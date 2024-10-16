https://crimea.ria.ru/20241016/v-minoborony-nazvali-poteri-vsu-v-kurskoy-oblasti-1141127625.html

В Минобороны назвали потери ВСУ в Курской области

В Минобороны назвали потери ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 16.10.2024

В Минобороны назвали потери ВСУ в Курской области

За прошедшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 350 человек и десятки единиц техники, шесть боевиков сдались в плен. Об этом в среду сообщили в... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T14:15

2024-10-16T14:15

2024-10-16T14:15

ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 350 человек и десятки единиц техники, шесть боевиков сдались в плен. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированных, танковой, десантно-штурмовых бригад, а также бригады морской пехоты и территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плехово. Отражены девять контратак противника.Кроме того, авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области Украины и резервам противника.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 23,5 тысяч военнослужащих, 160 танков, 75 боевых машин пехоты, 100 бронетранспортеров, 934 боевые бронированные машины, 639 автомобилей, 189 артиллерийских орудий, 37 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе западного производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ несут потери на всех направлениях - данные за суткиИз Курской области эвакуированы больше 112 тысяч человекНовый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФ

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, курская область, потери всу , новости, новости сво