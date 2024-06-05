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Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму: что ждет участников

Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму: что ждет участников - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму: что ждет участников

Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет на площадке арт-кластера "Таврида" на мысе Меганом под Судаком с 26 по 28 июля. Каковы условия для его участникв и гостей,... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T19:10

2024-06-05T19:10

2024-06-05T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет на площадке арт-кластера "Таврида" на мысе Меганом под Судаком с 26 по 28 июля. Каковы условия для его участникв и гостей, рассказали организаторы.В Год семьи фестиваль будет ориентирован на поддержку семейных ценностей и на представление России как одной большой и дружной семьи, где люди различных национальностей и культурных традиций живут в одной стране и вместе развивают искусство.Посетить фестиваль смогут и дети от 10 лет в сопровождении родителей. Также с этого года участие в фестивале "Таврида.АРТ" доступно в трех категориях.Одна из категорий – "Профи". Она объединяет молодых профессионалов творческих индустрий. Возраст участников – от 18 до 35 лет (для арт-квартала "Родные и любимые" – от 14 лет и старше). У них будет возможность проживать в тематических арт-кварталах на территории "Таврида.АРТ".Кроме того, жители и гости Республики Крым и Севастополя смогут принять участие в двух других форматах: "Любитель" и "Друг".Во время фестиваля будет проходить выставка-ярмарка "Арт.Молодость". На ней представят работы, в которых соединились национальные мотивы, инновационные технологии и смелые идеи. Также запланировано музыкальное шоу-признание "Народный артист". Посвящено оно будет творчеству композитора Александры Пахмутовой."В 2024 году продолжит свою работу "АРТ-ЭКСПО", который станет симбиозом гастропространства региональных кухонь, выставочного пространства и фирменной программы экспонентов из разных регионов", – добавляют организаторы.По случаю 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина пройдет арт-шествие в народных костюмах по мотивам сказок великого русского поэта.Читайте также на РИА Новости Крым:Филиал арт-кластера "Таврида" откроется в Херсонской областиТочка притяжения творческой молодежи: как строился арт-кластер "Таврида"Мир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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