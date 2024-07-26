https://crimea.ria.ru/20240726/putin-poprivetstvoval-uchastnikov-molodezhnogo-festivalya-v-krymu-1139159769.html

Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в Крыму

Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в Крыму

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ". Видеообращение опубликовано на сайте... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T22:38

2024-07-26T22:38

2024-07-26T22:41

владимир путин (политик)

россия

крым

арт-кластер "таврида"

таврида.арт

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СУДАК, 26 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ". Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.Он отметил, что в рамках мероприятия начинающих художников, архитекторов, артистов, представителей других творческих профессий ждет насыщенная программа лекций и мастер-классов, ярмарок и выставок, театральных постановок и выступления музыкальных коллективов. При этом каждый участник сможет познакомиться с культурой, самобытными традициями и обычаями народов, живущих в России. "И, конечно, вас ждут встречи с известными политиками и общественными деятелями, звездами эстрады и кино. Убежден, что форум будет содействовать профессиональному становлению молодых участников, поможет вам реализовать свои способности, обрести новых единомышленников", - добавил Путин.Президент пожелал молодежи достижения намеченных целей.Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Чернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежиМолодость в стиле фолк: как в Крыму проходит самый яркий фестиваль страныВ Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, крым, арт-кластер "таврида", таврида.арт, общество, новости