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Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в Крыму
Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в Крыму
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ". Видеообращение опубликовано на сайте... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T22:38
2024-07-26T22:38
2024-07-26T22:41
владимир путин (политик)
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новости
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СУДАК, 26 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ". Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.Он отметил, что в рамках мероприятия начинающих художников, архитекторов, артистов, представителей других творческих профессий ждет насыщенная программа лекций и мастер-классов, ярмарок и выставок, театральных постановок и выступления музыкальных коллективов. При этом каждый участник сможет познакомиться с культурой, самобытными традициями и обычаями народов, живущих в России. "И, конечно, вас ждут встречи с известными политиками и общественными деятелями, звездами эстрады и кино. Убежден, что форум будет содействовать профессиональному становлению молодых участников, поможет вам реализовать свои способности, обрести новых единомышленников", - добавил Путин.Президент пожелал молодежи достижения намеченных целей.Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Чернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежиМолодость в стиле фолк: как в Крыму проходит самый яркий фестиваль страныВ Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии
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владимир путин (политик), россия, крым, арт-кластер "таврида", таврида.арт, общество, новости
Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в Крыму
"Таврида. Арт" развивается как площадка для делового и дружеского общения молодежи – Путин
22:38 26.07.2024 (обновлено: 22:41 26.07.2024)
СУДАК, 26 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ". Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
"Вы приехали в Крым из разных регионов нашей большой страны. Ваш форум развивается как востребованная площадка для делового и дружеского общения талантливой, энергичной молодежи. Рад, что в Год семьи на фестивале особое внимание будет уделено теме нравственного воспитания и роли семьи в укреплении сплоченности нашего общества", - сказал российский лидер.
Он отметил, что в рамках мероприятия начинающих художников, архитекторов, артистов, представителей других творческих профессий ждет насыщенная программа лекций и мастер-классов, ярмарок и выставок, театральных постановок и выступления музыкальных коллективов. При этом каждый участник сможет познакомиться с культурой, самобытными традициями и обычаями народов, живущих в России.
"И, конечно, вас ждут встречи с известными политиками и общественными деятелями, звездами эстрады и кино. Убежден, что форум будет содействовать профессиональному становлению молодых участников, поможет вам реализовать свои способности, обрести новых единомышленников", - добавил Путин.
Президент пожелал молодежи достижения намеченных целей.
Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.
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