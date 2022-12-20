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ОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 20.12.2022
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ОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – Роспотребнадзор
ОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 20.12.2022
ОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – Роспотребнадзор
Заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом за неделю выросла почти на 16%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T12:42
2022-12-20T12:42
россия
роспотребнадзор
грипп
свиной грипп
здравоохранение в россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом за неделю выросла почти на 16%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора."На территории России сохраняется тенденция к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Увеличение интенсивного показателя за неделю составило 15,8%", - говорится в сообщении.Рост заболеваемости гриппомВ структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009, который циркулирует уже в 86 регионах. Для сравнения – неделей ранее подтвержденные случаи "свиного гриппа" были в 82 российских субъектах.Из числа респираторных вирусов не гриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы. В связи с ростом заболеваемости в регионах проводится регламентированный документами комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.В целом по стране привито более 76 млн человек, что составляет 52,2% от общей численности населения.Рост по COVID-19На этой неделе зарегистрировано на 5,5% больше случаев заражения коронавирусом, чем на предыдущей. Рост заболеваемости зафиксирован в 34 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.По данным оперштаба по борьбе с распространением ковида, за минувшие сутки выявлено 5 994 новых случая и зафиксировано 57 летальных исходов. Госпитализировано 1 564 человека, что почти на 17 % больше, чем днем ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID в Крыму и Севастополе: данные на 20 декабряВ Севастополь дополнительно поступили пять тысяч доз вакцин от гриппаПочему люди умирают от гриппа
https://crimea.ria.ru/20221219/budut-li-v-rossii-vvodit-qr-kody-i-ogranicheniya-iz-za-grippa-1125988362.html
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россия, роспотребнадзор, грипп, свиной грипп, здравоохранение в россии, общество, новости
ОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – Роспотребнадзор

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю почти на 16%

12:42 20.12.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом за неделю выросла почти на 16%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"На территории России сохраняется тенденция к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Увеличение интенсивного показателя за неделю составило 15,8%", - говорится в сообщении.

Рост заболеваемости гриппом

В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009, который циркулирует уже в 86 регионах. Для сравнения – неделей ранее подтвержденные случаи "свиного гриппа" были в 82 российских субъектах.
Из числа респираторных вирусов не гриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы. В связи с ростом заболеваемости в регионах проводится регламентированный документами комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.
В целом по стране привито более 76 млн человек, что составляет 52,2% от общей численности населения.
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Рост по COVID-19

На этой неделе зарегистрировано на 5,5% больше случаев заражения коронавирусом, чем на предыдущей. Рост заболеваемости зафиксирован в 34 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
По данным оперштаба по борьбе с распространением ковида, за минувшие сутки выявлено 5 994 новых случая и зафиксировано 57 летальных исходов. Госпитализировано 1 564 человека, что почти на 17 % больше, чем днем ранее.
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