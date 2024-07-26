Рейтинг@Mail.ru
В Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240726/v-krymu-dostroili-pervuyu-ochered-krupneyshey-na-yuge-rossii-kinostudii-1139143610.html
В Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии
В Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии - РИА Новости Крым, 26.07.2024
В Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии
В рамках фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" состоится торжественное открытие первой очереди крупнейшего центра кинопроизводства на... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T16:09
2024-07-26T16:09
крым
судак
кино
крым кинематографический
кинематограф
искусство
культура
таврида.арт
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1a/1139145480_0:0:2517:1417_1920x0_80_0_0_ea76702cc3b40ed995dd67aee19fb9bf.jpg
СУДАК, 26 июн – РИА Новости Крым. В рамках фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" состоится торжественное открытие первой очереди крупнейшего центра кинопроизводства на юге России "Юг. Кино", на котором уже в этом году начнутся сьемки двух сериалов. Об этом журналистам сообщил руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин, передает корреспондент РИА Новости Крым."Сегодня мы будем участвовать в торжественной сдаче первой очереди объекта. Это павильонный комплекс на четыре тысячи квадратных метров, который с этого года уже будет загружен. У нас есть договоренности с некоторыми продакшнами о съемках как минимум двух сериалов на площадке этого павильонного комплекса до конца года", – сказал он.По словам Першина, строительство центра "Юг. Кино" будет продолжаться, в планах – возвести уникальные для российской киноиндустрии объекты."Мощный центр кинопроизводства на юге России просто необходим. Мы, конечно, мечтаем о многом. Нам хотелось бы, чтобы здесь появился парк натурных съемок, бассейн в уровень моря, чего в нашей стране нет. Также будем развиваться в направлении кинокараванов, которые, надеюсь, будут курсировать по всему югу России", - уточнил руководитель арт-кластера.Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году фестиваль посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Точка притяжения творческой молодежи: как строился арт-кластер "Таврида"В Крыму открылся фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ"Риф и Ассоль: в подводном парке под Судаком появились новые фигуры
крым
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1a/1139145480_140:0:2376:1677_1920x0_80_0_0_5ba80bf82c317e952a2948c9f77270f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, судак, кино, крым кинематографический, кинематограф, искусство , культура, таврида.арт, новости крыма, общество, арт-кластер "таврида"
В Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии

Съемки фильмов на новой киностудии в Крыму начнутся уже в этом году

16:09 26.07.2024
 
© РИА Новости КрымВ Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии
В Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СУДАК, 26 июн – РИА Новости Крым. В рамках фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" состоится торжественное открытие первой очереди крупнейшего центра кинопроизводства на юге России "Юг. Кино", на котором уже в этом году начнутся сьемки двух сериалов. Об этом журналистам сообщил руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Сегодня мы будем участвовать в торжественной сдаче первой очереди объекта. Это павильонный комплекс на четыре тысячи квадратных метров, который с этого года уже будет загружен. У нас есть договоренности с некоторыми продакшнами о съемках как минимум двух сериалов на площадке этого павильонного комплекса до конца года", – сказал он.
По словам Першина, строительство центра "Юг. Кино" будет продолжаться, в планах – возвести уникальные для российской киноиндустрии объекты.
"Мощный центр кинопроизводства на юге России просто необходим. Мы, конечно, мечтаем о многом. Нам хотелось бы, чтобы здесь появился парк натурных съемок, бассейн в уровень моря, чего в нашей стране нет. Также будем развиваться в направлении кинокараванов, которые, надеюсь, будут курсировать по всему югу России", - уточнил руководитель арт-кластера.
Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году фестиваль посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Точка притяжения творческой молодежи: как строился арт-кластер "Таврида"
В Крыму открылся фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ"
Риф и Ассоль: в подводном парке под Судаком появились новые фигуры
 
КрымСудакКиноКрым кинематографическийКинематографИскусствоКультураТаврида.АРТНовости КрымаОбществоАрт-кластер "Таврида"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:38Уничтожены почти 14 тысяч боевиков – итоги боев за неделю
16:26В память о герое: в Севастополе открыли мемориал в честь бойца СВО
16:17Силы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов
16:09В Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии
15:53Армия России уничтожила семь "Градов" и две пусковые установки Patriot
15:47Экономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставку
15:35Армия России нанесла 33 групповых удара по целям на Украине
15:31В плен за неделю сдались 63 солдата ВСУ
15:13Ситуация у Крымского моста – свежие данные по пробкам и времени ожидания
14:46Фокус арт-кластера "Таврида" направлен на новые регионы – руководство
14:39В Севастополе пройдет форум Всемирного русского народного собора
14:29Медпомощь участникам СВО будут оказывать в пяти медучреждениях Росгвардии
14:24Риф и Ассоль: в подводном парке под Судаком появились новые фигуры
14:04Экс-замминистра обороны России арестован по подозрению в коррупции
13:53Трое детей ранены при атаке ВСУ на село в Херсонской области
13:37Банк России повысил ключевую ставку
12:52Крым передал в МИД РФ материалы по водной и энергетической блокадам
12:47Раскол и паника – почему в офисе Зеленского снова не хотят переговоров
12:22Крымчанку будут судить за убийство новорожденного ребенка
12:14Выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым
Лента новостейМолния