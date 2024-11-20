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Запад готовит нападение на Белоруссию - СМИ - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Запад готовит нападение на Белоруссию - СМИ
Запад готовит нападение на Белоруссию - СМИ - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Запад готовит нападение на Белоруссию - СМИ
Оппозиция Белоруссии под кураторством Запада планирует напасть на четыре территории на юго-западе страны. Об этом сообщает белорусский государственный канал... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T22:33
2024-11-20T22:33
новости
белоруссия
безопасность
нато
коллективный запад
литва
польша
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Оппозиция Белоруссии под кураторством Запада планирует напасть на четыре территории на юго-западе страны. Об этом сообщает белорусский государственный канал ОНТ, по его данным, привлекать собирались вооруженные группы из Польши, Литвы и Украины."Активная фаза - по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК ("Белорусский добровольческий корпус", участвующий в конфликте на Украине на стороне ВСУ - ред.), других формирований и "хоругви" из Польши и Литвы", - цитирует сообщение РИА Новости.Сообщается, что для захвата уже определены четыре территории, на стыке границ Беларуси, Польши и Украины - это Кобринский район и направление Полесья. По западному плану первыми должны напасть вооруженные формирования местных националистов, затем иностранные наемники и силы НАТО.Александр Лукашенко ранее заявлял, что нападение стран НАТО на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. По его словам, нарушение границы будет веской причиной для применения ядерного оружия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это будет крах": Лукашенко назвал последствия вторжения ВСУ в БелоруссиюПольша и Литва готовят провокации против Белоруссии – ЛукашенкоЗападу нужно вынудить Россию применить ядерное оружие – Лукашенко
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РИА Новости Крым
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новости, белоруссия, безопасность, нато, коллективный запад, литва, польша, украина
Запад готовит нападение на Белоруссию - СМИ

Запад готовит оппозицию, националистов и наемников к нападению на Белоруссию - СМИ

22:33 20.11.2024
 
© Минобороны Республики Беларусь. Олег НекалоВ Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
В Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
© Минобороны Республики Беларусь. Олег Некало
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Оппозиция Белоруссии под кураторством Запада планирует напасть на четыре территории на юго-западе страны. Об этом сообщает белорусский государственный канал ОНТ, по его данным, привлекать собирались вооруженные группы из Польши, Литвы и Украины.
"Активная фаза - по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК ("Белорусский добровольческий корпус", участвующий в конфликте на Украине на стороне ВСУ - ред.), других формирований и "хоругви" из Польши и Литвы", - цитирует сообщение РИА Новости.
Сообщается, что для захвата уже определены четыре территории, на стыке границ Беларуси, Польши и Украины - это Кобринский район и направление Полесья. По западному плану первыми должны напасть вооруженные формирования местных националистов, затем иностранные наемники и силы НАТО.
Александр Лукашенко ранее заявлял, что нападение стран НАТО на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. По его словам, нарушение границы будет веской причиной для применения ядерного оружия.
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