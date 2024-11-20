https://crimea.ria.ru/20241120/zapad-gotovit-napadenie-na-belorussiyu---smi-1142014428.html

Запад готовит нападение на Белоруссию - СМИ

Запад готовит нападение на Белоруссию - СМИ - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Запад готовит нападение на Белоруссию - СМИ

Оппозиция Белоруссии под кураторством Запада планирует напасть на четыре территории на юго-западе страны. Об этом сообщает белорусский государственный канал... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T22:33

2024-11-20T22:33

2024-11-20T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Оппозиция Белоруссии под кураторством Запада планирует напасть на четыре территории на юго-западе страны. Об этом сообщает белорусский государственный канал ОНТ, по его данным, привлекать собирались вооруженные группы из Польши, Литвы и Украины."Активная фаза - по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК ("Белорусский добровольческий корпус", участвующий в конфликте на Украине на стороне ВСУ - ред.), других формирований и "хоругви" из Польши и Литвы", - цитирует сообщение РИА Новости.Сообщается, что для захвата уже определены четыре территории, на стыке границ Беларуси, Польши и Украины - это Кобринский район и направление Полесья. По западному плану первыми должны напасть вооруженные формирования местных националистов, затем иностранные наемники и силы НАТО.Александр Лукашенко ранее заявлял, что нападение стран НАТО на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. По его словам, нарушение границы будет веской причиной для применения ядерного оружия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это будет крах": Лукашенко назвал последствия вторжения ВСУ в БелоруссиюПольша и Литва готовят провокации против Белоруссии – ЛукашенкоЗападу нужно вынудить Россию применить ядерное оружие – Лукашенко

белоруссия

литва

польша

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белоруссия, безопасность, нато, коллективный запад, литва, польша, украина