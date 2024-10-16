https://crimea.ria.ru/20241016/mid-rossii-plan-pobedy-zelenskogo---eto-plan-bedy-dlya-ukrainy-1141132621.html

МИД России: "План победы" Зеленского - это план беды для Украины

МИД России: "План победы" Зеленского - это план беды для Украины - РИА Новости Крым, 16.10.2024

МИД России: "План победы" Зеленского - это план беды для Украины

Так называемый "план победы" Зеленского приведет к открытому противостоянию блока НАТО с Россией и станет настоящей бедой для Украины. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T17:08

2024-10-16T17:08

2024-10-16T17:08

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Так называемый "план победы" Зеленского приведет к открытому противостоянию блока НАТО с Россией и станет настоящей бедой для Украины. Об этом заявила официальный спикер российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.Ранее Владимир Зеленский провел презентацию своей стратегии в Верховной Раде Украины. Она состоит из пяти пунктов, включая вступление Украины в НАТО еще до завершения конфликта.По ее словам, все это доказывает, что Зеленский ненавидит свой народ. Перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс Захарова оценила скептически."Я просто могу сказать Зеленскому, если он не в курсе, что партнеры киевского режима уже продемонстрировали, как видят Украину в архитектуре безопасности: в гробу они видят Украину и украинских граждан", - пояснила она.Своим "планом победы" Зеленский подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией и настаивает на разрешении бить дальнобойным оружием по российской территории, заявила Захарова.Спикер МИДа назвала этот план Зеленского "планом Я", поскольку "по количеству созданных планов он перебрал уже все буквы в алфавите и дошел до последней". Эта стратегия обречена на провал, "потому что победит другой план, что бы ни говорили украинские нацисты и их сторонники", убеждена она.Реальных возможностей у Киева и его союзников переломить ситуацию на поле боя нет – такое мнение РИА Новости Крым эксперт Института нового общества Владимир Киреев. По его мнению, вступать напрямую в конфликт с Россией страны Североатлантического альянса не хотят и не готовы, поэтому в последнее время участились информационные сигналы о готовности Запада к сепаратным переговорам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" ЗеленскогоПрощай, оружие: Германия отказалась поставлять Украине вооружениеДля режима Зеленского наступает "мертвый сезон"

https://crimea.ria.ru/20241016/zelenskiy-v-rade-prezentoval-plan-pobedy-ukrainy--osnovnye-punkty-1141126614.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, владимир зеленский, украина, новости, политика