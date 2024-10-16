https://crimea.ria.ru/20241016/prodolzhat-voevat-ryutte-poyasnil-sut-strategii-nato-po-ukraine-1141122391.html

Продолжать воевать: Рютте пояснил суть стратегии НАТО по Украине

Продолжать воевать: Рютте пояснил суть стратегии НАТО по Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Продолжать воевать: Рютте пояснил суть стратегии НАТО по Украине

НАТО должна оказывать массовую помощь Украине, чтобы она продолжала воевать, в этом и состоит стратегия Североатлантического альянса на украинском треке. Об... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T12:00

2024-10-16T12:00

2024-10-16T12:00

марк рютте

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. НАТО должна оказывать массовую помощь Украине, чтобы она продолжала воевать, в этом и состоит стратегия Североатлантического альянса на украинском треке. Об этом на пресс-конференции заявил генсек организации Марк Рютте, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Генсек НАТО добавил, что если руководство киевского режима когда-либо решит начать переговоры с Москвой, Запад должен сделать так, чтобы Украина вела этот разговор "с позиции силы".Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что без участия РФ выйти на мирные решения по Украине невозможно, при этом Москва по-прежнему готова к переговорам после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинВсе началось с Крыма: Путин об основе конфликта на УкраинеРоссия открыта для обсуждения нового миропорядка – Путин

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк рютте, нато, украина, в мире, новости сво, поставки западного оружия украине, россия, новости