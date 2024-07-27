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Энергия молодости и красоты: как проходит "Таврида. АРТ" в Крыму
Энергия молодости и красоты: как проходит "Таврида. АРТ" в Крыму - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Энергия молодости и красоты: как проходит "Таврида. АРТ" в Крыму
В Крыму продолжается одно из самых ярких и масштабных событий для всей российской молодежи - в фестиваль "Таврида. АРТ". Со всех уголков страны в Судак... РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T15:44
2024-07-27T15:44
2024-07-27T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается одно из самых ярких и масштабных событий для всей российской молодежи - в фестиваль "Таврида. АРТ". Со всех уголков страны в Судак съехались музыканты и художники, режиссеры и сценаристы, артисты и фотографы. О том, что происходит на пространствах арт-кластера, смотрите в видео РИА Новости Крым.Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в КрымуЧернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежиМолодость в стиле фолк: как в Крыму проходит самый яркий фестиваль страны
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арт-кластер "таврида", крым, судак, новости крыма, культура, общество
Энергия молодости и красоты: как проходит "Таврида. АРТ" в Крыму
Что происходит на молодежном фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму