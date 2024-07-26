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Риф и Ассоль: в подводном парке под Судаком появились новые фигуры - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Риф и Ассоль: в подводном парке под Судаком появились новые фигуры
Риф и Ассоль: в подводном парке под Судаком появились новые фигуры - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Риф и Ассоль: в подводном парке под Судаком появились новые фигуры
Подводный парк "Таврида.АРТ" под Судаком пополнился новыми объектами. Как сообщает пресс-служба арт-кластера, к установленным ранее тринадцати фигурам добавили... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T14:24
2024-07-26T14:24
арт-кластер "таврида"
таврида.арт
судак
крым
новости крыма
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Подводный парк "Таврида.АРТ" под Судаком пополнился новыми объектами. Как сообщает пресс-служба арт-кластера, к установленным ранее тринадцати фигурам добавили еще шесть.Автор инсталляции - Екатерина Куликова из Красноярска — участница арт-школы образовательного заезда 2023 года. "Риф" сделан из безопасного пластика и бетона. Еще три новых подводных арт-объекта - "Земля предков" авторства участника образовательной программы Академии Рима Шамсина и две мини-копии арт-объектов, которые украшают наземные просторы "Тавриды", - "Ассоль" и "Человек, смотрящий в море"."Постепенно подводная коллекция будет пополняться новыми фигурами, инсталляциями и композициями. Выполненные в различных стилях и техниках, все фигуры подводного арт-парка связаны одной идеей — показать национальную идентичность нашей страны, ее историю и достижения", - говорят в пресс-службе.Первые скульптуры на дне Черного моря под Судаком появились в 2023 году. Все они спроектированы молодыми архитекторами, художниками, скульпторами и дизайнерами со всей России. Сейчас в морской акватории установлены 19 арт-объектов. Все это можно увидеть бесплатно.26 июля в бухте Капсель под Судаком открылся VI фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ", собравший на своей площадке тысячи молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Фестиваль проходит на территории арт-парка "Таврида", где инсталляции гармонично сочетаются с неповторимым ландшафтом и природой Крыма. В этом году фестиваль посвящен многонациональности России.Читайте также на РИА Новости Крым:Филиал арт-кластера "Таврида" откроется в Херсонской областиФестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму: что ждет участниковМир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"
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4.7
96
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Риф и Ассоль: в подводном парке под Судаком появились новые фигуры

Подводный парк "Таврида" пополнился новыми арт-объектами

14:24 26.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Подводный парк "Таврида.АРТ" под Судаком пополнился новыми объектами. Как сообщает пресс-служба арт-кластера, к установленным ранее тринадцати фигурам добавили еще шесть.
"Одной из новых скульптур экспозиции подводного арт-парка стал арт-объект "Риф" в трех версиях. Скульптура олицетворяет множество разнообразных живых существ, которые обитают в водах Черного моря и нуждаются в собственном доме", - рассказывают в пресс-службе.
Автор инсталляции - Екатерина Куликова из Красноярска — участница арт-школы образовательного заезда 2023 года. "Риф" сделан из безопасного пластика и бетона. Еще три новых подводных арт-объекта - "Земля предков" авторства участника образовательной программы Академии Рима Шамсина и две мини-копии арт-объектов, которые украшают наземные просторы "Тавриды", - "Ассоль" и "Человек, смотрящий в море".
"Постепенно подводная коллекция будет пополняться новыми фигурами, инсталляциями и композициями. Выполненные в различных стилях и техниках, все фигуры подводного арт-парка связаны одной идеей — показать национальную идентичность нашей страны, ее историю и достижения", - говорят в пресс-службе.
Первые скульптуры на дне Черного моря под Судаком появились в 2023 году. Все они спроектированы молодыми архитекторами, художниками, скульпторами и дизайнерами со всей России. Сейчас в морской акватории установлены 19 арт-объектов. Все это можно увидеть бесплатно.
26 июля в бухте Капсель под Судаком открылся VI фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ", собравший на своей площадке тысячи молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Фестиваль проходит на территории арт-парка "Таврида", где инсталляции гармонично сочетаются с неповторимым ландшафтом и природой Крыма. В этом году фестиваль посвящен многонациональности России.
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