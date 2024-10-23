Западу нужно вынудить Россию применить ядерное оружие – Лукашенко
Лукашенко: Западу нужна эскалация на Украине с применением ядерного оружия
20:37 23.10.2024 (обновлено: 20:40 23.10.2024)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Коллективный Запад хочет, чтобы Россия нанесла удар ядерным оружием по Украине, потому что "других вариантов у них уже нет". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Украинцам крайне хотелось, чтобы Россия ударила ядерным оружием. Украинские власти хотели бы, чтобы Россия нанесла удар по Украине ядерным оружием. Им нужна эскалация, Западу, англосаксам, им нужно это, потому что других вариантов уже нет", - сказал Лукашенко в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Белорусский лидер отметил, что президент России Владимир Путин разгадал этот замысел.
"Если они (Запад - ред.) захотят ввести туда войска НАТО, это другая война. Тогда военные России могут достать самое опасное оружие со своих складов", - предположил президент Белоруссии.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине и стремление нанести России максимальный ущерб грозит столкновением ядерных держав, эти угрозы нельзя игнорировать.
25 сентября президент России Владимир Путин, выступая на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию, предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям.
В частности, российский лидер заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету страны.
Спустя четыре дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что корректировки российской ядерной политики подготовлены.
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