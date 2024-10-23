https://crimea.ria.ru/20241023/zapadu-nuzhno-vynudit-rossiyu-primenit-yadernoe-oruzhie--lukashenko-1141301984.html

Западу нужно вынудить Россию применить ядерное оружие – Лукашенко

Западу нужно вынудить Россию применить ядерное оружие – Лукашенко - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Западу нужно вынудить Россию применить ядерное оружие – Лукашенко

Коллективный Запад хочет, чтобы Россия нанесла удар ядерным оружием по Украине, потому что "других вариантов у них уже нет". Об этом заявил президент Белоруссии РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T20:37

2024-10-23T20:37

2024-10-23T20:40

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

ядерное оружие

коллективный запад

украина

безопасность

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/02/1138538499_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_339c101d04b77c1d1d560027b9669dde.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Коллективный Запад хочет, чтобы Россия нанесла удар ядерным оружием по Украине, потому что "других вариантов у них уже нет". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Белорусский лидер отметил, что президент России Владимир Путин разгадал этот замысел. "Если они (Запад - ред.) захотят ввести туда войска НАТО, это другая война. Тогда военные России могут достать самое опасное оружие со своих складов", - предположил президент Белоруссии.Ранее министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине и стремление нанести России максимальный ущерб грозит столкновением ядерных держав, эти угрозы нельзя игнорировать.25 сентября президент России Владимир Путин, выступая на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию, предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям.В частности, российский лидер заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету страны.Спустя четыре дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что корректировки российской ядерной политики подготовлены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инстинкт самосохранения: отправит ли НАТО своих военных на помощь КиевуРоссия не допустит создания ядерного оружия на Украине – ПутинЯдерное оружие на Украине - чем должна ответить Россия

белоруссия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, ядерное оружие, коллективный запад, украина, безопасность, новости сво, новости