https://crimea.ria.ru/20241017/zelenskiy-potreboval-gotovit-brigady-nato-na-smenu-ukrainskim-voyskam-1141173913.html

Зеленский потребовал готовить бригады НАТО на смену украинским войскам

Зеленский потребовал готовить бригады НАТО на смену украинским войскам - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Зеленский потребовал готовить бригады НАТО на смену украинским войскам

Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО надо подготовить бригады своих военных для замены украинских боевиков в зон проведения спецоперации. Соответствующее РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T22:27

2024-10-17T22:27

2024-10-17T22:27

владимир зеленский

нато

марк рютте

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

в мире

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО надо подготовить бригады своих военных для замены украинских боевиков в зон проведения спецоперации. Соответствующее заявление он сделал на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте в четверг, пишут украинские СМИ.Накануне Рютте заявил, что НАТО должна оказывать массовую помощь Украине, чтобы она продолжала воевать, в этом и состоит стратегия Североатлантического альянса на украинском треке.При этом эксперт Института нового общества Владимир Киреев отметил, что обещания нового генсека НАТО изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины является дежурным "успокоительным" заявлением, реальных возможностей для такого перелома у Киева и его союзников нет. В среду Владимир Зеленский в Верховной раде презентовал так называемый "план победы" Украины. Он включает в себя пять пунктов:- приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны;- продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории, совместное с партнерами поражение российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров;- размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".- развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.- использование опыта украинских военных для укрепления обороны НАТО и Европы после завершения конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что план, который может стать действительно мирным, – это "осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят, понимание необходимости протрезветь и осознать те причины, которые привели к конфликту вокруг Украины, который сейчас идет".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина грозит воссоздать ядерное оружие, если ее не возьмут в НАТОЧто обеспечило провал "плана победы" Зеленского – мнениеЗеленский рассказал Трампу о двух средствах для победы Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, нато, марк рютте, всу (вооруженные силы украины), новости сво, в мире, коллективный запад