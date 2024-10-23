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Белоусов заявил об угрозе ядерного столкновения России и стран НАТО
Белоусов заявил об угрозе ядерного столкновения России и стран НАТО - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Белоусов заявил об угрозе ядерного столкновения России и стран НАТО
Рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине и стремление нанести России максимальный ущерб грозит столкновением ядерных держав, эти угрозы нельзя... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T12:20
2024-10-23T12:20
2024-10-23T12:20
андрей белоусов
министерство обороны рф
россия
нато
белоруссия
коллективный запад
ядерное оружие
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине и стремление нанести России максимальный ущерб грозит столкновением ядерных держав, эти угрозы нельзя игнорировать. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России в Минске.Он отметил, что Москва и Минск продолжают активно укреплять военное сотрудничество. Это особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада и враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства.В частности, указал Белоусов, в текущем году натовцы провели серию крупнейших со времен холодной войны учений, на которых отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта с Россией и ее союзниками. Кроме того, увеличивается численность коалиционных сил альянса, повышается учебно-боевая и разведывательная деятельность.Он добавил, что в настоящее время завершается подготовка Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях военной безопасности и новой Концепции безопасности Союзного государства.25 сентября президент России Владимир Путин, выступая на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию, предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям.В частности, российский лидер заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету страны.Спустя четыре дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что корректировки российской ядерной политики подготовлены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инстинкт самосохранения: отправит ли НАТО своих военных на помощь КиевуЯдерное оружие на Украине - чем должна ответить РоссияРоссия не допустит создания ядерного оружия на Украине – Путин
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андрей белоусов, министерство обороны рф, россия, нато, белоруссия, коллективный запад, ядерное оружие, безопасность, новости
Белоусов заявил об угрозе ядерного столкновения России и стран НАТО
Стремление Запада нанести максимальный ущерб РФ грозит ядерным столкновением – Белоусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине и стремление нанести России максимальный ущерб грозит столкновением ядерных держав, эти угрозы нельзя игнорировать. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России в Минске.
"Рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине создает глобальные риски. Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. Мы не можем не реагировать на эти угрозы", - сказал Белоусов.
Он отметил, что Москва и Минск продолжают активно укреплять военное сотрудничество. Это особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада и враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства.
В частности, указал Белоусов, в текущем году натовцы провели серию крупнейших со времен холодной войны учений, на которых отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта с Россией и ее союзниками. Кроме того, увеличивается численность коалиционных сил альянса, повышается учебно-боевая и разведывательная деятельность.
"Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания и адаптации ее к новым реалиям. В том числе предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства", - подчеркнул министр обороны РФ.
Он добавил, что в настоящее время завершается подготовка Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях военной безопасности и новой Концепции безопасности Союзного государства.
25 сентября президент России Владимир Путин, выступая на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию, предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России
, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям.
В частности, российский лидер заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии
, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету страны.
Спустя четыре дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что корректировки российской ядерной политики подготовлены
.
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