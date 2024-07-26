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В Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии
В Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии - РИА Новости Крым, 26.07.2024
В Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии
В рамках фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" состоится торжественное открытие первой очереди крупнейшего центра кинопроизводства на... РИА Новости Крым, 26.07.2024
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СУДАК, 26 июн – РИА Новости Крым. В рамках фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" состоится торжественное открытие первой очереди крупнейшего центра кинопроизводства на юге России "Юг. Кино", на котором уже в этом году начнутся сьемки двух сериалов. Об этом журналистам сообщил руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин, передает корреспондент РИА Новости Крым."Сегодня мы будем участвовать в торжественной сдаче первой очереди объекта. Это павильонный комплекс на четыре тысячи квадратных метров, который с этого года уже будет загружен. У нас есть договоренности с некоторыми продакшнами о съемках как минимум двух сериалов на площадке этого павильонного комплекса до конца года", – сказал он.По словам Першина, строительство центра "Юг. Кино" будет продолжаться, в планах – возвести уникальные для российской киноиндустрии объекты."Мощный центр кинопроизводства на юге России просто необходим. Мы, конечно, мечтаем о многом. Нам хотелось бы, чтобы здесь появился парк натурных съемок, бассейн в уровень моря, чего в нашей стране нет. Также будем развиваться в направлении кинокараванов, которые, надеюсь, будут курсировать по всему югу России", - уточнил руководитель арт-кластера.Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году фестиваль посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Точка притяжения творческой молодежи: как строился арт-кластер "Таврида"В Крыму открылся фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ"Риф и Ассоль: в подводном парке под Судаком появились новые фигуры
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крым, судак, кино, крым кинематографический, кинематограф, искусство , культура, таврида.арт, новости крыма, общество, арт-кластер "таврида"
В Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии
Съемки фильмов на новой киностудии в Крыму начнутся уже в этом году
СУДАК, 26 июн – РИА Новости Крым.
В рамках фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" состоится торжественное открытие первой очереди крупнейшего центра кинопроизводства на юге России "Юг. Кино", на котором уже в этом году начнутся сьемки двух сериалов. Об этом журналистам сообщил руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
"Сегодня мы будем участвовать в торжественной сдаче первой очереди объекта. Это павильонный комплекс на четыре тысячи квадратных метров, который с этого года уже будет загружен. У нас есть договоренности с некоторыми продакшнами о съемках как минимум двух сериалов на площадке этого павильонного комплекса до конца года", – сказал он.
По словам Першина, строительство центра "Юг. Кино" будет продолжаться, в планах – возвести уникальные для российской киноиндустрии объекты.
"Мощный центр кинопроизводства на юге России просто необходим. Мы, конечно, мечтаем о многом. Нам хотелось бы, чтобы здесь появился парк натурных съемок, бассейн в уровень моря, чего в нашей стране нет. Также будем развиваться в направлении кинокараванов, которые, надеюсь, будут курсировать по всему югу России", - уточнил руководитель арт-кластера.
Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ"
проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году фестиваль посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.
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