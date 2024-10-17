Рейтинг@Mail.ru
Что обеспечило провал "плана победы" Зеленского – мнение - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241017/chto-obespechilo-proval-plana-pobedy-zelenskogo--mnenie-1141159152.html
Что обеспечило провал "плана победы" Зеленского – мнение
Что обеспечило провал "плана победы" Зеленского – мнение - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Что обеспечило провал "плана победы" Зеленского – мнение
"План победы" Владимира Зеленского, в котором он в очередной раз требовал от НАТО разрешения на удары вглубь России для ее принуждения к миру, "провалила"... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T19:03
2024-10-17T19:03
радио "спутник в крыму"
владимир зеленский
мнения
александр гусев
украина
нато
безопасность
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/11/1141164088_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_309731e2501824390301886500bae1b9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. "План победы" Владимира Зеленского, в котором он в очередной раз требовал от НАТО разрешения на удары вглубь России для ее принуждения к миру, "провалила" курская авантюра ВСУ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский, презентуя "план победы" Украины в Верховной раде, заявил, что снятие ограничений на удары оружием НАТО вглубь РФ станет переносом боевых действий на территорию России, и это заставит российский народ иначе посмотреть на конфликт, восстав против власти. Таким образом он видит "принуждение России к миру"."Зеленский на самом деле человек неадекватный, и это нужно учитывать", – заметил Гусев."Вторая важная составляющая заключатся в том, что он не представляет собой какой-то серьезной политической фигуры и подвержен влиянию Запада. Особенно тех политиков, которые настроены очень русофобски и до сих пор верят, что перенос боевых действий на территорию России как-то всколыхнет народ и заставит пойти против существующей власти", – прокомментировал он.По мнению Гусева, этого не было и не будет, что уже доказала курская авантюра ВСУ.Он считает, что подобные тезисы рождаются потому, что западные кураторы Киева подбрасывают ему свои лекала, "которые переносят на нашу российскую действительность, полагая что мы такие же, как они"."Но нет, мы совершенно разные. Мы живем по другим принципам, у нас другая ментальность, другое отношение к жизни, к тем событиям, которые происходят в мире. У нас своя русская, российская цивилизация. И на Западе есть люди, которые это отлично понимают", – заключил эксперт.Именно потому сегодня в НАТО не готовы поддержать "план победы" Зеленского с его неадекватными предложениями, считает Гусев.Он также высказал мнение, что план, который был секретным, а стал публичным, означает, что "скорее всего, Зеленский пошел на какой-то компромисс" с западными донорами Украины.Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал мнения о том, что Америку толкает на войну с Россией "глубинное государство США". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из любви к театру: почему "План победы" Зеленского – фикция МИД России: "План победы" Зеленского - это план беды для Украины
https://crimea.ria.ru/20241014/posledniy-shans-zelenskogo-kogda-mogut-proyti-vybory-prezidenta-ukrainy-1141066869.html
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/11/1141164088_76:0:987:683_1920x0_80_0_0_2f2b4377f86d21e18441fefb0728edd6.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, мнения, александр гусев, украина, нато, безопасность, россия, общество
Что обеспечило провал "плана победы" Зеленского – мнение

"План победы" Зеленского провалила курская авантюра ВСУ – политолог Гусев

19:03 17.10.2024
 
© AP Photo Omar HavanaВладимир Зеленский время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo Omar Havana
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. "План победы" Владимира Зеленского, в котором он в очередной раз требовал от НАТО разрешения на удары вглубь России для ее принуждения к миру, "провалила" курская авантюра ВСУ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский, презентуя "план победы" Украины в Верховной раде, заявил, что снятие ограничений на удары оружием НАТО вглубь РФ станет переносом боевых действий на территорию России, и это заставит российский народ иначе посмотреть на конфликт, восстав против власти. Таким образом он видит "принуждение России к миру".
"Зеленский на самом деле человек неадекватный, и это нужно учитывать", – заметил Гусев.
"Вторая важная составляющая заключатся в том, что он не представляет собой какой-то серьезной политической фигуры и подвержен влиянию Запада. Особенно тех политиков, которые настроены очень русофобски и до сих пор верят, что перенос боевых действий на территорию России как-то всколыхнет народ и заставит пойти против существующей власти", – прокомментировал он.
По мнению Гусева, этого не было и не будет, что уже доказала курская авантюра ВСУ.
"Куряне показали всему миру, а не только нашей стране, свою сплоченность. Более того, проголосовали во время боевых действий за исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова, даже провели голосование раньше срока. Большинство курян пришли и выразили одобрение фактически курсу российского президента. О чем тут можно говорить? От Калининграда до Дальнего Востока народ российский един", – сказал Гусев.
Он считает, что подобные тезисы рождаются потому, что западные кураторы Киева подбрасывают ему свои лекала, "которые переносят на нашу российскую действительность, полагая что мы такие же, как они".
"Но нет, мы совершенно разные. Мы живем по другим принципам, у нас другая ментальность, другое отношение к жизни, к тем событиям, которые происходят в мире. У нас своя русская, российская цивилизация. И на Западе есть люди, которые это отлично понимают", – заключил эксперт.
Именно потому сегодня в НАТО не готовы поддержать "план победы" Зеленского с его неадекватными предложениями, считает Гусев.
Он также высказал мнение, что план, который был секретным, а стал публичным, означает, что "скорее всего, Зеленский пошел на какой-то компромисс" с западными донорами Украины.
Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал мнения о том, что Америку толкает на войну с Россией "глубинное государство США".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из любви к театру: почему "План победы" Зеленского – фикция
МИД России: "План победы" Зеленского - это план беды для Украины
Владимир Зеленский
14 октября, 12:29
Последний шанс Зеленского: когда могут пройти выборы президента Украины
 
Радио "Спутник в Крыму"Владимир ЗеленскийМненияАлександр ГусевУкраинаНАТОБезопасностьРоссияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:03Что обеспечило провал "плана победы" Зеленского – мнение
18:53Крымский мост закрыли для движения в третий раз
18:46Новая атака ВСУ на Орловскую область: сбиты еще пять беспилотников
18:41Регулярно занимаются спортом 57 процентов россиян
18:31Отечественным виноделам нужно создать условия для роста – Дмитрий Киселев
18:27Высокий спрос: на новогодние праздники в Крым пустят дополнительный поезд
18:14В России ежегодно будут строить не менее 350 спортивных объектов – Путин
18:04Ситуация на Крымском мосту после открытия движения
17:42Крымский мост открыт для движения
17:38В Керчи простились с двумя героями СВО
17:26В Бахчисарае назначили главу администрации
17:17Помидоры и дыни из Казахстана запретили ввозить в Россию
17:03В Севастополе остановили морской транспорт
17:01В заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпинги
16:51Крымский мост перекрыт второй раз за день
16:27Зеленский рассказал Трампу о двух средствах для победы Украины
16:19Дрон ВСУ атаковал коммунальщиков в Горловке – один погиб и ранены трое
16:11Движение по Крымскому мосту возобновлено
15:58Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:47Спрос на аренду жилья в столице Крыма вырос на 45%
Лента новостейМолния