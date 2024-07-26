Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240726/putin-poprivetstvoval-uchastnikov-molodezhnogo-festivalya-v-krymu-1139159769.html
Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в Крыму
Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в Крыму
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ". Видеообращение опубликовано на сайте... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T22:38
2024-07-26T22:41
владимир путин (политик)
россия
крым
арт-кластер "таврида"
таврида.арт
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138593038_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_61fdb6696c02301fd9c6c1310f7128f3.jpg
СУДАК, 26 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ". Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.Он отметил, что в рамках мероприятия начинающих художников, архитекторов, артистов, представителей других творческих профессий ждет насыщенная программа лекций и мастер-классов, ярмарок и выставок, театральных постановок и выступления музыкальных коллективов. При этом каждый участник сможет познакомиться с культурой, самобытными традициями и обычаями народов, живущих в России. "И, конечно, вас ждут встречи с известными политиками и общественными деятелями, звездами эстрады и кино. Убежден, что форум будет содействовать профессиональному становлению молодых участников, поможет вам реализовать свои способности, обрести новых единомышленников", - добавил Путин.Президент пожелал молодежи достижения намеченных целей.Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Чернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежиМолодость в стиле фолк: как в Крыму проходит самый яркий фестиваль страныВ Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии
россия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138593038_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_4e39be00795c85fb8dc6950fa7969d60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, крым, арт-кластер "таврида", таврида.арт, общество, новости
Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в Крыму

"Таврида. Арт" развивается как площадка для делового и дружеского общения молодежи – Путин

22:38 26.07.2024 (обновлено: 22:41 26.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СУДАК, 26 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ". Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
"Вы приехали в Крым из разных регионов нашей большой страны. Ваш форум развивается как востребованная площадка для делового и дружеского общения талантливой, энергичной молодежи. Рад, что в Год семьи на фестивале особое внимание будет уделено теме нравственного воспитания и роли семьи в укреплении сплоченности нашего общества", - сказал российский лидер.
Он отметил, что в рамках мероприятия начинающих художников, архитекторов, артистов, представителей других творческих профессий ждет насыщенная программа лекций и мастер-классов, ярмарок и выставок, театральных постановок и выступления музыкальных коллективов. При этом каждый участник сможет познакомиться с культурой, самобытными традициями и обычаями народов, живущих в России.
"И, конечно, вас ждут встречи с известными политиками и общественными деятелями, звездами эстрады и кино. Убежден, что форум будет содействовать профессиональному становлению молодых участников, поможет вам реализовать свои способности, обрести новых единомышленников", - добавил Путин.
Президент пожелал молодежи достижения намеченных целей.
Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежи
Молодость в стиле фолк: как в Крыму проходит самый яркий фестиваль страны
В Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии
 
Владимир Путин (политик)РоссияКрымАрт-кластер "Таврида"Таврида.АРТОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:12Главное за день: 26 июля
22:59Причиной пожара в многоэтажке Ульяновска мог стать самогонный аппарат
22:38Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в Крыму
22:36Украинский штурмовик на передовой живет около шести минут – военкор
22:18Главные новости Крыма: 26 июля
21:59Олимпийская фигуристка проведет чемпионат по скандинавской ходьбе в Крыму
21:46"Риэлтору" грозит 5 лет за аферы с арендой квартир в Симферополе
21:29Жителей трех сел эвакуируют из-за прорыва дамбы в Челябинской области
21:23Чистота моря в Феодосии после сброса стоков – честный ответ мэрии
21:09Переменчивое настроение: погода в Крыму на выходные
20:55В Челябинской области ливнями смыло плотину – что известно
20:44Число жертв пожара в многоэтажке в Ульяновске выросло до трех
20:34Под Евпаторией перевернулась ГАЗель с арбузами – пострадали двое
20:23Экс-командующего Черноморским флотом наградили медалью и почетным знаком
20:00Двухлетний ребенок погиб на пожаре в многоэтажке в Ульяновске
19:57Чернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежи
19:44В Севастополе отменили воздушную тревогу
19:27Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе
19:10ВСУ из минометов атаковали работников военной администрации у границы РФ
18:45Над Черным морем засекли военные самолеты Британии – в небо поднят Су-27
Лента новостейМолния