперимента" свидетельствует о том, что в США отсутствует система государственного надзора за научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в сфере генетической инженерии и синтетической биологии, поскольку ранее минздрав страны принял решение о проведении расследования деятельности руководства Бостонского университета.Бостонский университет – частный исследовательский университет США в штате Массачусетс, в структуре которого работает национальная лаборатория по исследованию перспективный инфекционных заболеваний.Ранее в Минобороны заявили, что Пентагон осуществлял разработку биологического оружия, которое испытывал на украинских военнослужащих в лабораториях на территории Украины.

https://crimea.ria.ru/20201011/Yavlyaetsya-li-COVID-biologicheskim-oruzhiem-mnenie-glavvracha-Kommunarki-1118821642.html

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