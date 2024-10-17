https://crimea.ria.ru/20241017/zelenskiy-potreboval-gotovit-brigady-nato-na-smenu-ukrainskim-voyskam-1141173913.html
Зеленский потребовал готовить бригады НАТО на смену украинским войскам
Зеленский потребовал готовить бригады НАТО на смену украинским войскам - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Зеленский потребовал готовить бригады НАТО на смену украинским войскам
Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО надо подготовить бригады своих военных для замены украинских боевиков в зон проведения спецоперации. Соответствующее РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T22:27
2024-10-17T22:27
2024-10-17T22:27
владимир зеленский
нато
марк рютте
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
в мире
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО надо подготовить бригады своих военных для замены украинских боевиков в зон проведения спецоперации. Соответствующее заявление он сделал на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте в четверг, пишут украинские СМИ.Накануне Рютте заявил, что НАТО должна оказывать массовую помощь Украине, чтобы она продолжала воевать, в этом и состоит стратегия Североатлантического альянса на украинском треке.При этом эксперт Института нового общества Владимир Киреев отметил, что обещания нового генсека НАТО изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины является дежурным "успокоительным" заявлением, реальных возможностей для такого перелома у Киева и его союзников нет. В среду Владимир Зеленский в Верховной раде презентовал так называемый "план победы" Украины. Он включает в себя пять пунктов:- приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны;- продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории, совместное с партнерами поражение российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров;- размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".- развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.- использование опыта украинских военных для укрепления обороны НАТО и Европы после завершения конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что план, который может стать действительно мирным, – это "осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят, понимание необходимости протрезветь и осознать те причины, которые привели к конфликту вокруг Украины, который сейчас идет".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина грозит воссоздать ядерное оружие, если ее не возьмут в НАТОЧто обеспечило провал "плана победы" Зеленского – мнениеЗеленский рассказал Трампу о двух средствах для победы Украины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, нато, марк рютте, всу (вооруженные силы украины), новости сво, в мире, коллективный запад
Зеленский потребовал готовить бригады НАТО на смену украинским войскам
Зеленский потребовал от стран НАТО готовить бригады на смену украинской армии – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО надо подготовить бригады своих военных для замены украинских боевиков в зон проведения спецоперации. Соответствующее заявление он сделал на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте в четверг, пишут украинские СМИ.
"Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя", — сказал Зеленский.
Накануне Рютте заявил, что НАТО должна оказывать массовую помощь Украине
, чтобы она продолжала воевать, в этом и состоит стратегия Североатлантического альянса на украинском треке.
При этом эксперт Института нового общества Владимир Киреев отметил, что обещания нового генсека НАТО изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины является дежурным "успокоительным" заявлением, реальных возможностей для такого перелома у Киева и его союзников нет
.
В среду Владимир Зеленский в Верховной раде презентовал так называемый "план победы"
Украины. Он включает в себя пять пунктов:
- приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны;
- продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории, совместное с партнерами поражение российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров;
- размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".
- развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.
- использование опыта украинских военных для укрепления обороны НАТО и Европы после завершения конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что план, который может стать действительно мирным, – это "осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят, понимание необходимости протрезветь и осознать те причины, которые привели к конфликту вокруг Украины, который сейчас идет".
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