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МИД России: "План победы" Зеленского - это план беды для Украины - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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МИД России: "План победы" Зеленского - это план беды для Украины
МИД России: "План победы" Зеленского - это план беды для Украины - РИА Новости Крым, 16.10.2024
МИД России: "План победы" Зеленского - это план беды для Украины
Так называемый "план победы" Зеленского приведет к открытому противостоянию блока НАТО с Россией и станет настоящей бедой для Украины. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T17:08
2024-10-16T17:08
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
владимир зеленский
украина
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Так называемый "план победы" Зеленского приведет к открытому противостоянию блока НАТО с Россией и станет настоящей бедой для Украины. Об этом заявила официальный спикер российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.Ранее Владимир Зеленский провел презентацию своей стратегии в Верховной Раде Украины. Она состоит из пяти пунктов, включая вступление Украины в НАТО еще до завершения конфликта.По ее словам, все это доказывает, что Зеленский ненавидит свой народ. Перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс Захарова оценила скептически."Я просто могу сказать Зеленскому, если он не в курсе, что партнеры киевского режима уже продемонстрировали, как видят Украину в архитектуре безопасности: в гробу они видят Украину и украинских граждан", - пояснила она.Своим "планом победы" Зеленский подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией и настаивает на разрешении бить дальнобойным оружием по российской территории, заявила Захарова.Спикер МИДа назвала этот план Зеленского "планом Я", поскольку "по количеству созданных планов он перебрал уже все буквы в алфавите и дошел до последней". Эта стратегия обречена на провал, "потому что победит другой план, что бы ни говорили украинские нацисты и их сторонники", убеждена она.Реальных возможностей у Киева и его союзников переломить ситуацию на поле боя нет – такое мнение РИА Новости Крым эксперт Института нового общества Владимир Киреев. По его мнению, вступать напрямую в конфликт с Россией страны Североатлантического альянса не хотят и не готовы, поэтому в последнее время участились информационные сигналы о готовности Запада к сепаратным переговорам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" ЗеленскогоПрощай, оружие: Германия отказалась поставлять Украине вооружениеДля режима Зеленского наступает "мертвый сезон"
https://crimea.ria.ru/20241016/zelenskiy-v-rade-prezentoval-plan-pobedy-ukrainy--osnovnye-punkty-1141126614.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, владимир зеленский, украина, новости, политика
МИД России: "План победы" Зеленского - это план беды для Украины

Реализация "Плана победы" Зеленского приведет к прямому конфликту НАТО с Россией - МИД РФ

17:08 16.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Так называемый "план победы" Зеленского приведет к открытому противостоянию блока НАТО с Россией и станет настоящей бедой для Украины. Об этом заявила официальный спикер российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.
Ранее Владимир Зеленский провел презентацию своей стратегии в Верховной Раде Украины. Она состоит из пяти пунктов, включая вступление Украины в НАТО еще до завершения конфликта.
"Это не "план победы" Зеленского, это "план беды" Украины и украинского народа. Все это нацелено на очередное выколачивание денег и на презентации своих террористических возможностей", - заключила Захарова.
По ее словам, все это доказывает, что Зеленский ненавидит свой народ. Перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс Захарова оценила скептически.
"Я просто могу сказать Зеленскому, если он не в курсе, что партнеры киевского режима уже продемонстрировали, как видят Украину в архитектуре безопасности: в гробу они видят Украину и украинских граждан", - пояснила она.
Своим "планом победы" Зеленский подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией и настаивает на разрешении бить дальнобойным оружием по российской территории, заявила Захарова.

"Укрепления украинской обороны Зеленский собирается достичь, как он сказал, точечными операциями в определенных местах... Каким образом он хочет этого достичь? Это вообще смешно говорить: через нанесение ущерба российской авиации вместе с партнерами. То есть он подталкивает натовцев к прямому конфликту с нашей страной", - сказала Захарова.

Спикер МИДа назвала этот план Зеленского "планом Я", поскольку "по количеству созданных планов он перебрал уже все буквы в алфавите и дошел до последней". Эта стратегия обречена на провал, "потому что победит другой план, что бы ни говорили украинские нацисты и их сторонники", убеждена она.
"В переводе на английский эта самая последняя буква звучит как план "Z" (последняя буква алфавита в английском языке - ред.). Вот этот план точно сработает, в отличие от всех планов Зеленского", - сказала Захарова на брифинге.
Реальных возможностей у Киева и его союзников переломить ситуацию на поле боя нет – такое мнение РИА Новости Крым эксперт Института нового общества Владимир Киреев. По его мнению, вступать напрямую в конфликт с Россией страны Североатлантического альянса не хотят и не готовы, поэтому в последнее время участились информационные сигналы о готовности Запада к сепаратным переговорам.
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Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
14:20
Зеленский в Раде презентовал "план победы" Украины – основные пункты
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваВладимир ЗеленскийУкраинаНовостиПолитика
 
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