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Инстинкт самосохранения: отправит ли НАТО своих военных на помощь Киеву - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Инстинкт самосохранения: отправит ли НАТО своих военных на помощь Киеву
Инстинкт самосохранения: отправит ли НАТО своих военных на помощь Киеву - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Инстинкт самосохранения: отправит ли НАТО своих военных на помощь Киеву
Судя по реакции Запада на так называемый "план победы" Владимира Зеленского, киевскому режиму вряд ли стоит рассчитывать на отправку натовских военных для... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T20:52
2024-10-18T20:52
эксклюзивы риа новости крым
алексей мухин
мнения
владимир зеленский
всу (вооруженные силы украины)
нато
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Судя по реакции Запада на так называемый "план победы" Владимира Зеленского, киевскому режиму вряд ли стоит рассчитывать на отправку натовских военных для пополнения рядов ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра политической информации Алексей Мухин.Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте 17 октября призвал страны НАТО готовить бригады своих военных для замены украинских боевиков в зоне СВО."Согласится ли НАТО на такой шаг, я не знаю, у них там своя логика действий, хотя, судя по реакции на так называемый "план победы" Зеленского, скорее нет, чем да. Но наглости Зеленскому, конечно, не занимать", - сказал Мухин.Политолог напомнил, что еще предшественник Зеленского Петр Порошенко после государственного переворота в 2014 году, назвал Украину "страной, которая защищает Европу", и уже тогда призывал к размещению на территории страны подразделений стран-членов НАТО. Это противоречит конституции Украины, которая запрещает размещение на территории страны иностранных военных контингентов.Мухин констатировал, что на Украине сейчас фактически нет законной власти, и любой документ межгосударственного уровня, подписываемый украинской стороной, по сути, не имеет юридической силы. В этой ситуации удивительно, почему западные страны продолжают выделять Украине помощь, прежде всего финансовую, потому что нынешний режим отдавать долги не будет, добавил политолог."Подначивает ли Зеленского кто-либо озвучивать призывы ввести войска НАТО? Думаю, это его инициатива. Потому что инициатива имеет двойное дно, это фактически означает, что НАТО вступает в вооруженный конфликт с Россией, со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде масштабирования конфликта до ядерного. Надеюсь, у них сработает инстинкт самосохранения", - заключил аналитик.Глава Киевского режима Зеленский в среду представил в Верховной Раде Украины так называемый "план победы". В частности, он содержит пункты о приглашении Украины в НАТО еще до окончания войны, снятии ограничений Запада на удары по территории России и другие тезисы. Особенный акцент сделан на "стратегических ресурсах" на триллионы долларов, которые находятся "в недрах Украины": Киев предлагает Западу "совместно охранять и совместно использовать экономический потенциал" урана, титана, лития и графита.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что обеспечило провал "плана победы" Зеленского – мнение Ядерное оружие на Украине - чем должна ответить Россия
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алексей мухин, мнения, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), нато, новости, украина
Инстинкт самосохранения: отправит ли НАТО своих военных на помощь Киеву

Зеленскому вряд ли стоит рассчитывать на отправку военных НАТО на Украину – политолог

20:52 18.10.2024
 
© AP Photo Mindaugas KulbisСолдаты НАТО
Солдаты НАТО - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo Mindaugas Kulbis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Судя по реакции Запада на так называемый "план победы" Владимира Зеленского, киевскому режиму вряд ли стоит рассчитывать на отправку натовских военных для пополнения рядов ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте 17 октября призвал страны НАТО готовить бригады своих военных для замены украинских боевиков в зоне СВО.
"Согласится ли НАТО на такой шаг, я не знаю, у них там своя логика действий, хотя, судя по реакции на так называемый "план победы" Зеленского, скорее нет, чем да. Но наглости Зеленскому, конечно, не занимать", - сказал Мухин.
Политолог напомнил, что еще предшественник Зеленского Петр Порошенко после государственного переворота в 2014 году, назвал Украину "страной, которая защищает Европу", и уже тогда призывал к размещению на территории страны подразделений стран-членов НАТО. Это противоречит конституции Украины, которая запрещает размещение на территории страны иностранных военных контингентов.
"Зеленский тоже нарушает конституцию, но что с него взять? Он нелегитимный, поэтому, Североатлантическому альянсу надо сто раз подумать, прежде чем вообще воспринимать слова человека, который не только утратил легитимность, но и позволил утратить легитимность Верховной раде", – убежден эксперт.
Мухин констатировал, что на Украине сейчас фактически нет законной власти, и любой документ межгосударственного уровня, подписываемый украинской стороной, по сути, не имеет юридической силы. В этой ситуации удивительно, почему западные страны продолжают выделять Украине помощь, прежде всего финансовую, потому что нынешний режим отдавать долги не будет, добавил политолог.
"Подначивает ли Зеленского кто-либо озвучивать призывы ввести войска НАТО? Думаю, это его инициатива. Потому что инициатива имеет двойное дно, это фактически означает, что НАТО вступает в вооруженный конфликт с Россией, со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде масштабирования конфликта до ядерного. Надеюсь, у них сработает инстинкт самосохранения", - заключил аналитик.
Глава Киевского режима Зеленский в среду представил в Верховной Раде Украины так называемый "план победы". В частности, он содержит пункты о приглашении Украины в НАТО еще до окончания войны, снятии ограничений Запада на удары по территории России и другие тезисы. Особенный акцент сделан на "стратегических ресурсах" на триллионы долларов, которые находятся "в недрах Украины": Киев предлагает Западу "совместно охранять и совместно использовать экономический потенциал" урана, титана, лития и графита.
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