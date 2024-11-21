https://crimea.ria.ru/20241121/silnye-livni-i-shtormovoy-veter-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1142008743.html

Сильные ливни и штормовой ветер: погода в Крыму в четверг

Сильные ливни и штормовой ветер: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Сильные ливни и штормовой ветер: погода в Крыму в четверг

В четверг полуостров накроет атмосферный холодный фронт. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T00:01

2024-11-21T00:01

2024-11-21T00:01

крымский гидрометцентр

погода

погода в крыму

крымская погода

севастополь

симферополь

ялта

феодосия

евпатория

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В четверг полуостров накроет атмосферный холодный фронт. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем дождь. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18.В Севастополе поблачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер южный 15-20 м/с, утром, днем 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +16…+18 с понижением к вечеру до +11…+13.Дожди ожидаются днем в Ялте, Алуште и Евпатории. Самые сильные осадки спрогнозированы в Алуште. Ночью в Евпатории, Судаке, Алуште, Ялте и Феодосии сухо и до +13. Днем воздух прогреется до 18 градусов.Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Днем и до конца суток 21 ноября, в течение 23 ноября и ночью 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 25-30 м/с. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов, высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

симферополь

ялта

феодосия

евпатория

судак

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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