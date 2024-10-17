https://crimea.ria.ru/20241017/chto-obespechilo-proval-plana-pobedy-zelenskogo--mnenie-1141159152.html

Что обеспечило провал "плана победы" Зеленского – мнение

Что обеспечило провал "плана победы" Зеленского – мнение - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Что обеспечило провал "плана победы" Зеленского – мнение

"План победы" Владимира Зеленского, в котором он в очередной раз требовал от НАТО разрешения на удары вглубь России для ее принуждения к миру, "провалила"... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T19:03

2024-10-17T19:03

2024-10-17T19:03

радио "спутник в крыму"

владимир зеленский

мнения

александр гусев

украина

нато

безопасность

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. "План победы" Владимира Зеленского, в котором он в очередной раз требовал от НАТО разрешения на удары вглубь России для ее принуждения к миру, "провалила" курская авантюра ВСУ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский, презентуя "план победы" Украины в Верховной раде, заявил, что снятие ограничений на удары оружием НАТО вглубь РФ станет переносом боевых действий на территорию России, и это заставит российский народ иначе посмотреть на конфликт, восстав против власти. Таким образом он видит "принуждение России к миру"."Зеленский на самом деле человек неадекватный, и это нужно учитывать", – заметил Гусев."Вторая важная составляющая заключатся в том, что он не представляет собой какой-то серьезной политической фигуры и подвержен влиянию Запада. Особенно тех политиков, которые настроены очень русофобски и до сих пор верят, что перенос боевых действий на территорию России как-то всколыхнет народ и заставит пойти против существующей власти", – прокомментировал он.По мнению Гусева, этого не было и не будет, что уже доказала курская авантюра ВСУ.Он считает, что подобные тезисы рождаются потому, что западные кураторы Киева подбрасывают ему свои лекала, "которые переносят на нашу российскую действительность, полагая что мы такие же, как они"."Но нет, мы совершенно разные. Мы живем по другим принципам, у нас другая ментальность, другое отношение к жизни, к тем событиям, которые происходят в мире. У нас своя русская, российская цивилизация. И на Западе есть люди, которые это отлично понимают", – заключил эксперт.Именно потому сегодня в НАТО не готовы поддержать "план победы" Зеленского с его неадекватными предложениями, считает Гусев.Он также высказал мнение, что план, который был секретным, а стал публичным, означает, что "скорее всего, Зеленский пошел на какой-то компромисс" с западными донорами Украины.Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал мнения о том, что Америку толкает на войну с Россией "глубинное государство США". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из любви к театру: почему "План победы" Зеленского – фикция МИД России: "План победы" Зеленского - это план беды для Украины

https://crimea.ria.ru/20241014/posledniy-shans-zelenskogo-kogda-mogut-proyti-vybory-prezidenta-ukrainy-1141066869.html

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владимир зеленский, мнения, александр гусев, украина, нато, безопасность, россия, общество