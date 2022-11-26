https://crimea.ria.ru/20221126/smertnost-80-v-ssha-sozdali-novyy-shtamm-koronavirusa-1125559225.html
Смертность 80%: в США создали новый штамм коронавируса
Смертность 80%: в США создали новый штамм коронавируса - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Смертность 80%: в США создали новый штамм коронавируса
В США создан вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% подопытных животных. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T17:18
2022-11-26T17:18
2022-11-26T17:18
сша
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/54/1118015490_133:419:2117:1535_1920x0_80_0_0_5734e82f61b03a0516c32d388dc9ff93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В США создан вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% подопытных животных. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, искусственной возбудитель коронавирусной инфекции был создан в Бостонском университете в октябре на основе исходного "уханьского" варианта и штамма омикрон. Испытание проводилось на мышах."Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин", – добавил он.Несмотря на высокие биологические риски, исследование провели на средства госбюджета США без одобрения национального регулятора по биобезопасности, акцентировали в МО.В ведомстве также подчеркнули: проведение "бостонского эксперимента" свидетельствует о том, что в США отсутствует система государственного надзора за научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в сфере генетической инженерии и синтетической биологии, поскольку ранее минздрав страны принял решение о проведении расследования деятельности руководства Бостонского университета.Бостонский университет – частный исследовательский университет США в штате Массачусетс, в структуре которого работает национальная лаборатория по исследованию перспективный инфекционных заболеваний.Ранее в Минобороны заявили, что Пентагон осуществлял разработку биологического оружия, которое испытывал на украинских военнослужащих в лабораториях на территории Украины.
https://crimea.ria.ru/20201011/Yavlyaetsya-li-COVID-biologicheskim-oruzhiem-mnenie-glavvracha-Kommunarki-1118821642.html
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/54/1118015490_0:0:2189:1641_1920x0_80_0_0_c2e182fe513db355decdbeaf661c1100.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, министерство обороны рф
Смертность 80%: в США создали новый штамм коронавируса
Минобороны РФ: США создали искусственный вариант коронавируса, смертность от которого 80%
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В США создан вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% подопытных животных. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, искусственной возбудитель коронавирусной инфекции был создан в Бостонском университете в октябре на основе исходного "уханьского" варианта и штамма омикрон. Испытание проводилось на мышах.
"Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких", – сказал Кириллов на брифинге в субботу.
"Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин", – добавил он.
Несмотря на высокие биологические риски, исследование провели на средства госбюджета США без одобрения национального регулятора по биобезопасности, акцентировали в МО.
В ведомстве также подчеркнули: проведение "бостонского эксперимента" свидетельствует о том, что в США отсутствует система государственного надзора за научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в сфере генетической инженерии и синтетической биологии, поскольку ранее минздрав страны принял решение о проведении расследования деятельности руководства Бостонского университета.
Бостонский университет – частный исследовательский университет США в штате Массачусетс, в структуре которого работает национальная лаборатория по исследованию перспективный инфекционных заболеваний.
Ранее в Минобороны заявили, что Пентагон осуществлял разработку биологического оружия, которое испытывал на украинских военнослужащих
в лабораториях на территории Украины.