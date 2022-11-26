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Смертность 80%: в США создали новый штамм коронавируса - РИА Новости Крым, 26.11.2022
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Смертность 80%: в США создали новый штамм коронавируса
Смертность 80%: в США создали новый штамм коронавируса - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Смертность 80%: в США создали новый штамм коронавируса
В США создан вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% подопытных животных. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T17:18
2022-11-26T17:18
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В США создан вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% подопытных животных. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, искусственной возбудитель коронавирусной инфекции был создан в Бостонском университете в октябре на основе исходного "уханьского" варианта и штамма омикрон. Испытание проводилось на мышах."Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин", – добавил он.Несмотря на высокие биологические риски, исследование провели на средства госбюджета США без одобрения национального регулятора по биобезопасности, акцентировали в МО.В ведомстве также подчеркнули: проведение "бостонского эксперимента" свидетельствует о том, что в США отсутствует система государственного надзора за научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в сфере генетической инженерии и синтетической биологии, поскольку ранее минздрав страны принял решение о проведении расследования деятельности руководства Бостонского университета.Бостонский университет – частный исследовательский университет США в штате Массачусетс, в структуре которого работает национальная лаборатория по исследованию перспективный инфекционных заболеваний.Ранее в Минобороны заявили, что Пентагон осуществлял разработку биологического оружия, которое испытывал на украинских военнослужащих в лабораториях на территории Украины.
https://crimea.ria.ru/20201011/Yavlyaetsya-li-COVID-biologicheskim-oruzhiem-mnenie-glavvracha-Kommunarki-1118821642.html
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сша, министерство обороны рф
Смертность 80%: в США создали новый штамм коронавируса

Минобороны РФ: США создали искусственный вариант коронавируса, смертность от которого 80%

17:18 26.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В США создан вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% подопытных животных. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, искусственной возбудитель коронавирусной инфекции был создан в Бостонском университете в октябре на основе исходного "уханьского" варианта и штамма омикрон. Испытание проводилось на мышах.
"Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких", – сказал Кириллов на брифинге в субботу.
"Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин", – добавил он.
Несмотря на высокие биологические риски, исследование провели на средства госбюджета США без одобрения национального регулятора по биобезопасности, акцентировали в МО.
В ведомстве также подчеркнули: проведение "бостонского эксперимента" свидетельствует о том, что в США отсутствует система государственного надзора за научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в сфере генетической инженерии и синтетической биологии, поскольку ранее минздрав страны принял решение о проведении расследования деятельности руководства Бостонского университета.
Бостонский университет – частный исследовательский университет США в штате Массачусетс, в структуре которого работает национальная лаборатория по исследованию перспективный инфекционных заболеваний.
Ранее в Минобороны заявили, что Пентагон осуществлял разработку биологического оружия, которое испытывал на украинских военнослужащих в лабораториях на территории Украины.
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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