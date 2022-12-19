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В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин две школы и десятки классов
В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин две школы и десятки классов - РИА Новости Крым, 19.12.2022
В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин две школы и десятки классов
Две школы и более 50 классов закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T14:31
2022-12-19T14:31
2022-12-19T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Две школы и более 50 классов закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики.Кроме того, из-за увеличения заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией образовательный процесс приостановлен в 27 группах в 13 детских садах региона.Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что в стране наблюдается напряженная эпидситуация в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. В частности, число новых случаев COVID-19 выросло на 10-11%, прирост по ОРВИ и гриппу – порядка 30-35%.Читайте также на РИА Новости Крым:Больных с симптомами простуды будут тестировать на COVID-19 и гриппКарантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ классов и групп выросло вдвоеСвиной грипп выявили уже в 82 регионах России — Роспотребнадзор
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, образование в крыму и севастополе, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, новости крыма, орви
В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин две школы и десятки классов
В Крыму на карантин по ОРВИ закрыты две школы и 57 классов